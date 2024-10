Principales tendances du design audiovisuel : quelle est la prochaine étape pour 2025 ?

À l’approche de 2025, le paysage de la conception audiovisuelle évolue rapidement. Les nouvelles technologies, l’évolution des comportements des consommateurs et la demande croissante de contenu immersif et engageant remodèlent la façon dont les marques communiquent, la façon dont les consommateurs interagissent avec les médias et la façon dont les histoires sont racontées sur diverses plateformes.

Des expériences de réalité virtuelle qui transportent les utilisateurs vers de nouveaux mondes aux paysages sonores générés par l’IA qui s’adaptent en temps réel aux émotions des utilisateurs, les possibilités semblent infinies et confinent souvent à la science-fiction.

Alors que les frontières entre les différents médias s’estompent, les marques capables de naviguer dans cet environnement complexe et multisensoriel – englobant tout, des applications et médias sociaux aux appareils domestiques intelligents et panneaux d’affichage interactifs – auront un avantage significatif.

Ainsi, que vous soyez concepteur, responsable marketing ou créateur de contenu, il est crucial de comprendre ces tendances, dans un paysage numérique de plus en plus concurrentiel.

Dans cet article, réalisé en partenariat avec Son épidémiquenous explorerons les derniers développements qui façonnent l’avenir du design audiovisuel, comment ces tendances commencent déjà à se manifester et comment les exploiter au mieux pour votre marque.

1. Audio immersif et 8D

L’une des plus grandes tendances que nous observons est l’évolution vers un son immersif. À mesure que les technologies de réalité virtuelle et augmentée continuent de mûrir, il existe une demande croissante d’audio spatial capable de créer un sentiment de présence et de profondeur dans les environnements numériques.

Cette tendance ne se limite cependant pas à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Même le contenu vidéo traditionnel intègre de plus en plus de techniques audio spatiales pour créer des expériences plus engageantes. Et cela signifie que chaque marque doit réfléchir à la manière dont son identité audio se traduit dans un espace 3D.

La dernière frontière qui émerge dans cet espace est connue sous le nom d’audio 8D, une expérience audio à 360 degrés qui donne aux auditeurs l’impression d’être « à l’intérieur de la musique ». Il est créé en utilisant une combinaison de techniques d’égalisation, de panoramique et d’effets pour donner l’impression que les sons proviennent de différentes directions.

Cette technologie en évolution présente une nouvelle façon pour les marques de présenter leur identité audio, augmentant potentiellement l’engagement et la mémorisation. De même, pour les entreprises impliquées dans des événements virtuels ou des expériences numériques, l’audio 8D peut ajouter une couche supplémentaire d’immersion, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale. Notez cependant que la création d’un son 8D de haute qualité nécessite des compétences spécialisées, alors envisagez de vous associer à des professionnels de l’audio expérimentés dans cette technique.

Vous pouvez en savoir plus sur l’audio 8D dans cet article.

2. La marque Sonic va au-delà du logo

À mesure que les marques étendent leur présence sur de plus en plus de points de contact, nous assistons à une évolution des simples logos sonores vers des identités audio plus complètes. Cela devient un aspect de plus en plus crucial de l’identité globale et de la stratégie marketing d’une marque.

Le branding sonore, également connu sous le nom de branding audio, de branding acoustique ou de branding musical, est un processus qui distingue une marque de ses concurrents en utilisant des motifs et des modèles audio uniques. Tout comme le branding visuel exprime l’identité d’une marque à travers des éléments visuels, le branding sonore le fait à travers le son. Lorsqu’il est exécuté efficacement, un client peut immédiatement reconnaître une marque simplement en entendant ses éléments sonores.

Les marques interagissent depuis longtemps avec le public via ce que l’on appelle un « logo sonore » : un petit son ou jingle accrocheur. Des exemples bien connus incluent le carillon à cinq notes qui accompagne la campagne « Intel Inside », le son « Ta-dum » de Netflix et le son distinctif des appels entrants de Skype. Mais dans les années 2020, les marques vont au-delà d’un simple logo audio pour se tourner vers une boîte à outils sonore complète, comprenant des sons d’interface utilisateur, une musique de fond et bien plus encore.

