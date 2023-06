Principal moteur de l’inflation : Hausse des salaires

Les responsables des banques centrales du monde entier ont déclaré que la maîtrise de l’inflation était leur priorité absolue, mais la hausse des prix s’est avérée plus rigide que prévu initialement.

L’économie américaine a connu une reprise de l’inflation qui a commencé en 2021 dans un contexte de problèmes de chaîne d’approvisionnement induits par la pandémie. Mais l’histoire actuelle de l’inflation semble concerner davantage les services que les contraintes de la demande.

Une pénurie de main-d’œuvre a contribué à faire grimper les salaires et les prix. Certains travailleurs ont vu de grosses augmentations de salaire depuis le second semestre 2020. Cela a conduit à des ouvertures d’emplois record et à un taux de roulement élevé, car les gens cherchaient plus d’argent et le le taux de chômage a baissé nettement.

« Généralement en période d’inflation, les salaires ne suivent pas, et c’est le prix des biens qui augmente plus que le coût du travail », a déclaré Laura Veldkamp, ​​professeur Cooperman de finance et d’économie à la Columbia Business School. « Mais il s’agit d’un épisode inhabituel où il semble qu’en ce moment, le principal moteur de l’inflation soit en fait les coûts de main-d’œuvre, et ce que cela signifie en fait, c’est que les travailleurs gagnent. »

Mais certains signes indiquent que la croissance des salaires ralentit, d’autant plus que les licenciements ont presque quintuplé en 2023 dans certains secteurs.