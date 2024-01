Principales observations du premier jour, comme le montre Jackson Powers-Johnson

MOBILE, Alabama — Ryan Poles et Ian Cunningham se sont tenus sur le côté de l’une des zones d’en-but pour regarder les joueurs de ligne offensive et défensive participer aux exercices 1 contre 1 mardi.

Les ours’ directeur général et directeur général adjoint avait des sièges au premier rang pour regarder le centre de l’Oregon Jackson Powers-Johnson. Lors de son premier représentant, le joueur de ligne défensive de Duke, DeWayne Carter, a glissé l’épaulette gauche de Powers-Johnson pour le dépasser dans un premier temps. Il semblait que Carter était sur le point de gagner la réputation, mais le centre de l’Oregon a rapidement récupéré et s’est mis en position d’amener le joueur de ligne défensive au sol.

Cette reprise de JPJ en face-à-face était malade. Le DL environnant a d’abord commencé à applaudir avant de se terminer par un silence de mort après la récupération et la fin mdr pic.twitter.com/02g5RvPUKV – Brandon Thorn (@BrandonThornNFL) 30 janvier 2024

Powers-Johnson a continué de dominer la période avec deux autres victoires en 1 contre 1 et l’a fait devant un directeur général et un directeur général adjoint qui ont besoin d’ajouter un centre à leur équipe.

Plus de JPJ, qui a eu une sacrée journée, y compris au poste de garde Représentant RG = rester à l’envers avec patience contre le bégaiement C rep = manger le push-pull, ancrer et finir pic.twitter.com/8xkurcxnDc – Brandon Thorn (@BrandonThornNFL) 30 janvier 2024

Powers-Johnson n’était pas le seul joueur à s’être démarqué au Hancock Whitney Stadium lors du premier jour des entraînements du Reese’s Senior Bowl.

Voici quelques-uns des principaux points à retenir.

Deux porteurs de ballon ont brillé

L’une des choses que je préfère à propos du Senior Bowl est de découvrir de nouveaux joueurs. Cela s’est produit à chaque fois que je viens sur Mobile. Après le premier entraînement et je vais le dire maintenant avant tout le monde, le porteur de ballon Rasheen Ali de Marshall est « mon homme ».

L’arrière de 5 pieds 11 pouces et 204 livres s’est démarqué en 1 contre 1. Ali a fait preuve d’un parcours fluide et d’une agilité rapide pour battre les secondeurs en couverture. Il a parcouru la ligne de touche droite et a battu le secondeur de Notre Dame JD Bertrand au rep. Il a également réalisé une belle course au milieu pendant la période d’équipe. Même si les joueurs ne peuvent pas tacler, il a fait preuve de patience en lisant ses blocs et en éclatant pour obtenir un gain décent sur le jeu.

Un autre porteur de ballon qui s’est démarqué était Marshawn Lloyd de l’USC. Comme Ali, il a flashé lors des 1 contre 1 en tant que receveur de passes. Le porteur de ballon de 5 pieds 9 pouces et 217 livres a également montré son caractère insaisissable lorsqu’il courait entre les plaqués.

Vers la fin de l’entraînement de l’équipe nationale, il s’est aligné contre Bertrand sous le regard de toute l’équipe et a battu le secondeur de Notre Dame sur un parcours vertical entre le hachage droit et les chiffres.

Récepteurs remarquables

Le receveur du Michigan, Roman Wilson, a eu une journée. Le receveur de 5 pieds 10 pouces et 186 livres a constamment créé une séparation sur le terrain des arrières défensifs adverses et ce n’était pas seulement pendant les 1 contre 1. En équipe, Wilson s’est aligné dans la fente et a battu le coin nickel et a attrapé une passe de couture au milieu du terrain. C’est quelqu’un que je surveillerai de près le deuxième jour.

Le receveur de Floride Ricky Pearsall a également réalisé un premier entraînement impressionnant. Il a d’abord attiré mon attention lors des exercices individuels. Il avait l’air fluide en travaillant autour des cônes et cet itinéraire précis s’est traduit dans la période 1 contre 1 et par équipe. Il a réussi à récupérer un ballon qui se trouvait légèrement derrière lui lors de 11 contre 11 sur un parcours oblique. Il a également réalisé un joli jeu vers le bas du terrain en écartant les mains d’un défenseur, puis en accélérant pour créer une séparation sur une route verticale.

Bonne sortie et combat à la main. Ce qui m’a le plus marqué, c’est que Ricky Pearsall a baissé la tête et a couru pour créer une séparation avant de regarder en arrière 🔑 Ne vous laissez pas surprendre par un coup d’œil trop tôt si vous gagnez tout de suite ❌pic.twitter.com/q7nV6qx4Hj – École des récepteurs (@ReceiverSchool) 31 janvier 2024

Les receveurs géorgiens Ladd McConkey et Marcus Rosemy-Jacksaint ont réalisé quelques jeux lors du premier entraînement. McConkey comprend les nuances de la course à pied. Il a constamment créé une séparation et a même retourné un arrière défensif sur une route explosive. Rosemy-Jacksaint a également réalisé un parcours décent pendant les 1 contre 1 et a capté une passe oblique du quart-arrière de Caroline du Sud Spencer Rattler pendant la période d’équipe.