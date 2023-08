Principaux enseignements de la mise en accusation de Donald Trump

L’ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable jeudi dans un palais de justice fédéral de Washington, DC, pour des accusations criminelles fédérales découlant de ses complots visant à annuler les élections de 2020, dans une procédure de 27 minutes où les premiers éclairs de la tactique de la défense sont apparus.

C’était la troisième fois que Trump était traduit en justice cette année, et l’audience a marqué les débuts publics de l’équipe d’avocats du bureau de l’avocat spécial Jack Smith qui dirigera les poursuites.

Voici les points à retenir de l’audience :

Des conflits sur le calendrier des affaires émergent

Dans l’affaire des documents classifiés que Smith a également intentée contre l’ancien président en juin, l’équipe Trump a cherché à ralentir le calendrier de la procédure. Il y avait des indices d’une stratégie similaire lors de la première audience dans l’affaire de subversion électorale.

Une grande partie de l’audience de jeudi a été retardée et scénarisée. Mais le ton s’est aiguisé lorsque le juge a déclaré que les procureurs devraient déposer des recommandations pour la date et la durée du procès dans sept jours, et que l’équipe Trump devrait répondre dans les sept jours suivant cela.

L’avocat de Trump, John Lauro, a déclaré au juge qu’ils devraient examiner la quantité de preuves qu’ils recevraient du gouvernement – ​​qui, selon lui, pourraient être «massives» – avant de pouvoir répondre à cette question.

« Il ne fait aucun doute dans notre esprit, votre honneur, que M. Trump a droit à un procès équitable et juste », a déclaré Lauro, faisant un signe de tête à la fois au droit de Trump à un procès rapide et à son droit à une procédure régulière.

Le procureur Thomas Windom a annoncé que l’avocat spécial proposerait que cette affaire se déroule selon un calendrier normal en vertu de la loi sur les procès rapides, qui fixe un délai – à moins que certaines exemptions ne soient demandées – pour que les affaires pénales soient jugées.

La juge Tanya Chutkan a l’intention de fixer une date de procès lors d’une audience le 28 août, a déclaré jeudi un magistrat. Avant le procès, Chutkan devra peut-être présider des différends sur la question de savoir si l’affaire doit être classée en raison de vices de droit, quand le procès doit commencer et quelles preuves peuvent être présentées à un jury.

Trump peut faire valoir qu’un procès devrait attendre après les élections de 2024, un argument que son équipe juridique a avancé sans succès dans l’affaire des documents classifiés, et ses avocats ont également prévu des efforts pour demander un changement de lieu pour l’affaire, avec des affirmations que le jury de DC pool est politiquement biaisé contre l’ancien président et favori républicain de 2024.

Le calendrier de la cour et de la campagne de Trump est de plus en plus chargé

Il est probable que d’autres problèmes juridiques s’ajouteront à la pile de problèmes juridiques dans l’assiette de l’ancien président.

En Géorgie, dans les semaines à venir, la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, devrait porter des accusations dans son enquête sur la subversion électorale et il est possible que Trump soit inculpé pour cela.

Et puis il y a l’autre cas de Smith alléguant que Trump a mal géré des documents classifiés de sa Maison Blanche et a ensuite entravé l’enquête sur les matériaux. Cette affaire doit actuellement être jugée en mai prochain, et il y aura des procédures préliminaires régulières (au cours desquelles Trump n’est pas tenu de comparaître) avant cela. Il y a aussi l’affaire pénale que les procureurs de Manhattan ont intentée contre Trump pour un stratagème d’argent secret de la campagne de 2016, dont le procès est actuellement prévu en mars.

De plus, il fait face à un certain nombre de poursuites civiles, y compris une deuxième affaire de diffamation intentée par E. Jean Carroll, ainsi que l’affaire de fraude civile du procureur général de New York contre sa famille et ses entreprises.

Ce calendrier judiciaire est également superposé à son calendrier de campagne 2024. Le premier débat présidentiel républicain, par exemple, a lieu le 23 août.

Bien que Trump ne soit pas tenu de comparaître devant le tribunal pour des audiences sur des questions préalables au procès, il peut chercher à le faire s’il adopte une stratégie consistant à faire un spectacle de l’affaire de subversion électorale. S’exprimant sur le tarmac de l’aéroport, Trump a fait de brèves remarques selon lesquelles l’accusation était politique après l’audience de jeudi, et il collecte régulièrement des fonds pour chaque nouveau développement, ce qui le met dans de plus profondes difficultés juridiques.

