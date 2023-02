Princeton tombe au deuxième rang du classement AP – Shaw Local

La course de Princeton au sommet du classement AP Class 2A s’est terminée après trois semaines.

Avec leur première défaite de l’année contre Normal U-High alors non classé, les Tigers (25-1) sont tombés au deuxième rang du classement de cette semaine qui a été publié mercredi après-midi.

Les Tigers (25-1) ont reçu deux des 13 votes de première place et 99 points pour arriver deuxième derrière Columbia (24-2) avec neuf votes de première place et 122 points.

Le n ° 3 Fairbury Prairie Central (22-2) et Normal U-High (18-7), qui a grimpé au n ° 6, a reçu les deux autres votes de première place avec 97 et 51 votes, respectivement. Le top cinq est complété par Breese Central (22-7/88) et Rockford Christian (24-1/59).

Decatur Lutheran (22-0) a pris la première place au n ° 1 en 1A avec Simeon (21-2) et Lisle Benet Academy (24-1) restant en tête en 3A et 4A, respectivement.

Les filles de Princeton (23-3), après avoir perdu samedi face à Sherrard, non classées, sont sorties du classement de cette semaine. Sherrard a obtenu quatre voix, mais est resté hors du top 10.

Quincy Notre Dame (24-1) a remporté les huit votes pour la première place et 80 points pour rester n ° 1 en 2A. PORTA (24-0) a reçu 71 voix au n ° 2 avec Fieldcrest (25-3) reculant dans le classement au n ° 7 avec 28 points.

Galena (26-1) et Nazareth (23-1) sont restées au sommet du classement en 1A et 3A, respectivement, avec Fremd (24-2) remontant d’une place au n ° 1 en 4A.