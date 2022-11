Princeton se débat tôt, retient le fougueux Streator – Shaw Local

OTTAWA — Le premier match de la saison est censé être le moment où une équipe fait le point sur ce qu’elle a, ce qu’elle fait qui fonctionne et ce qu’elle doit améliorer pour aller de l’avant. Qu’il suffise de dire que Princeton et Streator ont quelques problèmes à résoudre lorsqu’ils peuvent trouver le temps.

Mais pour les Tigers, le fait que Grady Thompson soit déjà en forme à la mi-saison a fait toute la différence.

Thompson a récolté 31 points, dont 10 au dernier quart lorsque les Tigers se sont finalement éloignés d’un club Bulldog très persistant pour une victoire de 60-44 lors de leur premier match au Dean Riley Shootin’ the Rock Thanksgiving Tournament au Kingman Gym d’Ottawa.

Les Bulldogs sont restés proches pendant la majeure partie du chemin derrière le tir de Christian Benning et Logan Aukland, une paire de lancers francs du premier avec 1:03 à faire en troisième période, ce qui les a ramenés à 37-34.

Cependant, Thompson a mis en conserve un mouvement post-up pour terminer le quart et au début de la dernière strophe a drainé un 3 points pour donner l’avance des Tigers 10 et ils ont tenu bon à partir de là.

“Je savais que nous allions être bâclés”, a déclaré l’entraîneur de Princeton, Jason Smith. “Beaucoup de nos gars viennent de finir de jouer au football et ne se sont entraînés que pendant trois jours après un certain temps d’arrêt. Mais notre deuxième mi-temps a été bien meilleure. Notre attaque en demi-terrain va devoir s’améliorer et on le sait, mais bon, c’est le premier match de la saison… Je cherchais l’effort, la défense et les rebonds et j’étais content des deux premiers. Le rebond ira mieux.

« Benning est un très bon joueur et Streator est une bonne jeune équipe. J’ai été impressionné par la façon dont ils sont restés avec nous pendant si longtemps, mais en fin de compte, nous avons fait du bon travail sur eux collectivement.

Benning a terminé avec 21 points et Aukland 13 pour Streator, qui revient en action mardi contre La Salle-Pérou à 20 heures. Princeton est absent jusqu’à vendredi lorsqu’il jouera un programme double, rencontrant LP à 13 heures et Oak Forest à 20 heures.

Princeton a pris une avance de 6-1 sur les seaux de Thompson, Noah LaPorte et Teegan Davis, mais bien qu’il n’ait jamais traîné après les premières secondes du concours, il n’a pas été en mesure d’étendre cette marge à deux chiffres jusqu’à presque la moitié du quatrième. période. Un deux entrant par Benning l’a réduit à 22-21 dans le deuxième et les lancers de Benning l’ont réduit à trois à la fin du troisième.

Mais les Tigres ont commencé les huit dernières minutes avec un retour de Davis, deux lancers francs de LaPorte et un Trey de Thompson pour élargir l’avance à 10. Deux lancers et un jeu à trois points de Benning l’ont réduit à cinq, mais Davis a coulé un poignard de la ligne à 3 points du côté gauche avec 3:57 montrant pour stopper cet élan.

Benning a terminé avec neuf de ses points dans la dernière période, mais les Bulldogs ont également eu cinq de leurs 13 revirements au cours de ce quart-temps. Ils ont fini par tirer 29,7% et ont été dépassés 46-24 dans la nuit.

“Si vous m’aviez dit combien de points nous allions leur offrir en transition et avec quelques passes inbounds paresseuses, je n’aurais pas cru que ce serait si proche, mais vous levez les yeux et nous sommes là dans le quatrième quart, et nous allons certainement prendre cela », a déclaré l’entraîneur de Streator Beau Doty. «Nous sommes une jeune équipe avec Christian qui est le seul à avoir une expérience universitaire, en plus d’avoir des maladies dans notre programme… (mais) nous les avons combattus ce soir, nous avons eu une première expérience universitaire pour certains contre une équipe de ce calibre.

« Princeton est une équipe difficile dans toutes les catégories. Ils sont super dynamiques et Thompson est un excellent coupeur, un excellent tireur… Dans l’ensemble, nous avons eu beaucoup de points positifs ce soir, nous pouvons donc mettre ce match derrière nous et revenir demain et tirer parti de ces points positifs.