Coca-Cola, par exemple, a cultivé un son convivial et accueillant qui imprègne tous ses points de contact audio, de ses publicités pour les fêtes de fin d’année à son instrument de musique personnalisé, Coke SoundZ. Le leitmotiv synthétisé d’Apple véhicule le luxe et l’innovation, en parfaite adéquation avec son image de marque. Le jingle « ba-da-ba-ba-ba » de McDonald’s, né d’une collaboration avec Justin Timberlake, est devenu son actif audio le plus ancien et le plus reconnaissable.

Sur le plan neurologique, le branding sonore est un outil puissant pour créer des impressions de marque durables. De plus, une marque sonore bien conçue peut communiquer le même message et évoquer des émotions similaires dans divers contextes linguistiques et culturels.

Cependant, développer une marque sonore efficace nécessite une expertise et une planification minutieuse. De nombreuses marques se tournent vers des agences de branding audio spécialisées ou des services de curation musicale pour les aider à développer leur identité sonore.

Ces services peuvent tout fournir, depuis des suggestions musicales rapides pour des projets urgents jusqu’au développement complet d’une stratégie musicale, y compris des manuels sonores de marque, des créations musicales sur mesure et des ateliers interactifs pour inspirer et guider l’approche d’une marque en matière de musique et de son.

En savoir plus sur la marque Sonic dans cet article.

3. Personnalisation basée sur l’IA

À l’approche de 2025, l’intelligence artificielle est appelée à jouer un rôle important dans la conception audiovisuelle. Cela promet un nouvel avenir passionnant pour les expériences audio personnalisées.

Pouvez-vous imaginer une publicité vidéo qui ajuste automatiquement sa bande sonore en fonction des préférences ou de l’état émotionnel du spectateur ? Ou une application de marque qui génère un logo audio unique pour chaque utilisateur en fonction de ses interactions avec la marque ? De telles personnalisations basées sur l’IA peuvent potentiellement créer des expériences utilisateur plus profondes et plus engageantes.

L’évolution de l’IA dans la conception audiovisuelle offre également des opportunités pour une analyse des données et une compréhension plus sophistiquées des utilisateurs. Des entreprises comme Epidemic Sound exploitent des données inégalées provenant de milliards de visionnages de vidéos quotidiens sur les plateformes en ligne, ainsi qu’une multitude de retours sur la façon dont les gens interagissent avec la musique sur la plateforme. Cette approche basée sur les données permet une personnalisation plus ciblée et plus efficace du contenu audiovisuel.

Il est toutefois crucial de ne pas se laisser emporter : l’IA doit répondre aux véritables besoins des utilisateurs plutôt que d’être simplement utilisée pour elle-même. Viennent ensuite les questions éthiques, notamment en matière de création de contenu et de rémunération des artistes.

L’importance de veiller à ce que la créativité humaine reste à l’avant-garde de la production musicale à l’ère de l’IA ne peut être surestimée, et Epidemic Sound s’engage à fonctionner selon ce principe. Dans son récent manifeste destiné aux artistes et créateurs de contenu, l’entreprise affirme que « la créativité humaine transcendera toujours la technologie ». Cette philosophie souligne un point crucial : si l’IA offre de puissants outils de personnalisation et d’efficacité, elle devrait améliorer plutôt que remplacer la créativité humaine.

Cette approche éthique de l’IA devient de plus en plus importante à l’approche de 2025. Les consommateurs sont de plus en plus conscients et préoccupés par les implications éthiques de l’IA. Les marques qui peuvent démontrer leur engagement en faveur de pratiques équitables dans leur utilisation de l’IA sont susceptibles d’instaurer une confiance plus forte auprès de leur public.

Pour en savoir plus sur l’IA dans la conception audiovisuelle, lisez cet article.

4. L’intelligence émotionnelle dans l’audio

À l’approche de 2025, nous constatons une importance croissante accordée à l’intelligence émotionnelle dans la conception audio. Les marques sont de plus en plus sophistiquées dans la manière dont elles utilisent l’audio pour engager le spectateur à un niveau plus profond et plus significatif.

Pour y parvenir, il faut une compréhension nuancée de la manière dont différents sons et éléments musicaux peuvent avoir un impact sur les émotions des gens. Cela souligne également l’importance d’aligner votre identité audio avec le positionnement émotionnel de votre marque.

