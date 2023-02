Princeton revendique le championnat de la conférence – Shaw Local

Dans une saison avec de nombreux premiers et nouveaux records, les Princeton Tigers ont franchi une autre étape vendredi au Prouty Gymnasium.

Les Tigers classés n ° 1 de la classe 2A ont réalisé une course de 20-2 pour clôturer le deuxième quart avec une avance de 27 points à la mi-temps et ont remporté une victoire de 80-32 sur Newman pour remporter leur premier championnat de conférence en 13 ans.

[ Photos of Princeton vs. Newman boys basketball ]

Les Tigers (28-1, 12-0) ont dominé le tableau des Three Rivers East, inscrivant les premiers numéros de championnat de conférence sur le mur du gymnase depuis que l’équipe 2009-10 a terminé au sommet du NCIC Lincoln.

“Certainement quelque chose de spécial. Ce sera cool de mettre les chiffres au tableau », a déclaré Teegan Davis, senior de Princeton.

« Je n’avais pas réalisé que c’était aussi long. Je n’étudie pas les chiffres comme tout le monde le fait », a déclaré l’entraîneur de Princeton, Jason Smith. “Entraîneur Freds [Michael Fredericks] dit dans l’avant-match, nous avons eu la chance de faire quelque chose qui n’avait pas été fait depuis 2010. C’est spécial, non ? Toute l’année a été spéciale. Il faut continuer. »

Les Comets (22-8, 10-2), dont les seules défaites en conférence sont contre Princeton, ont suivi les Tigers tôt, en baisse de seulement 14-10 au premier quart.

Teegan Davis de Princeton s’envole pour un dunk contre Newman vendredi soir au Prouty Gym. Il a marqué 29 points pour mener les Tigers à une victoire de 80-32. (Mike Vaughn)

Des 3 points consécutifs de Davis et Grady Thompson et un vol de strip-tease et un lay-up de Davis ont porté l’avance des Tigers à 22-12 à la fin du premier quart.

Ensuite, le plaisir a vraiment commencé pour le public local.

Davis a alimenté une course de 20-2 pour terminer le deuxième quart, marquant 16 de ses 29 points, un sommet. Il a marqué 14 points consécutifs à lui seul, dont deux dunks, un jeu à 3 points et un jeu à trois points.

Thompson, qui a terminé avec 22 points, a ajouté deux cerceaux avant que Davis ne termine la mi-temps à la pause pour envoyer les Tigers à une avance de 45-15 à la mi-temps.

« Nous avons joué un match complet. Nous avons juste mis le pied sur la pédale et essayé de créer un écart et de continuer à travailler dur », a déclaré Davis.

« Je savais que c’était une grosse course. 20-2 ? C’est assez gros », a déclaré Smith. « Je savais que nous avions un certain élan de notre côté. Je pense [Newman] Entraîneur [Ray] Sharp était sur le point de manquer de temps morts. Quand nous les avons mis dans les cordes comme ça et qu’ils sont aussi bien préparés qu’eux, vous savez que vous faites de bonnes choses.

Noah LaPorte s’est amusé au troisième quart, marquant 10 de ses 14 points. Dans une saison de moments forts, l’attaquant de deuxième année a peut-être eu le meilleur dunk de tous lorsqu’il a claqué un dunk à une main pour donner aux Tigers une avance de 57-26 au milieu du troisième quart.

Noah LaPorte de Princeton tire contre Newman vendredi soir au Prouty Gym. Les Tigres ont gagné 80-32. (Mike Vaughn)

LaPorte a dit que tout cela n’était qu’une réaction.

“J’ai toujours voulu un dunk réprimandé, et ça y était”, a déclaré LaPorte.

« Il était temps qu’il fasse un dunk comme ça. J’attendais ça », a déclaré Davis avec un sourire.

Smith a déclaré que le dunk était une révélation.

« Ce n’était pas prévu. Je pense que c’est ce qui le rend meilleur », a-t-il déclaré. “On ne s’attend jamais à un tip-dunk de la part d’un lycéen, surtout dans une école 2A, donc c’est assez spécial.

Après le dunk, les Tigers ont marqué les 12 derniers points du troisième quart, couronnés par un lay-up de Davis sur une passe décisive de Thompson pour prendre une avance de 69-28 à la fin du quart.

Sharp a entraîné sa part de bonnes équipes et en a vu sa part. Il a été très impressionné par les Tigres.

“Princeton a une excellente équipe et est très bien entraîné. Ce ne sont pas seulement des athlètes, ce sont de bons basketteurs », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas égalé leur intensité. Nous les laissons être plus physiques que nous et laissons leur physique nous sortir de notre jeu. »

L’entraîneur des Comets a déclaré que les Tigers sont sur le point de faire une longue course en séries éliminatoires.

“Ils sont n ° 1 dans l’état pour une raison, non?” il a dit. « Ils ont les athlètes, les entraîneurs et les joueurs pour gagner. Espérons qu’ils ne trébuchent pas.

Lucas Simpson a mené les Comets avec 16 points.

Smith a dit qu’il pensait toujours qu’ils pouvaient mieux jouer, mais il a dit que c’était le meilleur match pour les Tigers depuis Thanksgiving.

« Quelques choses que nous aurions pu faire mieux défensivement. Je pense que nous pouvons finir un peu mieux au panier. En dehors de cela, je ne fais que pinailler », a-t-il déclaré. “Je pense que nous avons très bien joué. Je ne pense pas que nous ayons aussi bien joué depuis à Ottawa contre Pontiac. C’est le dernier jeu complet auquel nous avons joué. Nous avons montré des signes lorsque nous avons mis un quart ou deux ensemble, mais pas quatre trimestres comme celui-ci.

Contes de tigre: Les Tigers affronteront Pleasant Plains (21-6) à 19h30 samedi dans le Riverton Shootout. C’est la première apparition des Tigers à Riverton depuis qu’ils ont joué en 2010 et 2011, avec une fiche de 0-2. “Je pense qu’il est important pour nous de bien jouer”, a déclaré Smith. « Les enfants le veulent. Je pense qu’ils veulent montrer à tous ceux qu’ils méritent [the No. 1 ranking]. Et nous avons vu ce soir de quoi ils sont capables. … Princeton a remporté le deuxième match 41-32 derrière Jordan Reinhardt (19 points) et Luke Smith (12). Les chatons (24-4) ont terminé co-champions du TRAC Est avec Kewanee à 11-1.