Principaux développements après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie

ANTAKYA, Turquie (AP) – Les tremblements de terre qui ont tué plus de 39 000 personnes dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ont produit plus de deuil et de souffrance ainsi que des sauvetages et des appels à l’aide extraordinaires.

Voici un aperçu des principaux développements de mercredi à la suite des tremblements de terre :

DÉFIER LES CHANCES APRÈS NEUF JOURS

Une équipe de recherche et de sauvetage dans la province de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, a extrait une femme de 42 ans des restes brisés d’un bâtiment 222 heures après le premier tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé aux premières heures du 6 février.

Une vidéo publiée par l’agence de presse turque Anadolu a montré des sauveteurs soulevant le survivant, Melike Imamoglu, hors d’un pli dans les débris imposants. Lorsque la civière a été chargée dans une ambulance, un grand groupe de sauveteurs a éclaté en applaudissements.

Une femme et deux enfants ont également été tirés vivants des décombres six heures plus tard à Antakya, la capitale de la province de Hatay, dans le sud de la Turquie, a rapporté l’agence Anadolu.

Les sauvetages étaient des exceptions au sombre travail de localisation des corps des morts restants. Le premier séisme et un séisme de magnitude 7,5 neuf heures plus tard ont détruit des milliers de bâtiments. Les survivants et les experts en construction ont déclaré que la construction de mauvaise qualité avait contribué au nombre considérable de morts.

ANKARA EXPRIME SA GRATITUDE

Le ministre turc des Affaires étrangères a remercié mercredi la communauté internationale pour son soutien après les tremblements de terre de la semaine dernière.

Le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que 76 pays avaient envoyé des équipes de recherche et de sauvetage pour aider le personnel turc à fouiller les bâtiments effondrés. Douze des équipes étrangères sont rentrées chez elles après avoir terminé leurs missions, a-t-il dit.

« Bien sûr, tout n’est pas parfait. Il y avait des lacunes, des lacunes dans la coordination au début, mais en peu de temps, le système a été établi », a déclaré Cavusoglu à propos de l’intervention d’urgence.

Le ministre a déclaré que 36 000 tentes étaient arrivées en Turquie de l’étranger pour aider à abriter les dizaines de milliers de personnes sans abri et que 51 000 autres étaient en route avec des conteneurs d’expédition que le Qatar utilisait pour héberger les fans de football lors de la Coupe du monde de l’année dernière.

Cavusoglu a déclaré que son gouvernement s’efforçait également de répondre aux “besoins urgents en matière de logement” grâce à la production locale de tentes et de conteneurs qui seraient utilisés comme abris temporaires.

SOUFFRIR EN SYRIE

Outre les plus de 35 000 personnes tuées en Turquie, près de 3 700 décès ont été confirmés de l’autre côté de la frontière en Syrie déchirée par la guerre, où les tremblements de terre ont multiplié les souffrances des habitants qui avaient enduré 12 ans de guerre civile.

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, a déclaré dans un communiqué après sa visite en Syrie que “les communautés déjà dévastées par les années de conflit sont maintenant poussées au-delà de leurs limites”. Elle a souligné un besoin immédiat d’eau potable.

Alors que des équipes de secours du monde entier sont allées aider en Turquie, l’aide humanitaire à la Syrie a été ralentie par des routes démolies et par les tensions entre les régions du pays tenues par les rebelles et celles contrôlées par le gouvernement du président syrien Bashar Assad.

Les Nations unies ont lancé mardi un appel de 397 millions de dollars pour venir en aide à près de 5 millions de Syriens au cours des trois prochains mois. C’était un jour après que l’organisme mondial a annoncé un accord avec Damas pour acheminer l’aide de l’ONU à travers deux autres passages frontaliers de la Turquie vers les zones tenues par les rebelles du nord-ouest de la Syrie.

Les besoins sur le terrain sont restés considérables, avec un temps extrêmement froid ajoutant à la misère.

FISSURES ET RÉPLIQUES

Orhan Tatar, directeur général des tremblements de terre et de la réduction des risques à l’autorité turque de gestion des catastrophes, a déclaré que les tremblements de terre avaient produit un déplacement d’environ 7,3 mètres dans le sol et une fissure massive d’environ 400 kilomètres.

Les deux tremblements de terre ont eu lieu sur cinq failles et ont été suivis de quelque 3 900 répliques, a déclaré Tatar, qualifiant le nombre de “très grave” et “inhabituel”. Les répliques ont signifié que les habitants des zones touchées pouvaient ressentir des secousses importantes toutes les 15 minutes, a déclaré le responsable.

Tatar a déclaré que des milliards de mètres cubes de gravats devraient être enlevés. Il a également averti que de fortes chutes de neige dans certaines zones rurales créaient un risque d’avalanches.

Bilginsoy a rapporté d’Istanbul.

Sarah El Deeb et Zeynep Bilginsoy, Associated Press