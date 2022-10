Princeton porte un coup de grâce précoce contre Peotone en classe 3A – Shaw Local

PRINCETON – Peotone a marqué au début du deuxième quart pour réduire l’avance de Princeton à 14-7 lors du match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 3A vendredi à Bryant Field.

Ayant peut-être besoin d’un petit coup de pouce, les Tigers ont répondu par le coup de grâce.

Princeton a répondu avec trois touchés pour prendre une avance de 35-6 à la mi-temps et a ajouté trois autres touchés au troisième quart en route vers une victoire de 56-28.

“Nous avons vraiment senti que nous pourrions obtenir un ‘W’ si nous sortions et exécutions”, a déclaré l’entraîneur des Tigers Ryan Pearson. « Nos enfants ont des objectifs assez ambitieux. Ils ne se contentent pas de participer aux séries éliminatoires. Ils voulaient faire des dégâts une fois arrivés là-bas et se concentrer sur la tâche à accomplir, qui était Peotone.

“En fin de compte, nous passons au Sweet 16. Nous allons profiter de celui-ci ce soir. Espérons que nos enfants se reposent et que leur corps se sente bien. Nous avons un jour de repos supplémentaire par rapport à notre adversaire. C’est une aide énorme.

La tête de série no 1 et les Tigers classés troisièmes de classe 3A (10-0) tireront au sort le vainqueur du match de samedi entre le no 9 Elmwood-Brimfield (6-3) et le no 8 Genoa-Kingston (7-2). Princeton accueillerait Gênes-Kingston, mais ferait face à un voyage à Elmwood-Brimfield. Les Tigers ont joué à Elmwood au premier tour des séries éliminatoires de 2018, gagnant 39-12.

Augie Christiansen, senior de Princeton, qui a couru pour 56 verges et deux touchés, a déclaré que c’était bien d’ouvrir à nouveau les séries éliminatoires à domicile.

« Surtout ici vendredi soir. Il n’y a pas mieux que ça pour un match éliminatoire. Ce n’est vraiment pas le cas », a-t-il déclaré.

Noah LaPorte de Princeton attrape une passe de touché vendredi soir à Bryant Field. Les Tigres ont battu Peotone 56-28. (Mike Vaughn)

Le quart-arrière Teegan Davis a lancé le Tigers Express avec une passe de touché de 17 verges au deuxième de 6 pieds 4 pouces Noah LaPorte avec 7:25 à jouer au deuxième quart.

Christiansen a marqué sur une course de 6 verges quatre minutes plus tard, et Davis est resté intact sur le bord gauche pour un autre touché avec 32 secondes à jouer dans la mi-temps pour donner aux Tigers une avance de 35-6.

L’entracte n’a pas fait grand-chose pour calmer l’offensive de Davis et des Tigers. Après avoir récupéré un coup de pied en jeu pour ouvrir la seconde mi-temps, Davis s’est connecté avec LaPorte pour une frappe TD de 33 verges.

Davis a joué un autre match de rattrapage avec LaPorte, cette fois bon pour une réception de 24 verges pour porter le score à 45-6 avec 5:54 à faire au troisième quart.

Davis a réussi 251 verges et quatre touchés.

«Je le dis tout le temps, nous sommes une infraction d’homme. Nous essayons de donner le ballon à nos hommes. Ils nous font bien paraître parfois », a déclaré Pearson. “Je pensais que nous étions très équilibrés. Nous avons pu courir, nous avons pu passer. Et c’est important pour avancer dans les séries éliminatoires. Vous ne pouvez pas être unidimensionnel.

“Le nom du jeu est de survivre et d’avancer, et je suis content que nous l’ayons fait.”

Les Blue Devils (5-5) ont réduit l’avance des Tigers avec un touché de 17 verges de Dylan Sroka. Cela a seulement permis au étudiant en deuxième année Ace Christiansen de tenir sa promesse à ses coéquipiers en marge que “je vais donner le coup d’envoi à la maison”.

Il a fait exactement cela, parcourant 85 verges pour un rapide six, donnant aux Tigers une avance de 56-14.

Peotone a eu du succès avec son jeu de course au début.

Tirant de l’arrière 14-0 avec les Tigers marquant sur une course de 25 verges d’Augie Christiansen et une passe de 47 verges de Davis à Danny Cihocki, les Blue Devils ont monté un score méthodique de 13 jeux et 77 verges au volant de la fin du premier quart dans la seconde. Dawson Piper a encaissé une course de 2 verges pour porter le score à 14-6.

“Ce type d’infraction est si difficile à garder derrière les chaînes”, a déclaré Augie Christiansen. «Ils veulent 3 ou 4 mètres par pop. Il nous a fallu un peu de temps pour commencer à jouer en descente comme nous le voulions, et une fois que nous y sommes arrivés, la partie était terminée. Nous les avons fermés.

“Je pensais qu’une fois que nos gars avaient un peu résisté à la tempête et se sont installés et ont commencé à se concentrer sur la lecture de leurs clés”, a déclaré Pearson. “J’avais vraiment l’impression que nous avions un excellent plan de match. C’est un honneur pour notre personnel défensif d’avoir mis en place ce plan de match défensif.

« C’est une grande équipe qui a le nez dur. Ils vous donneront un coup de poing dans la bouche », a déclaré Davis. “Ils vont être difficiles à arrêter, parce qu’ils vont toujours vous en vouloir.”

Les Tigers ont totalisé 397 verges en attaque dans la soirée tout en enregistrant 17 premiers essais. Peotone avait 300 verges d’attaque.

Pearson était ravi de pouvoir à nouveau reposer sa première équipe pendant la majeure partie de la seconde mi-temps et de donner à ses sous-classes une expérience en séries éliminatoires.

«Pas trop souvent, les étudiants de première année et les étudiants de deuxième année ont l’occasion de jouer essentiellement toute une seconde mi-temps lors d’un match éliminatoire de premier tour. Quels meilleurs représentants pour ces enfants contre l’attaque n ° 1 d’une équipe éliminatoire? il a dit.