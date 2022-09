PRINCETON – Les Tigresses de Princeton semblaient un peu mal à l’aise dans le premier set du match de volley-ball de la division Est de la conférence Three Rivers de mardi avec leur rival Bureau Valley, jouant dans une formation 5-1 plutôt que leur 6-2 habituel sans la passeuse junior Caitlin Meyer, qui a été blessé lundi.

Entre les sets, après avoir perdu le premier match, 25-18, Meyer a prouvé à l’entraîneur Andy Puck qu’elle était prête à partir et est revenue à l’action pour partager les tâches de réglage avec son acolyte Natasha Faber-Fox.

Le retour de Meyer s’est avéré être juste l’étincelle dont Princeton avait besoin, se ralliant aux décisions 25-20 et 25-18 pour prendre le match contre la tempête.

“Nous avons fait tomber un passeur hier soir”, a déclaré Puck. «Nous n’avons pas eu le temps de nous entraîner ou de nous préparer sans un passeur autre que d’être dans la salle de lutte et de faire des rotations. Nous avons lancé les dés et les avons assemblés.

Puck a dit qu’il voulait être prudent avec Meyer et l’a retenue le premier match.

« Un match est un match, mais une saison est une saison. Je ne voulais plus qu’elle se blesse », a-t-il déclaré. “Mais elle m’a prouvé lors des échauffements et de la course [behind the bench] elle allait bien. Nous sommes retournés à notre rotation de pain et de beurre là-bas dans le deuxième set. C’était un peu différent. Mais nous semblions à l’aise et un peu plus confiants, et nous avons pu nous rallier les uns aux autres.

Les Tigresses (4-7, 3-1) ont commencé à montrer la vie à la fin du premier match, prenant du retard 21-9 avant de riposter avec six points consécutifs pour en faire plus.

Ella Thacker de Bureau Valley frappe Anagrace Isaacson de Princeton mardi soir à Princeton. (Mike Vaughn)

La senior de Princeton, Olivia Gartin, a déclaré que peu de charges étaient importantes pour le deuxième match.

« C’est dur chaque fois que nous perdons. Mais quand nous commençons à sentir à quel point nous jouons bien, nous revenons et nous bottons les fesses et c’est ce que nous avons fait. Nous avons maintenu l’élan », a-t-elle déclaré.

Princeton a pris les devants 12-7 et 17-12 lors du deuxième match. Le Storm a obtenu un score de 24-20 avant que Gartin ne le termine avec l’un de ses 15 éliminations, un sommet dans le match.

“Olivia est vraiment devenue une dirigeante senior et une capitaine qui montre l’exemple”, a déclaré Puck.

Bureau Valley (5-11, 2-2) n’a jamais pu retrouver son succès du premier match dans le troisième set non plus. Un coup sûr de Chrissy Sierens, un coup doux de Morgan Foes et un as de Faber-Fox ont envoyé les Tigresses à une avance de 15-11.

Gartin a abattu un autre kill pour faire 19-15 que Mike Puck, le père de l’entraîneur, s’est exclamé: “Oui, c’est un bon moment pour descendre la ligne.”

Le Storm a été pénalisé pour avoir servi hors rotation, une décision avec laquelle l’entraîneur Caitlyn DeMay n’était pas d’accord.

DeMay, cependant, a déclaré que ce sont les six erreurs de service du Storm lors du troisième match, dont trois en retard, qui leur ont coûté plus que la pénalité.

“Cela ne va pas faire ou casser le jeu”, a déclaré DeMay. « Nous n’aurions pas dû commettre les erreurs que nous avons commises. Alors on avance et on avance. »

Lily Keutzer a frappé pour porter le score à 24-18, et BV a été sifflé pour être dans le filet pour une balle de match.

Gartin a déclaré que c’était une bonne victoire, la qualifiant de «très personnelle» contre le rival Storm et disant: «Je suis content que nous ayons gagné.»

Les dirigeants de Princeton étaient nombreux. Fox (16 récupérations), Lily Keutzer (6 attaques décisives) et Isa Ibarra (6 récupérations) ont chacun récolté neuf points tandis que Sierens a récolté quatre attaques décisives et Morgan Richards et Foes en ont obtenu trois chacun.

“C’est une équipe inexpérimentée que j’ai”, a déclaré Puck. “Plus il y a de soirées comme celle-ci, mieux c’est, même si nous apprenons à rivaliser et à gagner.”

Les leaders de Bureau Valley étaient Kate Salisbury (18 passes décisives, 9 récupérations), Keely Lawson (7 attaques décisives), Ella Thacker (4 attaques décisives, 6 récupérations), Emma Stabler (3 attaques décisives, 4 récupérations, 4 points 1 as), Annabelle Myong (10 points, 3 as), Alaina Wasilewski (5 attaques décisives, 3 contres) et Nikki Kerber (6 récupérations).

Bureau Valley est sorti chaud dans le premier set, marquant cinq points d’affilée pour prendre une avance de 15-8 et chevauchant une chaîne de cinq points par Myong avec quatre as pour monter 21-9.

La deuxième année Kelsea Klingenberg a répondu avec une série de cinq points pour les Tigresses, y compris des as consécutifs, et l’aide de trois coups sûrs consécutifs de Gartin pour se rallier à 22-17.

BV a clôturé la victoire 25-18 sur un kill de Mallory Endress.

Remarques: BV a remporté le match de deuxième année, 25-16, 25-21, tandis que Princeton a remporté le match de première année, 25-17, 25-18. Les rivaux du comté de Bureau se retrouveront le 4 octobre au Storm Cellar.