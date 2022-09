Princeton revient fort contre Orion – Shaw Local

Vous savez que les choses vont bien lorsque certains de vos personnels de départ et clés s’occupent des casques d’écoute des entraîneurs dans la tribune de presse au quatrième quart plutôt que de faire des jeux sur le terrain.

Princeton s’est retrouvé en bonne position avec le chronomètre en place au troisième quart sur le chemin d’une déroute 60-20 contre les Chargers d’Orion lors d’une spéciale du jeudi soir à Bryant Field.

Sept joueurs différents ont marqué de quatre manières différentes (passes, précipitations, interceptions et buts sur le terrain) alors que les Tigers se sont enfuis lors du crossover de la Conférence des Trois Rivières.

L’entraîneur du PHS Ryan Pearson et le quart-arrière Teegan Davis ont déclaré que les Tigers avaient bien mieux exécuté que la victoire d’ouverture 41-22 de la semaine dernière à Rockridge, un match qu’ils ne menaient que 21-14 à la mi-temps.

“La semaine dernière, nous n’étions pas très excités par la façon dont nous avons joué, mais nous sommes revenus pour leur montrer ce que nous faisions”, a déclaré Davis.

“Nous n’avons certainement pas joué notre meilleur match de football la semaine dernière et nous avons commis des erreurs fondamentales qui ne sont tout simplement pas du football Tiger”, a déclaré Pearson. «Nous voulions nous assurer que nous avons exécuté les trois phases et je pense que nous avons fait un excellent travail pour consolider les domaines où nous n’avons pas fait du bon travail la semaine dernière. C’est un témoignage pour nos enfants. Ils sont sortis et ont compris qu’ils devaient mieux jouer.

C’était 24-0 à la fin du premier quart-temps avec les Tigers tenant Orion à -23 verges au sol,

Augie Christiansen a lancé les choses avec une course de TD de 32 verges et CJ Hickey a suivi avec 40 verges deux minutes plus tard pour porter le score à 14-0.

Princeton senior CJ Hickey s’échappe pour un touché de 40 verges contre Orion jeudi soir à Bryant Field. Les Tigres ont gagné 60-20. (Mike Vaughn)

Carlos Benavdez a démarré un champ de 32 verges, le premier des deux qu’il avait dans la nuit. Le sophomore Noah LaPorte a capté une passe du quart-arrière d’Orion Kale Filler pour couronner le score du premier quart avec deux minutes à jouer.

“Noah a été formidable pour nous là-bas”, a déclaré Pearson. « Un type grand et grand qui est très longiligne. À chaque match qu’il joue, il s’améliore de plus en plus.

Davis a appelé son propre numéro et était parti pour les courses pour une course de 84 verges.

«Je dois donner un cri à mes grands garçons sur la ligne. Ils bloquent toujours très bien pour moi. Ils ont fait un pli et m’ont fait un gros trou », a déclaré Davis.

Davis a conçu une attaque Tiger qui a accumulé 385 verges dans la nuit, se précipitant sur 119 verges et en passant pour 48 autres.

“Teegan a fait un excellent travail en étant une extension de moi là-bas”, a déclaré Pearson. «Je pense qu’il a fait un excellent travail en faisant les bonnes lectures et en distribuant le ballon là où nous sentions que nos chiffres étaient et où se trouvaient les points. Mais c’est ce que nous attendons de notre chef principal.

Hickey, qui a mené les Tigers avec 125 verges au sol en 10 courses, a fait 37-0 à la mi-temps avec son deuxième touché de la soirée, cette fois un 18 verges.

Un touché par Cole Kratzburg d’Orion à la fin de la première mi-temps n’a fait que retarder le chronomètre.

Les Tigers ont mis le chronomètre en jeu avec une frappe de 48 verges de Davis à Danny Cihocki et un score de 3 verges d’Augie Christiansen pour porter le score à 50-7.

Augie Christiansen, senior de Princeton, a réussi une prise contre Orion jeudi soir à Bryant Field. Les Tigres ont gagné 60-20. (Mike Vaughn)

L’étudiant en deuxième année William Lott s’est amusé avec un “choix six” de 27 verges avec 7 1/2 minutes à faire dans le match.

La grande avance et le chronomètre ont permis à Pearson de faire jouer de nombreux sous-classes contre la première corde d’Orion, et ils ont tenu le coup, a-t-il déclaré.

“Voilà toute l’histoire. Nous voulions nous assurer que nos plus jeunes enfants aient l’occasion de jouer. Quelle meilleure opportunité que contre des joueurs universitaires », a-t-il déclaré. «Orion a gardé ses partants. Ils ne couraient pas de caucus. C’est tout simplement un excellent travail pour nos jeunes enfants et je pense qu’ils ont fait un travail fantastique avec l’opportunité qui leur a été donnée.

Les Tigers (2-0) auront une journée supplémentaire pour se préparer à leur rival Hall à domicile la semaine prochaine pour le match d’ouverture de Three Rivers East.

“Nous allons célébrer cette victoire ce soir et y revenir”, a déclaré Davis.

• Contes de tigres: La victoire de jeudi était la quatrième consécutive des Tigers contre Orion, mais seulement sa deuxième en cinq essais à domicile.