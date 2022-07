Princeton reçoit 871 000 $ pour réparer son aréna

La ville de Princeton reçoit 871 000 $ du gouvernement fédéral pour améliorer son aréna, a-t-on annoncé aujourd’hui, le 25 juillet.

« C’est un grand jour », a déclaré le maire Spencer Coyne. “Cet argent nous permettra de faire des réparations indispensables et de réduire les coûts d’exploitation.”

Selon Coyne, une grande partie de la subvention financera la réparation du toit. D’autres projets comprennent une rénovation énergétique, des panneaux solaires et l’achat d’une surfaceuse à glace électrique.

“L’arène de Princeton a accueilli une variété d’événements sportifs locaux pendant près d’un demi-siècle”, indique un communiqué du gouvernement. « Pour de nombreux résidents, comme c’est le cas dans tant de communautés à travers le Canada, la vie tourne autour de l’aréna. Ce projet de revitalisation améliorera le confort des usagers tout en réduisant les coûts de chauffage et d’entretien, créant des économies pour la municipalité et incitant encore plus de résidents à profiter de ces installations.

Plus tôt cette année, Princeton était l’un des quatre finalistes du concours national Kraft Hockeyville. Bien que la ville n’ait pas gagné, elle a reçu 25 000 $ comme prix de consolation, et il y a eu d’autres efforts privés de collecte de fonds.

Coyne a déclaré que la ville devra encore contribuer environ 200 000 $ aux réparations et à la remise à neuf.

