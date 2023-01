Princeton termine fort en deuxième mi-temps, bat Winnebago – Shaw Local

Les Princeton Tigers, classés n ° 1, sont passés à 19-0 avec une victoire de 45-34 sur Winnebago samedi soir au Prouty Gym.

Les Indiens menaient 21-19 à la mi-temps et sont restés serrés à 33-28 après trois quarts de jeu.

Les Tigers sont venus en force pour doubler leurs invités, 12-6, au quatrième quart pour terminer la victoire hors conférence.

Le garde senior Grady Thompson a mené les Tigers avec 23 points, dépassant le grand Tiger John Rumley (1979) pour devenir le quatrième buteur de tous les temps de l’histoire du programme. Thompson a maintenant 1 183 points en carrière. Rumley, qui était présent samedi, a récolté 1 179.

Teegan Davis a récolté neuf points, Noah LaPorte six et Korte Lawson cinq.

Ray Maurchie a battu Winnebago avec 14 points.

Contes de tigre: Thompson a laissé passer Matt McDonald (’92), qui avait 1 140 points en carrière, vendredi soir à Newman. … Princeton a remporté la deuxième ronde préliminaire, 48-40. Jordan Reinhardt a mené les chatons avec 19 points et Liam Swearingen (10) et Asa Gartin (9) combinés pour 19 de plus. … Les Tigers seront de retour en action à domicile mardi contre Dixon.