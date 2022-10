Principales leçons des chefs d’entreprise

J’ai été inspiré pour écrire mon nouveau livre, “Quand les femmes dirigent“, par les histoires défiant les probabilités de dirigeantes phénoménales que j’ai rencontrées et interviewées au fil des ans en tant que journaliste à CNBC et au magazine Fortune avant cela. Le mélange de plus de 120 PDG, fondateurs et investisseurs en capital-risque sont – par définition – exceptionnel dans le monde des affaires dominé par les hommes. Je voulais à la fois partager leurs histoires et aussi trouver des plats à emporter dans leurs stratégies réussies.

Alors que je commençais à signaler le livrejuste avant que la pandémie ne frappe, j’ai eu une opportunité inattendue : la capacité d’analyser leurs approches et de suivre leurs progrès alors qu’ils naviguaient dans les moments les plus difficiles et les plus incertains depuis la Seconde Guerre mondiale.

J’avais aussi un avantage particulier car je programmais des entretiens zoom consécutifs : à peu près tout le monde était à la maison. Non seulement cela signifiait que les gens étaient plus disponibles pour me parler, mais la perturbation massive des commandes à domicile et le bouleversement des affaires ont forcé tout le monde à prendre du recul et à faire le point.

Alors que de nombreux PDG que j’ai interrogés avaient du mal à maintenir leur entreprise à flot ou à s’orienter vers de nouveaux secteurs d’activité, ils envisageaient également des questions plus générales sur leur objectif et celui de leur entreprise.

Alors qu’ils s’efforçaient de motiver (et de retenir) les travailleurs frustrés et effrayés et de déterminer leurs prochaines étapes, j’avais l’impression de regarder une classe de maître sur le leadership dans tous les secteurs. Les cours des actions ont chuté (puis ont augmenté puis retombé) et les PDG ont dû faire face à des préoccupations quotidiennes allant des pénuries de stocks et des contraintes de la chaîne d’approvisionnement à la rétention et à la formation des employés.

En regardant loin de la vue d’ensemble au jour le jour, j’ai trouvé trois traits de leadership qui semblent précieux pour tout le monde, quel que soit le secteur ou la position.