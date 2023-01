Principaux points à retenir des mémoires de rechange du prince Harry

Et un méchant cas de gelure

Un voyage au Pôle Nord laissa Harry mal à l’aise. “En arrivant à la maison, j’ai été horrifié de découvrir que mes régions inférieures étaient également gelées, et alors que les oreilles et les joues guérissaient déjà, le todger ne l’était pas”, rapporte-t-il. Lorsque les remèdes maison – comme l’application de la crème Elizabeth Arden – n’ont pas fonctionné, il a finalement consulté un médecin.

Meghan l’a convaincu de reprendre la thérapie

Un soir, pendant leur fréquentation, “Meg a dit quelque chose que j’ai pris dans le mauvais sens”, alors “je lui ai claqué dessus, lui ai parlé durement – ​​cruellement.” Meghan a quitté la pièce. « Je suis allé la trouver à l’étage. Elle était assise dans la chambre. Elle était calme, mais a dit d’un ton calme et égal qu’elle ne supporterait jamais qu’on lui parle comme ça. Harry écrit :

Elle voulait savoir d’où ça venait. Je ne sais pas. Où avez-vous déjà entendu un homme parler ainsi à une femme ? Avez-vous entendu des adultes parler ainsi quand vous étiez enfant ? Je me suis raclé la gorge, j’ai détourné le regard. Oui.

Harry a dit à Meghan qu’il avait essayé la thérapie, mais cela n’avait pas aidé. “Non,” lui dit-elle. “Essayer à nouveau.”

Charles a dit à Harry qu’il n’y avait pas d’argent pour le soutenir et Meghan

L’échange entre père et fils quand Harry a annoncé son intention de se marier ne s’est pas déroulé comme prévu.

Veut-elle continuer à travailler ? Répète? Veut-elle continuer à jouer ? Oh, je veux dire, je ne sais pas, je ne le pense pas. Je m’attends à ce qu’elle veuille être avec moi, faire le travail, vous savez, ce qui exclurait « Suits »… puisqu’ils tournent à… Toronto. Hmm je vois. Eh bien, chéri, tu sais qu’il n’y a pas assez d’argent pour tout le monde. Je regardai. De quoi parlait-il ? Il expliqua. Ou essayé. Je ne peux pas payer pour quelqu’un d’autre. Je dois déjà payer pour ton frère et Catherine.

Harry écrit : « Papa n’a pas soutenu financièrement Willy et moi, et nos familles, par pure générosité. C’était son travail. C’était toute l’affaire. Nous avons accepté de servir le monarque, d’aller partout où nous étions envoyés, de faire tout ce qu’on nous disait, de renoncer à notre autonomie, de garder nos mains et nos pieds dans la cage dorée à tout moment, et en échange les gardiens de la cage ont accepté de nous nourrir et de nous vêtir. .”

Mais ce n’était pas une question d’argent, bien sûr : “Papa aurait peut-être redouté l’augmentation du coût de notre entretien, mais ce qu’il ne pouvait vraiment pas supporter, c’était quelqu’un de nouveau qui dominait la monarchie, attirait la vedette, quelqu’un de brillant et de nouveau entrant et éclipsant lui.”

William ne voulait pas qu’Harry soit le témoin de son mariage

“Le public avait été informé que je devais être le meilleur homme, mais c’était un mensonge éhonté”, écrit Harry. « Willy ne voulait pas que je prononce un discours de garçon d’honneur. Il ne pensait pas qu’il était prudent de me tendre un micro en direct et de me mettre en position de sortir du scénario. Il n’avait pas tort. Pourtant, il a réussi à présenter au couple nouvellement marié un string en hermine lors de la réception de mariage : “La salle a laissé échapper un halètement collectif”, écrit-il, puis “une vague de rire chaleureuse et gratifiante”.

Harry blâme l’empire médiatique de Rupert Murdoch

“Je ne pouvais pas penser à un seul être humain dans les 300 000 ans d’histoire de l’espèce qui ait causé plus de dommages à notre sens collectif de la réalité”, écrit-il. Mais ceux qui ont été embauchés pour prendre des photos pour des tabloïds britanniques sont également la cible de sa colère.

“Les paps ont toujours été des gens grotesques, mais quand j’ai atteint la maturité, ils étaient pires”, dit-il. « Ils étaient plus enhardis, plus radicalisés, tout comme les jeunes hommes en Irak s’étaient radicalisés. Leurs mollahs étaient des rédacteurs en chef, les mêmes qui avaient juré de faire mieux après la mort de maman.

Harry et Meghan se sont sentis pris au dépourvu lors des négociations sur leur avenir

Le couple a choisi de quitter l’Angleterre, mais espérait conserver certaines de ses fonctions royales et conserver la sécurité qui accompagnait leurs titres. Au lieu de cela, après une réunion surnommée «le sommet de Sandringham» en janvier 2020, ils ont appris que, selon les mots de Harry, «le correctif était en place» – ils ne représenteraient plus la reine et leur sécurité ne se poursuivrait que pendant une période de transition de 12 mois. . (En fait, ils perdraient cette sécurité plusieurs mois plus tard.)

“J’aime ma mère patrie, et j’aime ma famille, et je l’aimerai toujours”, écrit Harry. “Je souhaite juste, au deuxième moment le plus sombre de ma vie, qu’ils aient tous les deux été là pour moi.”