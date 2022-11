Princeton Posse joue au sommet de la KIJHL

Le Princeton Posse se bat pour la première place dans la Ligue internationale de hockey junior de Kootenay (KIJHL) après des victoires consécutives par jeu blanc cette fin de semaine.

Le Posse était troisième de 19 équipes avec 27 points – un dossier de 13-3-0-1 – derrière les Grizzlies de Revelstoke et les Border Bruins de Grand Forks avec 29 et 28 points respectivement, au dimanche 13 novembre.

Le vendredi 11 novembre, l’équipe locale a battu Osoyoos 3-0, avec des buts de Ty Olsen, Isaac Thomas et Anmola Garcha. Ethan Rau a obtenu le jeu blanc en réalisant 45 arrêts.

Les Coyotes occupent la deuxième place dans la division Bill Ohlhausen et traînent le Posse de neuf points.

La nuit suivante, le Posse s’est rendu à 100 Mile House et a battu les Wranglers 4-0. Tyson Horiacke a été bon pour deux buts, tandis que Ty Olsen et Kassius Kler ont contribué des simples. Nate Glenn a célébré son premier jeu blanc de la saison avec 30 arrêts.

Cette semaine à venir marque le milieu de la saison régulière de la ligue.

« C’est évidemment un bon début », a déclaré le directeur général de Posse, Mark McNaughton. “Mon état d’esprit a toujours été de prendre soin du côté défensif du jeu et nous avons les meilleurs buts contre (record) de la ligue avec une marge assez importante.

“En ce moment, nous avons accordé 9 buts de moins (que toute autre équipe). C’est un vrai point positif pour ce groupe.

Rau, qui a contribué devant le filet à 7 victoires et une défaite jusqu’à présent cette saison, a été nommé le gardien numéro un de la KIJHL pour le mois d’octobre.

«Il a certainement été un gros morceau pour notre équipe avec un gardien de but vraiment constant et de qualité. Il nous a aidés à battre certaines équipes, et c’est un prix individuel, mais c’est aussi un témoignage de la défense de l’équipe.

McNaughton a déclaré que Rau est “aussi cool qu’un concombre et que le jeu ne semble pas devenir trop gros autour de lui… Il s’intègre bien à notre groupe de personnages équilibrés cette année”.

McNaughton a également donné la note maximale à l’entraîneur-chef Mark Readman et à l’entraîneur adjoint Liam Noble pour avoir fait «un travail phénoménal. Je ne peux pas dire assez de choses positives à leur sujet.

Noble a récemment été choisi comme entraîneur adjoint pour le premier match des espoirs de la British Columbia Hockey Conference (BCHC), qui aura lieu le mardi 22 novembre à Chilliwack.

Une équipe composée de certains des meilleurs jeunes joueurs de la KIJHL affrontera une équipe de la Ligue de hockey junior du Pacifique devant une foule de partisans, de dépisteurs junior A, d’entraîneurs et de directeurs généraux.

«Ce sont des gars qui sont capables de se frayer un chemin vers le junior A à l’avenir», a déclaré McNaughton.

Jonathan Ward, 17 ans, est dixième du Posse aux points avec six en 15 matchs.

Le produit de Kamloops a récolté son premier point au hockey junior le 7 octobre. Ward a dit qu’il se sentait mieux maintenant dans son jeu car au début c’était difficile et qu’il s’adaptait à la ligue.

“Je suis venu des AA l’année dernière et c’était un très gros ajustement. Il a fallu quelques matchs, mais nous y arrivons », a-t-il déclaré. « La vitesse, c’est juste beaucoup plus rapide. C’est plus percutant, vous jouez avec des gars plus âgés.

“La vitesse était la plus importante, il y a tellement moins de temps.”

Jalen McRae, 17 ans, a trois points en 12 matchs. Le natif de Merritt, qui est déjà affilié à la franchise Junior A de cette ville, a récolté son premier point junior le 4 octobre.

McRae a déclaré qu’il avait organisé quelques bons matchs et qu’il cherchait à s’améliorer. McRae aime jouer un style granuleux, en échec avant fort, tout en verrouillant les choses dans la zone défensive.

McRae a déclaré que la progression par rapport au hockey mineur a été un grand pas en avant physiquement et avec le rythme du jeu, ce qui l’a forcé à prendre des décisions plus rapidement.

« J’aime le fait que je place la rondelle en profondeur et vers mes coéquipiers et que j’aide à faire avancer les choses dans la zone offensive », a-t-il déclaré.

« C’est une énorme opportunité et j’ai vraiment hâte de jouer devant beaucoup de monde. “J’espère que mes parents pourront s’en sortir. C’est vraiment juste un honneur.

