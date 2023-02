Princeton Posse remporte la Coupe des Présidents en prolongation à domicile

Et la foule s’est déchaînée.

Le Princeton Posse s’est emparé de la Coupe des présidents, vainqueurs de la saison régulière 2022-2023 de la KIJHL, devant un nombre record de fans le vendredi 10 février.

L’anticipation était agréable au goût, alors que des files d’attente se formaient dans le parking pour les billets et s’enroulaient à travers les portes du hall du kiosque à boissons.

Alors que Princeton a joué la majeure partie de la soirée sur le pied arrière, à la traîne de North Okanagan dès la première période, l’équipe locale a riposté, a égalé le match 3-3 avec cinq minutes à faire en troisième et a remporté la victoire à 3 contre 3. au fil du temps.

La victoire a ajouté deux points au record du Posse, rendant impossible pour toute autre franchise de les supplanter en tant que champions, alors que la saison régulière se termine ce week-end.

“Je suis euphorique”, a déclaré le président du club, Randy McLean, quelques secondes seulement après le buzzer final.

C’est la première fois dans les deux décennies d’histoire de l’équipe que le Posse remporte la Coupe des Présidents, et la première fois qu’ils sont sur le point de la toucher.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le Posse verrait ce jour, McLean a répondu: «Eh bien, si vous rêviez. Cela semble toujours se produire dans les grandes villes.

Le Posse n’a perdu que six des 44 matchs cette saison.

“Ils sont étonnants. Ils ont travaillé si fort et se sont entraînés si fort et je suis si fier d’eux », a déclaré McLean.

Lian Gayfer a commencé le pointage pour les Knights cinq minutes après le début du premier vingt et a été répondu trois minutes plus tard par Kassius Kler en supériorité numérique, avec des passes de Tyson Horiachka et Brayden Bablitz.

Vers la fin de la période, une mêlée sur glace a éclaté après que Carson Devine de North Okanagan ait renversé le gardien de Posse Peyton Trzaska au sommet de l’enceinte.

Devine s’est échappé avec une pénalité de deux minutes pour avoir chargé et une punition des patineurs Posse.

Lucas Sadownyk et Brennan Watterson ont chacun écopé de pénalités de deux minutes pour rudesse, et Sadownyk, capitaine adjoint, s’est vu accorder 10 minutes supplémentaires pour mauvaise conduite dans le match.

Ethan O’Rourke de North Okanagan a pris les devants avec un but aidé par Tyson McCaig moins de 30 secondes plus tard.

Encore une fois, Gayfer a ouvert le pointage au début de la deuxième période, augmentant l’avance des Knights à 3-1.

Au milieu du cadre, les scores d’Anmol Garcha de Posse, aidés par Horiachka et Joshua Roy, ont maintenu l’équipe locale en lice pour une victoire.

Alors que Princeton a parfois eu du mal au cours des deux premières périodes, le Posse a frappé la glace en troisième, battant ses adversaires 20 à 13.

Ils ont été récompensés par un but égalisateur, avec moins de cinq minutes de jeu régulier, à nouveau sur le bâton de Garcha, avec des passes décisives pour Bablitz et Horiachka.

À 1:08 du début de la période de prolongation, à trois contre trois, Sadownyk a soigneusement placé la rondelle derrière le gardien de but de North Okanagan Josh Hager.

Et la foule s’est déchaînée.

Le Posse disputera son dernier match de saison régulière à l’extérieur, le samedi 11 février, contre North Okanagan. Le premier tour des séries éliminatoires commence le vendredi 17 février et le Posse affronte l’équipe de quatrième rythme de la division Summerland Steam.

