Princeton prête serment à l’officier Alex Jaramillo ; Le service de police est maintenant au complet – Shaw Local

Des responsables municipaux, des policiers et des membres de la famille se sont réunis à l’hôtel de ville mardi alors que la police de Princeton accueillait officiellement l’agent Alex Jaramillo dans son département.

Jaramillo a été assermenté par le greffier municipal Peter Nelson devant les personnes présentes, dont sa femme Lorena et ses filles Aaliyah et Olivia.

Jaramillo a obtenu un diplôme en justice pénale de l’Illinois Valley Community College en 2017 et a commencé à travailler comme agent à temps partiel à DePue en 2019. Il deviendra plus tard un agent à temps plein en 2020. Il est un agent certifié pour les mineurs et est également bilingue.

“Nous sommes reconnaissants d’avoir (Jaramillo) dans notre équipe et la présence de sa famille ici ce soir illustre cela”, a déclaré le chef de la police Tom Kammerer. «Avec son expérience antérieure, il va frapper le sol en courant ici. Une fois qu’il sera complètement formé, il commencera à travailler sur l’équipe de jour.

L’ajout de Jaramillo signifie également que le département de police de Princeton est à pleine puissance d’officiers travaillant dans la rue selon Kammerer.

“Cela a mis du temps à venir”, a déclaré Kammerer. “Je suis très reconnaissant des heures supplémentaires que nos officiers ont travaillées pour combler les postes vacants pendant que nous recherchions de nouveaux officiers pour combler les postes vacants.”

En plus de remercier l’équipe d’officiers, Kammerer a remercié le Conseil des commissaires de police et d’incendie, Terry Madsen, Barry Portman et Rodney Lange pour leur aide pour aider le département à combler ses postes vacants.