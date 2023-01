Principaux points à retenir de l’entrevue de Trudeau avec CTV News

Alors le commentaire des chapeaux en alu, vous ne regrettez pas ?

“Quand quelqu’un croit que votre gouvernement essaie de vous injecter un vaccin pour contrôler votre esprit et vous suivre, et qu’il y a une puce électronique dedans, c’est presque la définition d’une théorie du complot gouvernementale selon laquelle vous portez un chapeau en papier d’aluminium pour protéger votre cerveau de C’est un cadre dans lequel lorsque les gens tombent dans des théories du complot, nous devons les interpeller là-dessus », a répondu le premier ministre Justin Trudeau.

Ce fut l’un des faits saillants de l’interview de fin d’année d’Omar Sachedina, présentatrice en chef des nouvelles et rédacteur en chef de CTV National News, avec Trudeau, qui a été diffusée samedi soir.

Sachedina faisait référence au Premier ministre déclarant au milieu des manifestations du « Freedom Convoy » que si ceux qui portent des « chapeaux en papier d’aluminium » choisissent de rejeter la science, ils doivent vivre avec les conséquences de leur choix.

Lorsqu’on lui a demandé si Trudeau estimait avoir fait tout ce qu’il pouvait pour faire baisser la température à l’époque, le premier ministre a révélé qu’il était impénitent pour ses commentaires envers les anti-vaxxers.

“Je ne le fais pas, et je ne m’excuserai pas d’avoir dénoncé des gens qui faisaient du mal à leurs concitoyens”, a-t-il déclaré.

Ce n’était qu’un des moments les plus marquants de la spéciale. Sans ordre particulier, voici huit points clés à retenir de la conversation.

1) L’AIDE À L’INFLATION FUTURE DEVANT ÊTRE CIBLÉE

Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral s’attend à ce que la première moitié de 2023 soit “probablement difficile”, mais s’il devait y avoir un besoin supplémentaire d’aide économique, les libéraux ne renonceraient pas à leur approche “ciblée”.

Trudeau a défendu sa décision de concentrer sa dernière série d’aides à l’abordabilité – les remboursements de crédit d’impôt pour la TPS et les avantages dentaires et locatifs – comme ayant un “impact négligeable, voire inexistant, sur l’inflation”.

Il a indiqué que toute aide budgétaire future serait également axée sur les personnes à faible revenu ou sur les secteurs spécifiquement touchés.

« Selon l’ampleur des défis mondiaux qui frappent le Canada et les personnes qu’ils touchent, nous pourrons être là avec des soutiens appropriés et ciblés pour les personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré Trudeau.

2) UNAPOLOGETIC POUR LA RHÉTORIQUE ANTI-VAX

Le premier ministre a fait l’objet d’un examen minutieux en 2022 sur la façon dont il a parlé des Canadiens qui étaient contre la vaccination et de ceux qui ont participé aux manifestations du « Freedom Convoy » qui ont partagé des opinions haineuses ou violentes.

Dans l’interview, on lui a demandé s’il regrettait d’avoir déclaré que les manifestants faisaient partie d’une frange qui croyait aux théories du complot et portait des chapeaux en papier d’aluminium.

Bref, sa réponse était non.

Il a cité des exemples de familles assises au chevet d’un être cher qui mourait du COVID-19 “en disant:” oh mon Dieu, j’aurais aimé que vous veniez de prendre le vaccin, j’aurais aimé que vous n’ayez pas écouté tous ces YouTube canaux.'”

“Comme si c’était réel. Il y a eu de vraies tragédies et il y avait des gens qui essayaient d’attiser cela et d’étendre les divisions, et la peur et le sentiment de complot qui régnaient là-bas”, a déclaré Trudeau.

3) QU’EST-CE QUI LE PREOCCUPE DANS LES MENACES DE MORT ?

Dans l’une de ses réponses plus longues, mais quelque peu révélatrices, Trudeau a déclaré que malgré l’augmentation de la violence au vitriol dirigée contre lui, il ne le prend pas personnellement.

Au lieu de cela, il dit que cela le pousse à essayer de rassurer le «beaucoup de gens qui souffrent» que les institutions canadiennes sont là pour eux. Cela puise dans certains de ses messages récents sur le fait que le Canada n’est pas brisé.

« Alors oui, il y a des gens qui sont en colère et qui se déchaînent. Pour moi, à chaque fois que j’entends quelqu’un dire ça, ma réflexion est bonne, comment puis-je vous assurer que les Canadiens continueront d’être là pour vous? Qu’on va construire un avenir meilleur », a-t-il déclaré. “Il y a des raisons d’être positif et optimiste à propos du pays et de l’avenir, car c’est ce que sont les Canadiens.”

4) NE FINANCERA PAS LE SYSTÈME DE SANTÉ “CASSÉ” SANS PLAN

Cette année politique devrait inclure une concentration concertée sur l’état du système de soins de santé du Canada et les appels continus des provinces pour plus de financement d’Ottawa. Dans l’interview, Trudeau a décrit les critères dont il aura besoin avant de desserrer les cordons de la bourse fédérale, ce qu’il a confirmé sa volonté de faire.

