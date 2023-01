Principaux points à retenir des déclarations de revenus de Trump

“Trump a agi comme s’il avait quelque chose à cacher, un schéma cohérent avec la récente condamnation de son entreprise familiale pour fraude fiscale criminelle”, a déclaré le représentant Don Beyer, démocrate de Virginie et membre du comité des voies et moyens, dans un communiqué de presse. “Comme le public pourra désormais le voir, Trump a utilisé des déductions douteuses ou mal étayées et un certain nombre d’autres stratagèmes d’évitement fiscal pour justifier de payer peu ou pas d’impôt fédéral sur le revenu au cours de plusieurs des années examinées.”

Mais les républicains – qui ont pris le contrôle de la Chambre en novembre – ont averti les démocrates qu’ils s’étaient engagés sur une voie dangereuse et que la pression publique pourrait pousser la majorité entrante à publier les retours de la famille du président Biden ou d’un large éventail d’autres particuliers.

“À l’avenir, tous les futurs présidents de la commission des voies et moyens de la Chambre et de la commission des finances du Sénat auront un pouvoir presque illimité pour cibler et rendre publiques les déclarations de revenus des particuliers, des ennemis politiques, des chefs d’entreprise et des syndicats, ou même de la Cour suprême. juges eux-mêmes », a déclaré vendredi le représentant Kevin Brady du Texas, le meilleur républicain du comité des voies et moyens.

M. Trump a pesé vendredi en fin de matinée, dans une déclaration par e-mail qui a également soulevé la menace de représailles.

“Les démocrates n’auraient jamais dû le faire, la Cour suprême n’aurait jamais dû l’approuver, et cela va conduire à des choses horribles pour tant de gens”, a-t-il déclaré. « La grande fracture aux États-Unis va maintenant s’aggraver. Les démocrates de gauche radicale ont tout armé, mais rappelez-vous, c’est une dangereuse rue à double sens !