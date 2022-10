Principaux points à retenir de la soirée électorale au Québec au-delà de la victoire écrasante de Legault

Sans surprise, la Coalition Avenir Québec de François Legault a remporté une majorité écrasante aux élections de lundi.

La CAQ a remporté 90 des 125 sièges à l’Assemblée nationale, donnant au parti un mandat fort pour les quatre prochaines années.

Mais il y a d’autres points importants à retenir de la soirée électorale.

En voici cinq.

Victoire historique

La CAQ, qui a été formée il y a seulement 11 ans, a cimenté sa place dans la politique québécoise avec une deuxième victoire majoritaire. Le parti a réussi à gagner une part encore plus grande de sièges avec une marque de nationalisme qui a évité le débat traditionnel sur l’indépendance pour se concentrer sur l’identité québécoise et le renforcement de la langue française.

C’est la première fois qu’un parti autre que les libéraux ou le Parti québécois remporte des élections consécutives au Québec depuis 1956.

Dans son discours d’acceptation, Legault a déclaré qu’il se concentrerait sur l’aide aux Québécois pour faire face à l’inflation, ainsi que sur la croissance d’une économie verte et l’amélioration du système d’éducation et du réseau de soins de santé de la province. Il s’est également juré d’être le premier ministre « de tous les Québécois ».

Île rouge dans une mer de bleu poudre

La CAQ dominait les circonscriptions rurales et suburbaines de la province, créant une carte électorale composée presque entièrement du bleu poudré de la CAQ. Mais le parti échoue encore une fois à faire des percées sur l’île de Montréal.

L’île reste majoritairement rouge libéral et orange Québec solidaire. On y trouve de nombreux anglophones et une population diversifiée opposée aux lois sur la langue et la laïcité de la CAQ et de Legault commentaires sur les immigrés pendant la campagne a également provoqué la colère de nombreux électeurs montréalais.

Après la victoire de la CAQ en 2018, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a appelé le gouvernement à prioriser le transport en commun et protéger l’environnement . Elle le fera probablement encore cette semaine.

Libéraux, PQ voient leur pouvoir diminué

Les libéraux et le Parti québécois, principales forces politiques provinciales depuis la disparition de l’Union nationale en 1970, ont vu leur part du vote encore réduite lundi. Les libéraux étaient en tête avec 23 sièges lundi soir, contre 27 sièges lors de la dissolution, avec une piètre performance parmi les électeurs francophones.

On s’attendait à ce que le PQ ne remporte que trois sièges – contre sept – bien que le chef Paul St-Pierre Plamondon ait pu obtenir un siège à l’Assemblée nationale. Les deux partis devront repenser leur approche – et comment arracher les électeurs à la CAQ – s’ils espèrent regagner le terrain perdu lors des prochaines élections.

Québec Solidaire tient bon

Québec solidaire a fait des gains constants depuis sa création en 2006. Mais le parti souverainiste de gauche, mené tout au long de la campagne par le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois, n’a augmenté son nombre de sièges que d’un, à 11.

Ce fut une déception pour un parti qui espérait former l’opposition officielle et qui devint la cible principale de Legault pendant la campagne.

Dans son discours de concession, Nadeau-Dubois a déclaré qu’il presserait la CAQ de prendre une position plus ferme sur les questions environnementales, au centre de sa campagne. “Il n’est pas trop tard pour agir. Il n’est pas trop tard pour changer d’avis”, a-t-il déclaré.

Le vote populaire ne se traduit pas en sièges

Quatre partis — les Libéraux, le PQ, QS et le nouveau Parti conservateur du Québec — ont obtenu chacun entre 13 et 15 % des voix.

Mais leur part de sièges variait considérablement, des libéraux avec 23 à zéro pour les conservateurs, un parti de droite montant opposé à de nombreuses restrictions de santé publique pandémiques.

Le chef conservateur Eric Duhaime a déclaré que le résultat était une preuve supplémentaire de la nécessité d’une réforme électorale. “Nous sommes, d’une certaine manière, coincés dans la distorsion électorale du siècle”, a-t-il déclaré. Nadeau-Dubois et St-Pierre Plamondon ont également attiré l’attention sur la question. « Nous avons rarement eu un résultat aussi disproportionné, a déclaré St-Pierre Plamondon.

Legault avait promis des réformes lors de la campagne de 2018 mais a abandonné la promesse lors de son premier mandat. Il a rejeté les appels au changement pendant la campagne.

REGARDER | Faits saillants des discours des dirigeants :