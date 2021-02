WASHINGTON – Les responsables démocrates de la destitution lors du procès au Sénat de l’ancien président Donald Trump ont présenté leur argument pour condamner Trump pour incitation à l’émeute violente du 6 janvier au Capitole mardi, tandis que l’équipe juridique de l’ancien président a repoussé la légalité de tenir un procès du tout.

Trump devrait être condamné et empêché d’exercer ses fonctions à l’avenir parce qu’il a répandu des mensonges électoraux et que ses paroles ont incité à la violence, selon les démocrates de la Chambre à la tête des poursuites. Mais l’équipe de défense de Trump a déclaré que le Sénat n’avait pas la compétence de juger Trump puisqu’il n’était plus en fonction.

Le procès est le deuxième que Trump a été mis en accusation pour sa conduite en tant que président. En janvier 2020, le Sénat, alors dirigé par les républicains, a voté pour l’acquitter des accusations d’abus de pouvoir et d’obstruction du Congrès pour ses transactions en Ukraine.

Voici les meilleurs moments du premier jour du deuxième procès de destitution de Trump:

Les sénateurs ont voté que le procès en destitution est constitutionnel

Les sénateurs ont voté 56-44 que le procès de destitution de Trump est constitutionnel mardi, clôturant quatre heures d’arguments des responsables démocrates de la destitution et de l’équipe juridique de Trump et permettant au procès de se poursuivre.

Six républicains se sont rangés du côté de tous les démocrates et des indépendants lors du vote, le procès est constitutionnel, malgré les arguments de l’équipe de défense de Trump selon lesquels Trump ne peut pas être jugé en tant que simple citoyen actuel.

On s’attendait à ce que le Sénat maintienne le procès comme constitutionnel parce que les sénateurs ont déjà voté 55-45 pour soutenir les travaux le mois dernier. Mais ce vote a également suggéré que Trump pourrait être acquitté car une majorité des deux tiers est requise pour la condamnation et plus d’un tiers de la chambre a jugé le procès inconstitutionnel.

Un républicain de plus a voté pour continuer

Le sénateur Bill Cassidy, R-La., A ajouté son nom à la liste des républicains qui avaient auparavant voté pour soutenir la procédure de mise en accusation de l’ancien président. Cassidy et cinq de ses collègues républicains ont voté mardi que le procès est constitutionnel.

Les républicains qui ont convenu que le Sénat peut juger Trump sont:

Le sénateur Bill Cassidy, R-La.

Sénateur Susan Collins, R-Maine

Sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska

Sénateur Mitt Romney, R-Utah

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb.

Le sénateur Pat Toomey, R-Penn.

Cassidy a déclaré qu’il pensait que « les responsables de la Chambre étaient concentrés » et se fondaient sur les opinions des juristes, alors que « quiconque écoutait l’équipe juridique du président Trump voyait qu’ils n’étaient pas concentrés – ils tentaient d’éviter le problème ».

D’autres républicains ont semblé impressionnés par les procureurs démocrates, dont le sénateur Roger Wicker, R-Miss., Qui a déclaré: «Je pensais que les avocats étaient très bien préparés et parlaient bien».

Wicker a été considéré comme un vote probable pour l’acquittement de Trump et a déjà voté pour rejeter le procès pour des raisons constitutionnelles. Il a déclaré qu’en dépit de la présentation, « cela n’a pas changé d’avis » que la procédure violait la Constitution.

Le vote sur la constitutionnalité nécessitait une majorité simple, mais les responsables de la Chambre démocrate devraient gagner un total de 17 républicains pour réussir avec une condamnation de Trump.

Les démocrates utilisent une vidéo de l’attaque du Capitole pour rappeler aux sénateurs le but de la destitution

Les sénateurs ont été ramenés au jour de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole lorsque le procès du Sénat de mardi s’est ouvert avec une vidéo de 13 minutes contenant des clips de ce jour-là, à partir de l’exhortation du président lors d’un rassemblement près de la Maison Blanche à laquelle ses partisans devraient se rendre. le Capitole à l’attaque qui a suivi.

La vidéo comprenait des images d’émeutiers brisant des fenêtres et scandant « Arrêtez le vol » alors qu’ils perturbaient le processus de certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020, croyant à tort que les affirmations de Trump selon lesquelles le président Joe Biden avait gagné en raison d’une fraude généralisée.

Les membres du Congrès ont été montrés dans la vidéo escortés. Un clip montrait le moment où un agent de la police du Capitole avait abattu Ashli ​​Babbitt, la femme de 35 ans qui avait rejoint les émeutiers en essayant d’entrer dans la chambre de la Chambre.

Les clips ont été suivis des paroles de Trump sur les réseaux sociaux, ordonnant aux émeutiers de «rentrer chez eux avec amour et en paix».

« Sénateurs, le président a été destitué par la Chambre des représentants des États-Unis le 13 janvier pour avoir fait cela. Vous demandez ce qu’est un crime et un délit élevés en vertu de notre Constitution? C’est un crime et un délit élevés. Si ce n’est pas un délit impie, alors il n’y a rien de tel », a déclaré Jamie Raskin, D-Md, procureur chargé de la mise en accusation de la Chambre.

David Schoen, l’un des avocats de la défense de l’ancien président Donald Trump, a par la suite critiqué les directeurs de la Chambre pour avoir «épissé» des vidéos ensemble pour jouer des «films» de la violation du Capitole le 6 janvier lors du procès au Sénat.