“Nous allons en envoyer plus, mais nous avons besoin de voir de réelles améliorations. Nous devons voir des résultats et des résultats… Mais je comprends aussi que si je ne reste pas ferme et que je dis:” vous devez réparer votre système, vous pouvez ‘pas simplement y investir plus d’argent’, le Canada ne verra pas ces changements se produire au niveau provincial. »

Tout en concédant que le système de soins de santé pancanadien est « mis à rude épreuve, voire brisé », le premier ministre a déclaré avant d’accepter de s’asseoir avec les premiers ministres, il veut voir « les grandes lignes d’un accord » qui comprend la responsabilité de la façon dont ses homologues dépensera l’augmentation du financement de la santé.

5) LA PAIX EN UKRAINE NE SERA PAS AUX CONDITIONS DE LA RUSSIE

À l’approche du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, on a demandé au Premier ministre ce qu’il pensait qu’il faudrait pour mettre fin à la guerre.

Le Premier ministre a déclaré que, sur la base d’une récente conversation qu’il a eue avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, “il existe un plan de paix”, mais que “ce ne sera pas aux conditions russes”.

“Ce sera aux conditions ukrainiennes”, a déclaré Trudeau, soulignant qu’il pense que malgré la “désinformation” de Vladimir Poutine, les citoyens russes sont “fatigués” de la guerre.

“La Russie a fait la terrible erreur de calcul de penser qu’elle pourrait envahir un voisin pacifique et s’en tirer comme ça”, a déclaré le Premier ministre.

6) DÉFEND L’INTERACTION AVEC LE XI DE LA CHINE

Interrogé sur l’un des moments les plus mémorables et diplomatiquement disséqués qu’il a eu sur la scène mondiale en 2022 – une interaction largement regardée avec le président chinois Xi Jinping en marge d’une réunion du G20 en Indonésie – Trudeau a déclaré qu’il parlait “directement et franchement .”

Dans cette section de l’entrevue, Trudeau a également parlé de ce qui, selon lui, a conduit la relation Canada-Chine à se retrouver là où elle est, et il y avait certainement un peu de culot dans sa réponse.

“Désignons-nous d’abord les Michaels, et la diplomatie des otages ou la diplomatie coercitive comme une partie du point bas?” a-t-il dit, faisant référence à la détention arbitraire de Michael Kovrig et Michael Spavor.

« Parlons-nous de nombreuses allégations d’ingérence dans tant d’aspects différents de nos vies ? Les communautés sino-canadiennes sont constamment confrontées à des tensions et à des tensions de la part du gouvernement chinois ? ministre.

7) PENSE QUE “ÇA SUCE” LORSQUE DES VIOLATIONS À L’ÉTHIQUE SE PRODUISENT

Dans ce qui a été l’une de ses réponses les plus causales lors de l’entretien, Trudeau a déclaré que même si “ça craint” que des membres de son cabinet enfreignent l’éthique, le fait que le public les connaisse est un signe que le système fonctionne.

Au cours de son mandat de premier ministre, Trudeau et des membres de son cabinet ont été reconnus coupables d’avoir enfreint les règles d’éthique fédérales à plusieurs reprises, sans presque aucune conséquence. En vertu de la Loi fédérale sur les conflits d’intérêts, il n’y a pas de sanctions pour ceux qui enfreignent les règles, car la Loi, telle qu’elle est actuellement rédigée, ne les permet pas.

«Nous avons un système qui a le genre de responsabilité et de transparence qui fonctionne et qui est clair pour rassurer les Canadiens que si quelqu’un profite du système – délibérément ou par accident – ​​il sera pris et interpellé. Et c’est un exemple du fonctionnement des institutions », a déclaré Trudeau.

8) QUELQUES ARMES DE CHASSE SERONT EMPORTÉES

Après que la législation gouvernementale sur le contrôle des armes à feu, le projet de loi C-21, soit devenue le centre de la controverse cet automne au sujet d’un amendement qui enchâsserait dans la loi une définition des armes “de type assaut”, Trudeau a promis que des ajustements seraient apportés à la proposition en 2023.

Cependant, en tentant de décrire à quoi cela pourrait ressembler, le premier ministre a clairement indiqué que malgré certaines suggestions contraires, les libéraux s’attaqueront à certaines armes à feu utilisées pour la chasse.

“Notre objectif est maintenant de dire d’accord, il y a des armes à feu, oui, que nous allons devoir retirer aux personnes qui les utilisaient pour chasser”, a déclaré Trudeau.

“Mais, nous allons également nous assurer que vous pouvez acheter d’autres armes parmi une longue liste d’armes acceptées qui conviennent à la chasse, que ce soit des carabines ou des fusils de chasse. Nous n’allons pas au droit de chasser dans ce pays. Nous nous attaquons à certaines des armes utilisées pour le faire qui sont trop dangereuses dans d’autres contextes.