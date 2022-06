Principaux points à retenir de la 6e audience explosive

Dans un témoignage cinglant devant le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur les attaques, un ancien assistant du chef de cabinet du président Donald Trump, Mark Meadows, a dépeint Trump comme un commandant en chef enragé dans les semaines entourant l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

Un Trump enragé s’est jeté sur son propre agent des services secrets, a jeté des assiettes et a refusé d’aider son vice-président alors que des foules d’émeutiers en colère scandaient “pendez Mike Pence”, a déclaré l’ancienne assistante de Meadows Cassidy Hutchinson aux législateurs en plus de deux heures de témoignage mardi rappelant ce elle a entendu et vu dans les jours et les semaines entourant l’attaque.

Trump a consulté sa page de médias sociaux sur Truth Social pour se distancier de l’ancienne assistante et a affirmé qu’il la connaissait à peine.

Voici quelques points clés à retenir de l’audience