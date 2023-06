Principaux points à retenir du rapport du Bureau de la concurrence sur les épiciers au détail

Le Bureau de la concurrence du Canada demande à tous les paliers de gouvernement de stimuler la concurrence dans l’industrie de l’épicerie, dans le but de faire baisser les prix pour les consommateurs.

L’agence indépendante a lancé son étude sur le marché canadien de l’épicerie au détail en octobre dernier et, dans son rapport publié mardi, fait plusieurs recommandations au gouvernement pour encourager la concurrence dans l’industrie.

À savoir, le Bureau de la concurrence recommande que le Canada élabore une stratégie visant à promouvoir de nouveaux types d’entreprises d’alimentation, comme les épiciers en ligne, à encourager les épiciers indépendants et internationaux à entrer sur le marché canadien, à introduire des exigences en matière de prix unitaires et à prendre des mesures pour limiter les contrôles de propriété dans le industrie.

« L’industrie canadienne de l’épicerie est concentrée », indique le rapport. « Il peut être difficile pour les petites et moyennes entreprises de rivaliser efficacement avec les géants canadiens de l’épicerie. Il est également difficile pour les nouvelles entreprises d’entrer avec succès dans l’industrie.

«Sans changements dans le paysage concurrentiel, les Canadiens ne pourront pas pleinement profiter de prix et de choix de produits compétitifs», lit-on également.

L’examen intervient au milieu d’une attention politique accrue sur la hausse du coût des produits d’épicerie. En octobre, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité une motion du NPD appelant le gouvernement fédéral à prendre des mesures pour lutter contre la « cupidité », notamment en demandant au Bureau de la concurrence d’enquêter sur les bénéfices des chaînes d’épicerie.

Voici les principales conclusions et recommandations du rapport.



AUGMENTATION DES MARGES COMMENCÉES AVANT LA PANDÉMIE

Selon le Bureau de la concurrence, les trois plus grands épiciers du Canada — Loblaw, Sobeys et Metro — ont déclaré l’an dernier collectivement plus de 100 milliards de dollars de ventes et réalisé plus de 3,6 milliards de dollars de bénéfices.

« Cette étude est arrivée à un moment important », a déclaré Anthony Durocher, sous-commissaire de la Direction de la promotion de la concurrence au Bureau de la concurrence, qui a ajouté que les prix des épiceries avaient augmenté à leur rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans, tandis que l’industrie de l’épicerie au détail est devenue de plus en plus consolidé.

«Nous avons entrepris cette étude non pas en réponse à des allégations spécifiques d’actes répréhensibles, mais pour déterminer si les problèmes de concurrence pourraient contribuer à la hausse des prix des produits d’épicerie et s’il existe des mesures que les gouvernements peuvent prendre pour améliorer la concurrence afin d’aider à freiner la hausse des prix des produits d’épicerie. prix », a également déclaré Durocher.

Le rapport du Bureau de la concurrence indique quant à lui que les marges des géants de l’épicerie – par opposition au coût des aliments, qui augmente globalement, ou aux bénéfices des entreprises – sont un indicateur d’un besoin de plus de concurrence.

À cette fin, une conclusion clé du rapport est que les marges brutes alimentaires des plus grands épiciers du pays ont augmenté d’environ un ou deux points de pourcentage depuis 2017, de sorte que les augmentations ont commencé trois ans avant les « perturbations de la chaîne d’approvisionnement rencontrées pendant la (COVID- 19) la pandémie et la période inflationniste actuelle.

Cette marge équivaut à peu près à 1 à 2 dollars supplémentaires pour chaque tranche de 100 dollars dépensés en épicerie, et selon le rapport, « les épiciers gagnent relativement peu sur chaque article, mais réalisent leurs bénéfices en volume ».



LES ACHETEURS ONT BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS SUR LA COMPARAISON DES PRIX

Le Bureau de la concurrence, dans le cadre de son rapport, demande aux gouvernements provinciaux et territoriaux d’introduire des règles concernant les informations sur les prix unitaires, afin que les acheteurs puissent prendre des décisions plus éclairées sur où trouver les meilleures offres.

Le prix unitaire indique, en plus du coût total d’un produit, le prix d’un emballage standard, par exemple le coût pour 100 millilitres de jus d’orange.

Alors que de nombreux endroits au Canada affichent déjà leur prix unitaire, cela n’est légalement requis qu’au Québec. La Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Royaume-Uni ont tous mis en place des formulaires de réglementation des prix unitaires, qui aident les consommateurs à comparer les coûts.

Le rapport recommande aux gouvernements provinciaux et territoriaux de travailler ensemble pour mettre en place des règles de prix unitaires uniformes dans tout le pays.

« La concurrence fonctionne mieux lorsque les consommateurs savent où trouver les meilleures offres », indique le rapport.



PLUS D’ÉPICIERS INDÉPENDANTS ET INTERNATIONAUX NÉCESSAIRES

Le rapport demande également aux gouvernements d’encourager les épiciers indépendants et internationaux à entrer sur le marché canadien et énonce les «obstacles importants» qui les empêchent de le faire.

« Les indépendants jouent un rôle important dans les collectivités partout au Canada, mais sans le soutien du gouvernement, nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’ils se développent de manière significative dans un proche avenir », indique le rapport.

« L’entrée de nouveaux concurrents et la croissance des indépendants existants augmenteraient la concurrence, autonomiseraient les consommateurs et inciteraient les entreprises à baisser les prix, à améliorer la qualité des produits et à innover », indique-t-il également.

De nombreux épiciers indépendants, selon le Bureau de la concurrence, doivent acheter des produits d’épicerie en gros à leurs concurrents parce qu’ils ne sont pas assez grands pour avoir leurs propres entrepôts, et ils craignent d’être ensuite rachetés par une plus grande chaîne, entre autres défis.

La taille et la faible densité de population du Canada ajoutent également au défi de construire un réseau, tandis que les plus grands épiciers du pays exploitent des milliers de magasins et disposent d’un réseau solide.

« Malgré ces défis, nous sommes d’avis qu’attirer de nouveaux épiciers sur le marché canadien est l’un des principaux leviers dont disposent les gouvernements pour aider à faire baisser les prix et offrir un plus grand choix aux Canadiens », a déclaré Durocher.



Avec des fichiers de CTVNews.ca Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale