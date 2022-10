Princeton prend son élan et court avec lui contre St. Bede – Shaw Local

PRINCETON – En quelques secondes, les Tigers de Princeton ont volé l’élan des Bruins de St. Bede vendredi à Bryant Field.

Les Bruins se sont dirigés vers la ligne de 10 verges des Tigers lors de leurs trois premiers jeux du match, cherchant à encaisser un score précoce. Cependant, St. Bede a calé là-bas, retournant le ballon sur les downs.

Lors du jeu suivant, Augie Christiansen, senior de Princeton, a couru 83 verges pour payer la saleté pour donner aux Tigers six points rapides.

Princeton a ajouté deux autres touchés au premier quart et une paire au deuxième pour se forger une avance de 28 points à la mi-temps en route vers une victoire de 56-7.

“Cent pour cent [it was a momentum builder]”, a déclaré l’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson. “St. Bede nous a donné une formation que nous n’avions jamais vue auparavant, et il nous a fallu quelques jeux pour nous y adapter. Et ils ont réussi à faire de gros runs qui les ont placés à l’intérieur de la zone rouge.

« La défense a été excellente toute l’année. Ils ont fait un énorme arrêt et cela nous a vraiment donné un élan. Et dès que nous avons récupéré le ballon, nous avons marqué sur le tout premier jeu et avons retrouvé cet élan. Lorsqu’il s’agit d’adolescents, l’élan est certainement énorme.

“Si St. Bede avait marqué et monté 7-0, ils auraient eu tout l’élan.”

Cette victoire a placé les Tigers (7-0), classés n ° 4 de la classe 3A, aux commandes du championnat de la division Est de la Conférence de Three Rivers à 4-0.

“C’était une super ambiance. Soirée seniors. Battre Saint Bède. Champions de conférence. Ça fait du bien », a déclaré Danny Cihocki, senior de Princeton.

« L’un de nos objectifs était de terminer la saison régulière sans défaite et de gagner la conférence. C’est toujours l’objectif que nous avons en tête. Une fois peut-être que lorsque nous aurons atteint celui-là, nous nous concentrerons sur le groupe de 32 (les séries éliminatoires) », a déclaré Pearson.

Les Tigers ont de nouveau frappé pour un autre score rapide lorsque le senior Teegan Davis a couru 60 verges sur un retour de dégagement pour porter le score à 14-0 avec 7:43 à faire au premier quart.

Davis a ajouté un coup furtif de 1 mètre pour porter le score à 21-0 à la fin du premier quart.

Les Bruins 1A n ° 6 ont monté un entraînement de neuf jeux et 66 verges de la fin du premier quart au début du deuxième, marquant sur une course de 1 verge du quart-arrière John Brady.

St. Bede (6-1, 3-1) ne retrouverait cependant pas la zone des buts contre la défense de Princeton, qui n’a pas accordé de touché au premier quart cette saison et n’a récolté que 14 points lors des trois derniers matchs.

«Je pensais que nous avions nos chances tôt. On n’a pas converti dans la zone rouge, quoi, trois fois en première mi-temps ? Nous avons déplacé le ballon en première mi-temps », a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. « Teegan (Davis) a fait un sacré jeu sur le botté de dégagement. Leurs enfants sont bons. Ils sont rapides, ils sont forts. Ils sont plus forts que nous.

«Si nous avions pu en éliminer quelques-uns en première mi-temps, nous en aurions peut-être fait un match. Et qui sait. Quand ils se sont levés de quatre scores à la mi-temps, que pouvez-vous faire ?

« Nous avons une fiche de 6-1 maintenant et en séries éliminatoires. Nous avons Hall la semaine prochaine et nous commencerons à nous regrouper demain.

CJ Hickey a couru pour un touché de 73 verges avec 9:44 à faire au deuxième quart et Noah LaPorte a devancé les Bruins sur le bord droit pour se faufiler avec une course de 17 verges avant la fin de la mi-temps pour porter le score à 35-7 au Pause.

Danny Cihocki attrape une passe de touché pour Princeton contre St. Bede Friday Night à Bryant Field. Les Tigres ont gagné 56-7. (Mike Vaughn)

Cihocki s’est amusé pour Princeton lorsqu’il a décroché une frappe de 14 verges de Davis au troisième quart.

Christiansen, qui a couru pour 222 verges, a terminé ce qu’il avait commencé avec une paire de points de touché (11, 28) au quatrième quart.

“Augie est un enfant difficile et je suis très heureux de le voir avoir ce genre de soirée lors de la soirée senior”, a déclaré Pearson. « Celui-ci était pour nos aînés. Heureusement, en séries éliminatoires, nous allons pouvoir revenir à la maison. Mais c’était leur dernier match à domicile en saison régulière.

Pearson a déclaré que la défensive des Tigers, qui a maintenu les Bruins à 215 verges nettes avec 138 verges au sol et 77 par la passe, a relevé le défi.

«Nous savions que St. Bede arrivait, ils avaient de belles armes. Le gamin (John) Brady avait des numéros de type de jeu vidéo », a-t-il déclaré. «Nous devions savoir où il était tout le temps. Je pense que notre défense a fait un excellent travail en le saisissant et en l’emmenant. Et je pense que nous avons fait du bon travail en emportant leur gros receveur, le n ° 13, Wallace. C’est un bon athlète.

«Je pense que les gars ont fait du bon travail en comprenant le plan de match défensif à venir et en s’exécutant. En tant qu’entraîneurs, vous ne pouvez dessiner que les jeux. Il faut que les joueurs s’exécutent.

“J’ai senti la semaine dernière que nous n’avions pas joué aussi physiquement que je pense que les équipes de Princeton devraient jouer. Nous sommes donc en quelque sorte retournés à notre ancienne école, sous le centre, le compteur de puissance, en faisant en quelque sorte ce que nous faisons.

Remarques: Pearson a égalé le record du PHS pour la plupart des victoires d’entraîneur à 44 ans avec Joe Ryan, qui a été entraîneur de 1995 à 2003.