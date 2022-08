Princeton prêt comme jamais pour l’ouverture de la saison – Shaw Local

Aucune des équipes de football de Princeton de Ryan Pearson n’a été plus préparée pour commencer une saison que ne le promettent les Tigers de 2022.

Les Tigers ont frappé le terrain d’entraînement en courant et ont repris là où ils étaient partis lors du quart de finale 3A de l’an dernier, a déclaré l’entraîneur de PHS Ryan Pearson.

Ils mettront toute leur préparation à l’épreuve lors de l’ouverture de la saison vendredi soir à Rockridge. Le temps de jeu est 19 heures à Edgington.

« En ce moment, nous sommes tellement en avance sur ce que nous étions ces dernières années. Et je comprends que COVID a beaucoup à voir avec cela. Mais en ce qui concerne où nous en sommes actuellement, nous sommes à des années-lumière d’où nous étions ces deux dernières années », a déclaré Pearson.

Les Tigers reviennent avec beaucoup de talent des quarts de finale 3A de l’an dernier, un groupe dirigé par le quart-arrière à double menace Teegan Davis et Augie Christiansen dans le champ arrière. Ils ramènent également huit partants de retour en défense.

Le retour du senior CJ Hickey, qui a couru pour 114 verges lors de la victoire d’ouverture de la saison de l’an dernier contre Rockridge seulement pour se blesser au genou, donnera aux Tigers un gros coup de pouce en attaque.

Après avoir vu rien d’autre que du bleu et du blanc de l’autre côté de la ligne, Pearson a déclaré que les Tigres accueilleraient de nouvelles couleurs à affronter.

“Étaient excités. Vous arrivez au point de la saison où vous êtes un peu fatigué de frapper votre propre corps tous les jours. Et ils sont prêts à ce qu’un maillot marron soit en face d’eux », a-t-il déclaré. “Nos enfants ont fait du bon travail en restant concentrés et en accomplissant autant que possible.”

Christiansen a déclaré que les Tigers devaient être prêts à jouer.

“Je pense que ça va certainement être une bataille comme la semaine 1 l’est toujours”, a-t-il déclaré. “Nous avons définitivement un objectif sur le dos après l’année dernière, nous devons donc être préparés et prêts à partir.”

Sam Graves, qui revient comme entraîneur-chef de Rockridge (2012-19) après avoir pris trois ans de congé, sait que les Rockets auront les mains pleines.

“Ils sont juste au point où ils rechargent même s’ils ont diplômé un groupe de joueurs de ligne offensifs, etc.” a déclaré Graves, qui a été entraîneur adjoint pendant trois ans. “Le gamin Davis de QB est un athlète phénoménal. Il change la donne. Nous pourrions avoir une défense organisée OK dans une certaine formation pour avoir un gars supplémentaire au ballon et cela n’aura pas d’importance. Il va faire rater les tacles aux gars, puis l’emmener à 60 mètres jusqu’à la maison à la hâte.

Les Rockets ont eu beaucoup de roulement avec la perte du quart-arrière partant de trois ans Breyden Deem et de quatre joueurs de ligne, ne retournant que quatre partants des deux côtés du ballon. Ils ramènent leur arme la plus puissante dans le porteur de ballon senior Peyton Locke (880 verges, 12 touchés).

« Rockridge va être extrêmement athlétique. Je vais essayer de nous disperser et d’envoyer leurs athlètes dans l’espace », a déclaré Pearson. «Ils ont un tout nouveau quart-arrière cette année, mais ils renvoient le gamin Locke dans le champ arrière, qui est une tonne. Ils ont le jeune Deem (Connor) comme receveur qui a commencé pour eux l’année dernière. Ils ont de très bons athlètes.

«Nous allons devoir comprendre qu’un appel de couverture manqué pourrait finir par aller pour un touché. Ils ont les athlètes qui peuvent vous blesser très rapidement. Nous devons être précis et enfermés dès le premier match et cela doit être tout au long pour que nous ayons une chance.

Pearson s’attend à ce que beaucoup de choses restent les mêmes au retour de Graves en tant qu’entraîneur-chef de Rockridge, mais a déclaré que les Tigers doivent être prêts à tout.

“Il a probablement des rides pour nous auxquelles nous ne sommes peut-être pas préparés à 100%”, a déclaré Pearson. “Vous ne savez vraiment jamais à quoi vous attendre avant la semaine 1, alors nous essayons de nous assurer que nous préparons nos enfants à tout. J’espère que nous avons fait du bon travail. »

Si Graves devait choisir quelques éléments pour “garder le jeu proche pour nous”, ce serait :

« Notre défense peut-elle tacler et se rallier au ballon ? Nous ne pouvons pas permettre les gros jeux », a-t-il déclaré. “De plus, notre jeune O Line peut-il gérer tous ses secondeurs blitz et agressifs?”