Princeton survit à son rival Bureau Valley lors de l’ouverture du Gold Pool – Shaw Local

L’équipe de basket-ball des filles de Princeton est restée invaincue dans son propre tournoi de vacances de Princeton, mais cela n’a pas été facile jeudi au Prouty Gym.

Rival Bureau Valley a mené pendant la majeure partie du match jusqu’à ce que Princeton joue à trois points consécutifs au début du quatrième quart-temps a renversé la situation et a envoyé les Tigresses sur le chemin de la victoire 35-31.

“Ce n’était pas notre plus belle victoire, mais une victoire est une victoire”, a déclaré l’entraîneur de Princeton, Darcy Kepner. «Je pense que c’est l’expérience senior à la fin qui nous a aidés. Ces enfants ont été dans des matchs serrés et ils ont su comment le gérer à la fin. Félicitations à eux pour nous avoir joué dur tout le match.

Les Tigresses (3-0) mènent la poule d’or (championnat) avant la finale de samedi contre Erie-Prophetstown à 19 h. EP (2-0) affrontera Bureau Valley (2-1) à 20 h. duel de championnat contre les Tigresses samedi.

Dans une autre action jeudi, le comté de Putnam a battu St. Bede 41-26 et Streator a battu Midland 32-31.

Princeton 35, Bureau Valley 31

Un seau de la recrue Keighley Davis avec 6:46 à faire au quatrième quart a donné aux Tigresses leur première avance du match depuis qu’Olivia Gartin a ouvert le score avec un 3 points.

Kate Stoller du Storm a réussi 2 lancers francs sur 3 et a volé un lay-up pour reprendre une avance de courte durée de 25-22 pour le Storm.

Cela a été anéanti par des jeux à trois points d’Erin May et Gartin pour mettre les Tigresses devant pour de bon avec 3:53 à jouer.

“Je pense que nous avons joué par contact toute la nuit”, a déclaré Kepner. “Les filles étaient frustrées, mais je leur ai dit de continuer à l’emmener dans le panier et de monter fort et elles ont continué à le faire et cela a payé quand nous en avions besoin.”

Storm sophomore Taylor Neuhalfen a raté de peu un 3 points à la fin et les Tigresses ont tenu bon pour la victoire.

«Nous avons eu un bon match en ce qui concerne l’agitation et le travail défensif. Offensivement, nous n’avons pas fait un bon match », a déclaré l’entraîneur du BV, Matt Wasilewski. “Beaucoup de crédit à leur défense. Princeton joue très bien le 1-3-1 et le 2-3 et nous avons fait beaucoup de mauvaises passes et beaucoup de fautes directes et beaucoup de fautes forcées.

«Ils voulaient gagner. J’ai un tas de filles au coeur brisé. C’est un jeu de pouces et ce dernier coup est un demi-pouce plus court, c’est au fond du filet. Je pensais que c’était dedans.

Gartin a mené les Tigresses avec 15 points. BV était dirigée par Lynzie Cady et Kate Salisbury avec 11 chacune.

Ella Hermes de St. Bede tire contre le comté de Putnam jeudi soir à Princeton. PC a gagné 41-26. (Mike Vaughn)

Comté de Putnam 41, Saint-Bède 26

La première mi-temps a été une bataille avec PC accroché à une avance de 19-18 à la mi-temps.

Puis est venu le troisième quart-temps décisif qui a vu les Panthers battre les Bruins 15-2 pour monter 33-19 pour ranger le match.

«Ils sont allés dans cette boîte contre Ava et nous avons fait un ajustement. Nous voulions qu’elle ramène la balle au sol et la coupe. Nous pensions avoir vu de gros trous dans lesquels elle pourrait plonger », a déclaré l’entraîneur du PC Jared Sale.

Avec cet ajustement, Hatton a marqué neuf points au troisième quart et huit au quatrième quart pour terminer avec un sommet de 24 points. Gracie Cuicci en a ajouté 10.

Les Panthers ont une chance de terminer à la quatrième place en battant Stark County vendredi soir.

« L’ouverture contre Princeton a été difficile. Nous avions l’impression d’être l’une des meilleures équipes qui arrivaient. C’est difficile qu’elles soient les premières que vous voyez. Vous y jouez et essayez de vous en sortir », a déclaré Sale.

Seuls deux joueurs ont marqué pour St. Bede. Ella Hermes a récolté 15 points et Ali Boschich en a ajouté 11.

« Nous avons joué une bonne première mi-temps. Ils ont exécuté comme je sais qu’ils le peuvent. Nous devons avoir plus de deux enfants qui marquent tout le temps », a déclaré l’entraîneure de St Bede, Stephanie Mickley. «Ils se sont battus dur pendant quatre trimestres. Nous avons eu un mauvais quart qui nous a échappé.

Rue 32, Midland 31

Charlee Bourell a marqué le but vainqueur avec 10,5 secondes à faire pour donner aux Bulldogs leur première victoire du tournoi.

Bourell a terminé avec sept points et Marisa Vickers et Cailey Gwaltney en ont ajouté six chacune.

Jordan Pyles a mené Midland avec neuf points et Kyla Magnuson et Maddie Pyles en ont ajouté sept chacun.

Remarques: Le tournoi reprend avec trois matchs vendredi. Streator affrontera Henry à 17 h, suivi de PC contre Stark County à 18 h 30 et EP contre Bureau Valley à 20 h.