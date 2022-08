Principaux plats à emporter: rival de DeSantis, impact du redécoupage

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a appris qui sera son challenger démocrate cet automne. L’impact du redécoupage était pleinement visible. Et les démocrates ont trié leurs rivalités entre eux.

La période la plus intense de la saison des primaires de mi-mandat s’est terminée mardi avec des résultats qui déclencheront de féroces concours pour les élections générales à travers les États-Unis.

Voici quelques plats à emporter des concours de mardi:

DESANTIS FLÉCHIT SES MUSCLES

Un politicien de Floride n’était pas confronté à un défi majeur, mais s’est assuré de dominer l’actualité de toute façon – DeSantis.

DeSantis est considéré comme le principal rival de l’ancien président Donald Trump pour la nomination présidentielle républicaine de 2024, en partie à cause de la façon dont il s’est penché sur les divisions politiques et culturelles dans le Sunshine State. Mardi, il a démontré pourquoi.

Le gouverneur a commencé la journée par une réunion du Cabinet, qui comprenait le seul démocrate élu dans tout l’État de Floride, la commissaire à l’agriculture Nikki Fried. Elle était en compétition pour la nomination de son parti pour affronter DeSantis ce soir-là.

DeSantis a serré la main de Fried à la fin de la réunion et lui a dit «bonne chance» avant de critiquer sa campagne et de prédire – avec précision, il s’est avéré – sa perte dans de brèves remarques aux journalistes.

“Je pense que vous savez qu’elle a eu l’occasion, en tant que seule démocrate élue dans tout l’État, d’exercer un certain leadership et peut-être de faire avancer certaines choses. Au lieu de cela, elle a utilisé son temps pour essayer de me salir quotidiennement, c’est tout ce qu’elle fait”, DeSantis dit de Fried.

Après la fermeture des bureaux de vote dans la soirée, DeSantis a de nouveau attiré l’attention, s’adressant à une foule à Miami. “Nous n’allons pas laisser cet État être envahi par l’idéologie éveillée, nous combattrons le réveil dans l’entreprise, nous combattrons le réveil dans les agences gouvernementales, nous combattrons le réveil dans nos écoles”, a déclaré DeSantis. «Nous ne nous rendrons jamais, jamais à l’agenda éveillé. La Floride est l’état où le réveil va mourir.

Attendez-vous à en entendre beaucoup plus de la part de DeSantis dans les mois – et peut-être les années – à venir.

L’OMBRE LONGUE DE GERRYMANDERING

La Floride et New York, qui ont tenu des élections primaires mardi, étaient deux des États dont les cartes législatives ont été le plus radicalement redessinées cette année pour favoriser un parti politique. Cela faisait partie d’un stratagème politique vieux de plusieurs siècles connu sous le nom de gerrymandering.

Mais mardi soir a montré deux aspects différents du gerrymandering. La carte de New York que les démocrates ont redessinée pour cibler impitoyablement les républicains vulnérables a été rejetée par la plus haute cour de l’État comme un acte partisan illégal.

Le tribunal nommé par les démocrates a redessiné la carte pour qu’elle soit plus équilibrée, sans tenir compte de la fortune politique de certains des membres les plus éminents du Congrès de New York et en regroupant plusieurs législateurs de haut niveau dans le même district dans un souci d’équité. Ignorant les protestations éparses selon lesquelles sa décision d’avril est arrivée trop tard dans le processus de modification de la carte, le tribunal a déplacé la primaire du Congrès de l’État à mardi, deux mois après sa primaire de juin pour les bureaux de l’État.

C’est pourquoi les primaires démocrates de New York mardi ont été si agitées et chaotiques.

En revanche, la Cour suprême de l’État de Floride, nommée par les républicains, a refusé de modifier la carte partisane que DeSantis a poussé la législature de Floride contrôlée par les républicains à approuver. Contrairement au tribunal de New York, le tribunal de Floride a jugé qu’il était trop proche des élections pour jouer avec la carte.

En conséquence, les membres sortants de la Chambre de Floride sont généralement restés sur place mardi soir, sans être contraints à des batailles primaires mettant fin à leur carrière en raison du déplacement des districts. La grande exception était le représentant Charlie Crist, qui s’est présenté – et a remporté – l’investiture démocrate au poste de gouverneur en partie parce que la carte de DeSantis a transformé son district en un district solidement républicain. La nouvelle carte a également effectivement éliminé deux sièges, actuellement représentés à Washington par les Noirs démocrates, où les Afro-Américains représentent la plus grande part des électeurs.

À l’échelle nationale, les deux partis ont tenté de gerrymander au cours du dernier cycle de redécoupage, mais les démocrates ont été freinés un peu plus que les républicains – en grande partie à cause de la Floride et de New York. Le plus haut tribunal de Floride pourrait changer cela dans les années à venir lorsqu’il statuera sur les contestations des cartes de DeSantis.

Pendant ce temps, la Cour suprême des États-Unis examine plusieurs cas qui pourraient modifier la capacité des tribunaux à redécouper les gerrymanders. Cela peut aider à déterminer si nous voyons plus de primaires du Congrès comme celles de New York ou plus comme celles de la Floride.

LA GUERRE CIVILE DES DÉMOCRATES

Il a été assourdi par le spectacle de la métamorphose du GOP par Trump, mais les démocrates ont également passé la saison primaire déchirés par la direction de leur parti.

Les prétendants de gauche ont continué à lancer des défis principaux aux démocrates centristes. La gauche a perdu ses offres les plus importantes pour déloger les membres sortants de la Chambre dans le sud du Texas et à Cleveland. Une nouvelle défaite est survenue mardi, lorsqu’une députée libérale de l’État a été écrasée par le représentant Sean Patrick Maloney lors d’une primaire du Congrès au nord de New York.

Mais la gauche a remporté quelques victoires cette saison primaire, obtenant une nomination pour un siège à la Chambre en Pennsylvanie et voyant l’un de ses politiciens préférés, le lieutenant-gouverneur John Fetterman de cet État, remporter la nomination du parti au Sénat. Mardi, le législateur libéral de l’État de New York, Yuh-Line Niou, était dans une course au coude à coude avec l’avocat Daniel Goldman, qui a aidé à diriger la première destitution de Trump, pour un siège solidement démocrate centré à Brooklyn.

Aucune des deux parties n’a été écrasée, alors attendez-vous à plus de primaires de centre-gauche au prochain cycle électoral.

Nicholas Riccardi, Associated Press