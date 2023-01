Princeton Posse vit le rêve de 2023

Il n’y avait pas de pénurie de hockey dans les nouvelles la semaine dernière.

De nombreux Canadiens ont été absorbés par le succès spectaculaire de notre équipe nationale au Tournoi mondial de hockey junior.

Plus près de chez nous, les partisans locaux avaient les yeux rivés sur le Princeton Posse, qui a creusé son avance dans la Ligue internationale de hockey junior de Kootenay (KIJHL) après une défaite de 5-4 en prolongation contre Sicamous le vendredi 6 janvier et une victoire excitante de 5-3 contre les champions de la ligue de l’an dernier, les Grizzlies de Revelstoke, samedi dernier.

Au dimanche 8 janvier, le Posse occupait la première place avec 52 points, trois points devant la deuxième place Kimberly Dynamiters.

L’entraîneur Mark Readman a déclaré que l’organisation avait particulièrement savouré la victoire sur Revelstoke.

“Quiconque sait quoi que ce soit sur la (KIJHL) ou l’a suivi au cours des cinq dernières années sait que les Grizzlies et les Dynamiters, ce sont les jalousies de la ligue, d’être vraiment des programmes dominants”, a-t-il déclaré.

Il a été amélioré que la victoire soit sur la glace de Revelstoke, qui est considérée comme un milieu d’élite junior B, a-t-il ajouté.

« Nous avons eu cette motivation supplémentaire (et nous avons concouru) contre le haut de gamme avec 12 attaquants qui ont tous joué de manière phénoménale, même chose avec six défenseurs qui étaient des monstres et qui ont gardé les choses simples.

“Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais nous avons trouvé l’équilibre.”

Il y avait cependant une douceur amère au week-end, car il marquait le dernier match d’Ethan Rau devant le filet de Princeton contre Sicamous.

La date limite d’échange de la KIJHL était le 10 janvier et le gardien numéro un de l’équipe est passé au niveau junior A à Melville, en Saskatchewan.

“Ça fait mal, bien sûr”, a déclaré Readman. «Mais nous voulons que les gars entrent dans notre programme pour réussir. Ethan mérite cette opportunité, mais ça fait mal de le voir partir.

Peyton Trzaska, 20 ans, qui a joué les deux dernières années à Princeton, est de retour, et c’est lui qui a soutenu le Posse contre Revelstoke, réalisant 40 arrêts.

Readman a commenté brièvement un autre problème de la KIJHL survenu la semaine dernière, lorsqu’une bagarre de lignes a éclaté lors d’un match entre Nelson et Beaver Valley. L’entraîneur des Nelson Leafs a démissionné après avoir été suspendu par la ligue et l’équipe a été condamnée à une amende de 5 000 $.

L’incident a été discuté avec les joueurs de Posse, a déclaré Readman.

« La ligue a géré la situation rapidement et de la bonne manière. Ce genre de choses appartient évidemment au passé… Ce n’est pas acceptable dans le jeu d’aujourd’hui.

Le Posse, qui a déjà obtenu sa place en séries éliminatoires, a 11 autres matchs en saison régulière.

Le vendredi 13 janvier, l’équipe accueille les Rockies de Columbia Valley, troisièmes, avec une mise au jeu à 19 h.

“Ce devrait être un match phénoménal”, a déclaré Readman.