L’ancien président américain Donald Trump prend la parole avant de monter à bord de son avion à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington, le jeudi 3 août 2023, à Arlington, en Virginie, après avoir fait face à un juge sur des accusations de complot fédéral qui allèguent qu’il a conspiré pour renverser les élections de 2020. (AP Photo/Alex Brandon)

Les principaux procureurs font leurs débuts publics

Jeudi a marqué les débuts publics de l’équipe Smith qui s’occupera de la poursuite de la subversion électorale. (Certains des avocats spéciaux qui dirigent l’affaire des documents classifiés ont déjà été impliqués dans les procédures publiques découlant du procès que Trump a intenté l’année dernière pour contester la perquisition du FBI à Mar-a-Lago).

Smith lui-même a assisté à l’audience, comme il l’a fait pour la première comparution de Trump dans l’affaire des documents classifiés en Floride plus tôt cette année. Alors que la salle d’audience attendait le début de l’audience, Smith et Trump se regardaient parfois – Smith regardant vers Trump plus souvent que Trump ne le regardait.

Windom, qui a quitté le bureau du procureur américain du Maryland pour jouer un rôle central dans l’enquête sur la subversion des élections fédérales, a pris la parole au nom du gouvernement jeudi. Également à la table des procureurs se trouvait Molly Gaston, une ancienne de la section de l’intégrité publique du procureur américain de DC, qui gère certaines des affaires les plus politiquement sensibles pour le ministère de la Justice.

Gaston était l’un des procureurs principaux dans l’affaire d’outrage au Congrès de l’année dernière contre l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, et a également travaillé sur les poursuites contre Rick Gates – un ancien assistant de campagne de Trump – et Paul Manafort, président de la campagne 2016 de Trump. Gaston était également présent dans la salle d’audience mardi lorsque le président du grand jury pour l’enquête électorale de 2020 a rendu l’acte d’accusation contre Trump.

Le nouvel avocat de Trump entre sous les projecteurs

Trump était représenté par Lauro et Todd Blanche lors de l’audience de jeudi. Lauro est un ajout relativement récent à l’équipe juridique de Trump et s’occupe des questions liées aux élections de 2020.

Blanche, quant à elle, a été confrontée à plusieurs affaires Trump. Il représente Trump dans la poursuite des documents classifiés de Smith ainsi que dans l’affaire de l’argent du silence de la campagne de 2016 intentée par le procureur de Manhattan.

Evan Corcoran, qui n’a pas officiellement comparu dans l’affaire, a assisté à l’audience, assis dans la rangée de la salle d’audience bien derrière la table de la défense.

Lauro a parlé pour la défense lors de l’audience de jeudi. Il s’est également fait un défenseur de premier plan de l’ancien président dans l’espace public, avec de multiples apparitions ces derniers jours sur CNN et d’autres réseaux.

Alors que les avocats de la défense étaient principalement là jeudi pour guider Trump dans les étapes d’une première comparution et d’une mise en accusation, Lauro a eu l’occasion de montrer la vigueur avec laquelle il plaidera au nom de son client. Il n’est pas entré dans les arguments de fond de la défense qu’il a prévisualisés dans les succès télévisés, mais son insistance sur le fait que l’équipe Trump pourrait avoir besoin de plus de temps avant de fixer un calendrier des procès était catégorique.

« Tout ce que nous demandons, Votre Honneur, c’est le temps de défendre équitablement notre client. Et pour ce faire, nous avons besoin d’un peu de temps », a-t-il déclaré.

Trump fait sa première apparition dans un palais de justice au symbolisme profond pour le 6 janvier

Alors que l’audience de Trump jeudi a largement suivi le scénario des mises en accusation qu’il a eues dans les documents classifiés et les affaires pénales de 2016 contre lui. Mais cela se passait dans un palais de justice qui a dû constamment traiter et retraiter les violences du 6 janvier 2021, attentat contre le Capitole que ses mensonges électoraux ont contribué à provoquer.

Au cours des deux dernières années et demie depuis l’attaque, l’ancien président a été un cheval de bataille dans le palais de justice de DC, qui a accueilli les débats de plus de 1 000 partisans de Trump qui ont été inculpés pour l’émeute.

Les juges ont indirectement reconnu le rôle que l’ancien président a joué en encourageant la foule, tout en racontant la vue directe qu’ils avaient sur la violence ce jour-là. Les avocats de la défense et les procureurs se sont disputés sur la part de responsabilité qui devrait lui être imputée. Des policiers de la métropole et du Capitole sont fréquemment vus au palais de justice pour témoigner du traumatisme physique et psychologique qu’ils ont subi à la suite de l’émeute. Et les accusés et leurs familles, dans leurs demandes de grâce, ont également invoqué Trump.

Dans l’affaire de subversion électorale, les avocats de Trump ont anticipé les arguments selon lesquels l’affaire devrait être déplacée ailleurs, compte tenu de l’orientation politique de la ville. Mais le palais de justice fédéral de DC est l’endroit où des centaines de ses partisans ont reçu des procès équitables, certains obtenant des acquittements, dans les affaires de la mafia du Capitole.