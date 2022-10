Princeton se prépare pour la prochaine coche sur les objectifs de l’équipe – Shaw Local

Princeton continue de cocher ses objectifs d’équipe cette saison.

Champions de conférence pour la cinquième année consécutive – check.

Gagner tous ses matchs à domicile – check.

Allez 9-0 en saison régulière – vérifiez.

Le prochain objectif des Tigers est de faire une autre course profonde en séries éliminatoires. Ils feront leurs premiers pas dans les séries éliminatoires de classe 3A à domicile à 18 heures vendredi contre Peotone au Bryant Field.

“Chaque année, nous fixons des objectifs pour nos enfants”, a déclaré l’entraîneur des Tiger, Ryan Pearson. « Maintenant, c’est devenu une chose. Nos enfants ne veulent pas être l’équipe qui brise la séquence. Nous en sommes maintenant à cinq championnats de conférence d’affilée. C’était certainement l’un de nos objectifs.

« Nous voulons gagner tous nos matchs à domicile et nous avons atteint cet objectif. Maintenant, la deuxième saison va commencer et ils ne sont pas seulement satisfaits d’être là. Ils veulent faire des dégâts, alors j’espère que nous prendrons soin des opportunités qui nous ont été données.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt pour un match de football en séries éliminatoires, le RB / LB senior de Princeton, Augie Christiansen, a répondu: “Oui, je suis prêt depuis un moment maintenant.”

Christiansen a déclaré que ce serait bien d’ouvrir à nouveau à domicile.

«Je pense que Peotone va être un bon début pour les séries éliminatoires. Je pense que jouer le premier tour à domicile est énorme pour nous, surtout un vendredi soir », a-t-il déclaré.

Princeton est classé n ° 3 dans le dernier sondage de classe 3A derrière IC Catholic (8-1), qui a éliminé les Tigers en quarts de finale l’an dernier, et Reed-Custer (9-0).

Les Tigers marquent en moyenne 52,3 points par match, menés par le quart-arrière senior Teegan Davis (1 228 verges, 15 touchés par la passe, 678 verges, 14 touchés par la course), les porteurs de ballon principaux CJ Hickey (61-440/9) et Christiansen (66-805/ 15) et l’ailier de deuxième année Noah LaPorte (33-690/8), qui prospèrent tous derrière une solide ligne O.

Pearson a déclaré que les statistiques offensives individuelles des Tigers ne « surprendront personne », puisque leur première chaîne a disputé l’équivalent de seulement cinq matchs complets ne disputant que trois matchs en seconde période en raison des éruptions et des horloges en cours d’exécution tout au long de la saison.

Pearson n’hésite pas à faire l’éloge de la défensive des Tigers, qui n’a accordé que 14 points au cours des cinq dernières semaines, avec un touché sur un retour d’échappé que l’attaque a abandonné.

« Je sais que cela irrite l’entraîneur (défensif) (Dave) Moore. J’ai dû lui offrir un déjeuner pour le calmer un peu », a plaisanté Pearson.

L’entraîneur de Peotone, Apostolos Tsiamas, sait que les Tigers sont aussi bons qu’annoncés.

“C’est une équipe incroyable”, a-t-il déclaré. “Ils ont un meneur de jeu absolu au QB, les RB sont parmi les plus agiles que j’ai vus, leurs lignes sont fondamentalement solides et ils ont une grande taille et une grande vitesse des deux côtés du ballon.

«Nous avons certainement les mains pleines pour essayer de les ralentir et de leur faire passer le ballon. Vous pouvez dire qu’ils sont extrêmement bien entraînés d’un point de vue fondamental. L’entraîneur Pearson a fait un excellent travail là-bas.

À Peotone, les Tigers affronteront une équipe des Blue Devils qui est testée lors de la Illinois Central Eight Conference. Il a produit cinq équipes éliminatoires, dont le champion de la ligue Reed-Custer, le finaliste Wilmington (8-1), qui est classé n ° 3 en 2A, Coal City (3A) et Lisle (2A).

«Ils sortent d’une conférence très difficile dans le Central 8 de l’Illinois avec Coal City, Reed-Custer et Wilmington. Ils ont donc disputé de très bonnes compétitions tout au long de l’année », a déclaré Pearson.

Peotone a perdu contre Wilmington (28-13) et Reed-Custer (48-0) au cours des semaines consécutives, avec une fiche de 0-4 contre les équipes gagnantes. Ses cinq victoires sont survenues contre des équipes avec des records de défaites, qui avaient un record combiné de 7-38.

Pearson a déclaré que les Tigers devront ralentir le jeu de course des Blue Devils, menés par les seniors Dylan Sroka (119-736, 13 TDs) et Dawson Piper (146-554, 6 TDs) et le deuxième Chase Rivera (106-533, 9) . Le quart-arrière senior James Kuypers a complété 35 des 77 passes pour 395 verges et deux touchés.

“Je suis impressionné par le dos de Peotone. Ce sont des arrières rapides, mais durs », a déclaré Pearson. “Non. 5 Dawson Piper est une boule de bowling là-dedans. Il pèse environ 195 livres, mais c’est juste un sacré coureur de descente.

« Pour que nous ayons du succès, nous allons devoir les forcer dans des situations de long down et de distance. Mettez ces gars derrière les chaînes. Je pense que cela les oblige à entrer dans leur secondaire O (passe), ce qui n’est certainement pas leur point fort. Si Peotone avait son plan de match scénarisé, ce serait trois mètres par pop, jamais de botté de dégagement et l’attaque de l’autre équipe ne prend jamais le terrain.

Princeton a une histoire en séries éliminatoires avec Peotone. En 2003, les Blue Devils ont battu Princeton 20-14 à Peotone au premier tour de ce qui serait le dernier match de Joe Ryan en tant qu’entraîneur-chef à Princeton.

Comment ils correspondent