Princeton Rotary accueillera une collecte de sang communautaire le 4 octobre – Shaw Local

Le Princeton Rotary Club organisera une collecte de sang communautaire de 16 h à 19 h le mardi 4 octobre à Bicentennial Drive, à l’intérieur d’un autobus de donateurs au Rotary Park.

La campagne sera effectuée par ImpactLife, un fournisseur de sang et de composants sanguins à plus de 125 hôpitaux de l’Illinois, de l’Iowa, du Missouri et du Wisconsin.

ImpactLife est le fournisseur exclusif du centre médical OSF Saint Clare et de St. Margaret’s Health.

Les donateurs potentiels doivent être âgés d’au moins 17 ans ou 16 ans avec un formulaire d’autorisation parentale. Les donateurs doivent peser plus de 110 livres et avoir une pièce d’identité valide avec photo

Pour toute question sur l’admissibilité, appelez ImpactLife au 800-747-5401. Les donneurs qui ont donné leur sang pour la dernière fois le 9 août ou avant sont éligibles pour donner lors de cette collecte.

Pour faire un don, contactez Cathy Foes au 815-876-4481 ou visitez www.bloodcenter.org et utilisez le code 3375 pour localiser le lecteur.