Cette approche a été illustrée par la campagne d’Epidemic Sound « A Sound For Every Feeling », qui a utilisé le son et la musique de manière stratégique pour susciter des réponses spécifiques de la part du public et a montré comment leur vaste catalogue peut fournir la bande sonore parfaite pour n’importe quel sentiment ou situation. Ce faisant, il a mis en évidence certains aspects clés de la tendance à l’intelligence émotionnelle dans l’audio.

Placement contextuel : La campagne positionne stratégiquement les publicités dans des endroits où les émotions sont intensément ressenties, comme là où les créateurs vivent, travaillent et se divertissent. Cette approche hypercontextuelle visait à faire résonner des émotions spécifiques dans des contextes du monde réel.

Expériences interactives : La campagne a incorporé des codes QR qui ont conduit à des listes de lecture organisées correspondant à l’émotion représentée dans chaque publicité. Cet élément interactif a permis aux gens de découvrir par eux-mêmes comment la musique peut amplifier et exprimer des sentiments spécifiques.

Paysage émotionnel diversifié: La campagne célébrait la complexité des émotions humaines, proposant des bandes sonores pour un large éventail de sentiments, des hymnes épiques aux ballades nostalgiques.

En savoir plus sur « Un son pour chaque sensation » dans cet article.

5. Fusion et représentation culturelles

Alors que les marques opèrent de plus en plus à l’échelle mondiale, nous assistons à une tendance majeure vers un design audiovisuel qui embrasse diverses influences culturelles. Cela va au-delà de la simple intégration de musiques de différentes cultures ; il s’agit de créer des styles de fusion innovants qui reflètent notre monde interconnecté.

La fusion culturelle dans la conception audiovisuelle offre plusieurs avantages :

Authenticité : elle permet aux marques de représenter plus véritablement diverses cultures.

Unicité : en combinant différents éléments culturels, les marques peuvent créer des expériences distinctives.

Attrait mondial : un contenu culturellement diversifié peut trouver un écho auprès d’un public international plus large.

Inclusivité : cela démontre l’engagement d’une marque en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Et Epidemic Sound est bien placé pour aider les marques à naviguer dans cette tendance pour plusieurs raisons.

Catalogue diversifié: Epidemic Sound possède une vaste bibliothèque de musique de diverses cultures et genres. Cette vaste collection permet aux marques de trouver des sons authentiques qui représentent des cultures spécifiques ou de créer des fusions uniques.

Réseau mondial d’artistes: La plateforme collabore avec des artistes du monde entier, assurant un afflux constant de styles musicaux et d’influences culturelles divers. Ce réseau permet aux marques d’accéder à des sons véritablement mondiaux et de se tenir au courant des tendances musicales émergentes de différentes parties du monde.

Options de personnalisation: La plateforme d’Epidemic Sound permet de mélanger et d’associer facilement différents morceaux, permettant aux marques de créer des fusions personnalisées qui mélangent de manière transparente divers éléments culturels.

Expertise culturelle: Grâce à sa présence mondiale, Epidemic Sound a développé une expertise dans la compréhension et le respect des nuances culturelles de la musique. Ces connaissances peuvent aider les marques qui cherchent à créer des expériences audio authentiques et sensibles à la culture.

Simplicité des licences: Epidemic Sound propose un modèle de licence simple, permettant aux marques d’utiliser plus facilement de la musique culturellement diversifiée sans avoir à se soucier des lois internationales complexes sur le droit d’auteur.

Conclusion

À l’horizon 2025, il est clair que le design audiovisuel entre dans une nouvelle ère passionnante. Les possibilités sont immenses, depuis les expériences audio spatiales immersives et 8D jusqu’à la personnalisation basée sur l’IA, en passant par une image de marque sonore complète et de nouvelles fusions culturelles.

Garder une longueur d’avance sur ces tendances sera crucial pour créer du contenu engageant et percutant dans les années à venir. Cela nécessitera une volonté d’expérimenter, une compréhension nuancée de la façon dont l’audio et les visuels fonctionnent ensemble et un accès à une gamme diversifiée de pistes de haute qualité.

Plus important encore, la clé sera d’aborder le son non pas comme une réflexion après coup, mais comme une partie intégrante de l’expérience utilisateur. Ce faisant, les marques seront en mesure de créer des expériences riches et immersives qui trouveront un écho profond auprès de leur public, favorisant ainsi l’engagement et la fidélité dans un paysage numérique de plus en plus concurrentiel.