Princeton pourrait rester à la maison pendant toute la durée des séries éliminatoires s’il continue de gagner – Shaw Local

Tant que Princeton continue de gagner, il pourrait atteindre la finale nationale à Champaign le 25 novembre et ne jamais s’éloigner de Bryant Field.

Si les graines tiennent, ce scénario se jouera.

Les Tigers (10-0) ont débuté avec une victoire de 56-28 sur Peotone et accueillent maintenant Gênes-Kingston à 13 h samedi. Avec une victoire, les Tigers tireraient le vainqueur entre le n ° 4 IC Catholic et le n ° 5 Stillman Valley samedi.

Ce match de quart de finale se jouerait à Bryant Field si IC Catholic gagnait, ou les Tigers se rendraient à Stillman Valley, qui n’a accueilli qu’un seul de ses deux premiers matchs éliminatoires.

Reed-Custer est favorisé pour atteindre les demi-finales dans la partie inférieure de la tranche nord, ce qui enverrait les Comets à Princeton pour ce match potentiel. Cependant, si le n ° 6 Byron dépassait le n ° 3 Seneca cette semaine et Reed-Custer en quarts de finale, ce seraient les Tigers de Byron qui accueilleraient les demi-finales.

Le n ° 7 Durand-Pecatonica pourrait également lancer une balle courbe dans l’image des séries éliminatoires avec un bouleversement contre Reed-Custer.

Peindre une image: Tom Pearson, père de l’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, a établi une tradition en peignant les zones des buts à Bryant Field pour les matchs éliminatoires de son fils.

Lorsque Tom Pearson a récemment chuté au travail, le personnel de Princeton High School a pris le relais et a préparé Bryant Field pour le match d’ouverture des séries éliminatoires de samedi contre Peotone avec une métamorphose de la zone d’extrémité des rayures Tiger.

“Je ne peux pas en dire assez sur Steve Gray, Steve Morton, Rick Krohn, ces gars qui sortent et peignent les zones d’extrémité et donnent à notre stade l’apparence qu’il a”, a déclaré Ryan Pearson. “C’est assez génial d’avoir des professeurs comme ça.”

L’entraîneur des Tigers a déclaré qu’il avait beaucoup de mal à éloigner son père du terrain.

“Il m’envoyait des photos de ce qu’il voulait peindre au milieu de terrain”, a plaisanté Ryan. “C’est difficile de dire non à papa, mais j’avais l’impression que c’était dans son meilleur intérêt.”

Le père de l’entraîneur a fait sensation avec son travail artistique à Bryant pour la première apparition de son fils en séries éliminatoires en 2018. Il a dû s’absenter des prochaines séries éliminatoires en 2019 lorsqu’il a fait une horrible chute au travail et s’est miraculeusement rétabli. Le personnel de PHS a repris ses tâches de peinture, comme ils l’ont fait cette année lorsqu’il a subi une autre chute liée au travail.

Tom Pearson a repris ses fonctions pour les séries éliminatoires de 2021 et a même obtenu la permission de son fils de peindre le milieu de terrain.

Dernier trajet à Three Rivers : St. Bede a perdu contre Forreston 46-22 lors du match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 1A samedi, qui sera le dernier match de football des Bruins représentant la Conférence de Three Rivers. St. Bede a été approuvé à l’unanimité pour rejoindre la conférence des trois comtés l’année prochaine pour les sports autres que le football et prévoit de quitter les trois rivières et de rejoindre une nouvelle conférence de football.

Batteurs de records: Selon les archives républicaines du comté de Bureau, le QB senior de Princeton Teegan Davis et le senior Mac Resetich de Hall ont établi des records scolaires.

Teegan Davis (Mike Vaughn)

Davis est devenu le leader des passes en carrière de Princeton avec 3 318 verges, battant la marque précédente détenue par Brik Wedekind (2010) à 3 189. Davis a réussi 1 479 verges et 19 touchés cette année.

Resetich a établi les records de précipitation d’une seule saison de Hall pour les verges (2 227) et les touchés (30). Il est également devenu le leader de tous les temps de Hall avec 3 290 verges et 50 touchés.

Acquérir de l’expérience en séries éliminatoires : Pearson était heureux de pouvoir à nouveau reposer sa première équipe pendant la majeure partie de la deuxième mi-temps vendredi et de donner à ses sous-classes une expérience inestimable en séries éliminatoires qui portera ses fruits à l’avenir.

«Pas trop souvent, les étudiants de première année et les étudiants de deuxième année ont l’occasion de jouer essentiellement toute une seconde mi-temps lors d’un match éliminatoire de premier tour. Quels meilleurs représentants pour ces enfants contre l’attaque n ° 1 d’une équipe éliminatoire? il a dit.

Merci, coach : L’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice, a été approché par plusieurs Bruins pleins d’émotion après la défaite de samedi, le remerciant pour tout ce qu’il avait fait. Il a remercié les seniors pour leur engagement et a mis au défi les joueurs de retour de se préparer pour l’année prochaine.

“C’est assez génial”, a déclaré Eustice. « Connaître l’impact que nous avons sur eux est énorme. Quand on passe autant de temps avec eux, c’est extrêmement gratifiant.

Classements finaux : Le classement final AP de la semaine dernière pour la saison de football a été reporté à vendredi. Princeton est resté n ° 3 en 3A avec 78 points derrière IC Catholic, qui a reçu neuf votes de première place et 99 points, et Reed-Custer (un vote de première place / 90 points). Byron a terminé quatrième (78) et Prairie Central cinquième (57).

St. Bede est remonté dans le Top 10 en 1A au n ° 7 derrière le n ° 6 Ottawa Marquette.

Les autres équipes classées par région étaient Rockridge, n ° 5 en 2A, et Sterling, n ° 9 en 5A.

Comptages rapides

• Princeton est passé à 10-0 pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’école avec la victoire de la semaine dernière sur Peotone. Les Tigers de 2015 ont remporté leurs 11 premiers matchs avant de tomber face à IC Catholic en quarts de finale.

• La place en séries éliminatoires de cette année était la première de Hall en 4A en 27 apparitions. La première année d’une coopérative de Hall avec le comté de Putnam a propulsé les Red Devils dans la classe supérieure.

Les 20 premières apparitions de Hall en séries éliminatoires de 1987 à 2008 sont survenues dans la classe 3A. Hall a fait trois apparitions consécutives en 2A (2013-15) avant de revenir en 3A pour trois d’affilée (2017-19).

• Les Red Devils ont perdu un match éliminatoire de premier tour pour la huitième fois seulement en 27 matchs.

• Princeton a remporté cinq matchs éliminatoires consécutifs au premier tour. Leur dernière défaite d’ouverture était à Peotone (20-14) en 2003 en classe 4A, qui était le dernier match de Joe Ryan en tant qu’entraîneur de Princeton.

• Avec la défaite de 46-22 contre Forreston samedi, St. Bede a maintenant une fiche de 6-12 dans les matchs éliminatoires du premier tour.