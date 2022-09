Singapour est devenue une plaque tournante du capital-investissement en Asie. Roslan Rahman | AFP | Getty Images

Les investisseurs ultra-riches d’Asie-Pacifique s’éloignent de l’approche “attentiste” qu’ils avaient adoptée au début de la pandémie alors que les inquiétudes concernant la volatilité du marché s’installaient, selon une nouvelle enquête de la banque privée suisse Lombard Odier. L’enquête auprès de 450 investisseurs fortunés de la région – définis comme ceux disposant d’au moins 1 million de dollars d’actifs investissables domiciliés en Asie-Pacifique – a révélé leurs principales préoccupations. Ils comprenaient comment gérer la volatilité actuelle du marché et les risques géopolitiques, ainsi que comment mieux diversifier leur portefeuille pour atténuer ces risques, selon l’étude 2022 HNW Individuals (HNWIs). L’urgence de ces stratégies a augmenté depuis l’enquête de 2020, a déclaré Lombard Odier. “Pendant le pic du COVID-19 en 2020, la majorité des HNWI APAC interrogés n’ont pas modifié les caractéristiques de leur portefeuille et ont adopté une approche “wait and see””, a déclaré Jean- François Aboulker. “Cela était principalement dû à un manque de compréhension des risques encourus et l’incertitude sur l’évolution de la pandémie”.

Inflation élevée

Aujourd’hui, environ 68 % des investisseurs à Singapour, à Hong Kong, au Japon, en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, à Taïwan et en Australie ont réaligné ou modifié leurs portefeuilles pour mieux affronter les conditions actuelles du marché.

Même si l’impact du Covid-19 est mondial, les rendements des actions divergent considérablement d’un pays à l’autre et certaines classes d’actifs sont sous-représentées sur certains marchés. Jean-François Aboulker Lombard Odier

Environ 77% des personnes interrogées ont déclaré que la hausse de l’inflation et la perspective d’une récession étaient les plus inquiétantes. Les Singapouriens étaient les plus inquiets de cette condition. “Même le Japon, où l’inflation était proche de zéro depuis plus de trois décennies, fait maintenant face à une pression inflationniste, et 69% des HNWI japonais s’en inquiètent”, indique le rapport. “On ne sait pas si la Banque du Japon procédera à un resserrement, mais un tiers des HNWI japonais pensent que cela se produira dans les 12 prochains mois.”

Des taux en hausse

Les investisseurs fortunés de la région sont généralement moins préoccupés par une éventuelle hausse des taux d’intérêt, principalement parce qu’ils pensent que la plupart des gouvernements seront prudents de ne pas augmenter les taux au point de nuire à la croissance économique, selon l’enquête. Cependant, les investisseurs australiens et indonésiens n’en sont pas si sûrs. Une majorité des personnes interrogées dans ces pays, environ 70 %, déclarent que des taux d’intérêt plus élevés sont une « préoccupation importante ».

Risques géopolitiques

Les investisseurs aux Philippines sont les plus préoccupés par l’instabilité géopolitique, alors que ceux de Hong Kong et de Singapour ont également cité les tensions géopolitiques comme l’un des principaux risques au cours des 12 prochains mois. Ces investisseurs s’inquiètent de l’impact des risques et des conflits géopolitiques sur les rendements de leurs investissements, nombre d’entre eux s’attendant à une baisse des rendements à venir. Ils craignent également de rater des opportunités en cette période de volatilité. Beaucoup à Hong Kong et au Japon ont mis en doute l’efficacité de leurs stratégies de diversification actuelles compte tenu de l’impact négatif de l’environnement actuel de “chute des cours des actions, d’élargissement des écarts de crédit et de taux à long terme élevés” sur leurs portefeuilles.

Deux choses se sont produites

Dans un effort pour atténuer ces risques, deux choses se sont produites. Les investisseurs ultra-riches de l’APAC sont devenus plus conservateurs et se détournent davantage des classes d’actifs traditionnelles – telles que les actions et les obligations – pour investir dans leur propre entreprise, selon l’enquête. Beaucoup ont également placé de l’argent dans des actifs “plus sûrs” tels que l’argent et l’or. Certains investissent également dans des actifs privés, notamment du capital-investissement, de la dette privée, des investissements dans l’immobilier et les infrastructures, et des investisseurs à Singapour et en Australie mènent la charge.