«Ils n’ont pas besoin de vous montrer des films pour vous montrer que l’émeute s’est produite ici. Nous stipulerons que cela s’est produit et vous savez tout à ce sujet », a-t-il déclaré.

Quelques minutes plus tard, Schoen a diffusé un clip de plusieurs législateurs démocrates disant des années avant qu’ils ne voteraient pour destituer Trump, édité ensemble sur une musique dramatique.

Les démocrates soutiennent que Trump doit être tenu responsable

Les responsables de la destitution démocrate de la Chambre ont cherché à contrer les arguments avancés par les avocats de Trump concernant la constitutionnalité d’un procès de destitution d’un ancien président qui n’est pas actuellement en fonction.

Le représentant David Cicilline, DR.I., l’un des législateurs menant les poursuites contre Trump, a répondu à l’argument selon lequel le procès était invalide parce que le juge en chef ne présidait pas. La Constitution stipule que le juge en chef préside les procès de destitution des présidents, mais autrement le président du Sénat – le vice-président ou son président intérimaire – supervise le procès.

Cicilline a noté: « À l’heure actuelle, Joseph R. Biden Jr. est le 46e président des États-Unis. En conséquence, l’exigence (dans la Constitution) que le juge en chef préside ne soit pas déclenchée. »

Le sénateur Patrick Leahy, D-Vt., Préside le procès dans son rôle de président pro tempore du Sénat.

Cicilline a également déclaré que les arguments de l’équipe Trump sur la validité du processus du procès «sont non seulement faux selon leurs propres termes, mais ils sont également totalement sans rapport avec la question de savoir si vous devriez tenir ce procès».

Le responsable de la mise en accusation démocratique, le représentant Joe Neguse, D-Colorado, s’est penché sur le cas du secrétaire à la guerre William Belknap en 1876 pour un précédent de la tenue d’un procès en destitution pour quelqu’un qui a déjà quitté ses fonctions.

Neguse a déclaré que l’action du Congrès il y a près d’un siècle et demi avait clairement établi le précédent selon lequel la démission ou le départ d’un fonctionnaire ne permettait pas au Sénat d’échapper à sa responsabilité légale de tenir un procès, malgré l’acquittement de Belknap.

Les démocrates ont fait valoir que le faire reviendrait à créer une «exception de janvier», permettant aux futurs dirigeants de commettre des crimes et délits graves au cours de leurs dernières semaines en fonction uniquement pour quitter leurs fonctions avant de pouvoir être tenus pour responsables.

« Les présidents ne peuvent pas revendiquer une insurrection dans leurs dernières semaines, puis s’en aller comme si de rien n’était. Et pourtant, c’est la règle que le président Trump vous demande d’adopter. Je vous exhorte – nous vous exhortons – à refuser sa demande », a déclaré Neguse.

L’équipe de Trump dit que l’ancien président ne peut pas être jugé

L’ancien président ne peut pas être légalement condamné dans un procès de destitution au Sénat car il n’occupe pas actuellement la fonction de président, a fait valoir l’équipe juridique de Trump mardi. Ils ont déclaré que le Sénat n’avait aucune compétence sur Trump en tant que citoyen privé.

Le processus qui a été entamé mardi est le seul procès de destitution d’un président qui n’est plus en fonction.

L’équipe dirigée par Bruce Castor Jr. et David Schoen a également fait valoir que son discours à la foule avant la violence du Capitole est protégé par le premier amendement. Les mots de Trump sont des discours politiques protégés qui ne devraient pas être blâmés pour les actions des autres, à savoir les émeutiers, a déclaré Castor.

Castor a déclaré que l’équipe Trump dénonce fermement les violences qui ont eu lieu au Capitole, mais a mis en garde les sénateurs contre « suggérer que nous punissions les gens pour discours politique dans ce pays ».

Dans une déclaration liminaire parfois interminable, Castor a déclaré que le fait d’aller de l’avant avec le procès signifie que « la destitution deviendra la règle, et non la rare exception ».

« Les vannes s’ouvriront », a déclaré Castor au Sénat, soulignant que deux des quatre mises en accusation présidentielles du pays ont eu lieu au cours des 13 derniers mois. Il a ajouté que la majorité démocrate actuelle à la Chambre pourrait un jour changer et a averti les sénateurs que la destitution pourrait être utilisée dans l’autre sens à l’avenir.

Schoen a fait valoir que le processus de destitution rapide de la Chambre était un déni des droits de Trump à une procédure régulière.

Quelle est la prochaine étape du procès de destitution?

Au début du processus du Sénat mardi, les sénateurs ont voté pour approuver les lignes directrices qui décrivent le reste du calendrier du procès cette semaine après le vote de mardi sur la constitutionnalité.

mercredi et jeudi: Les responsables de la mise en accusation de la Chambre auront 16 heures sur deux jours pour faire valoir leurs arguments.

vendredi et samedi: Les avocats de Trump auront 16 heures sur deux jours pour plaider leur cause.

Les sénateurs auront alors la possibilité de poser des questions aux deux parties, et l’une ou l’autre partie pourrait demander à appeler des témoins, ce qui pourrait prolonger le procès. Si aucun témoin n’est appelé, le procès pourrait se terminer au début de la semaine prochaine après les plaidoiries des deux côtés et un vote pour condamner ou acquitter.

Contribution: Nicholas Wu, Bart Jansen, Ledyard King, Savannah Behrmann, Christal Hayes