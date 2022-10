Princeton passe au n ° 3 en 3A – Shaw Local

La victoire 56-7 de Princeton sur St. Bede la semaine dernière a eu des répercussions sur le classement des deux équipes dans le sondage AP IHSA Football Poll de cette semaine.

Les Tigers ont gagné une place au n ° 3 en 3A tandis que les Bruins ont perdu quatre places au n ° 10 en 1A.

Princeton (7-0) a reçu 97 votes pour la troisième place, derrière le n ° 1 classé catholique IC (6-1) avec 10 des 12 votes de première place et 115 points, et Braidwood Reed-Custer (7-0), qui a reçu deux votes pour la première place et 109 points.

Byron (6-1) a augmenté d’une place au n ° 4 en 3A avec 74 points, suivi de Fairbury Prairie Central (7-0) avec 71 voix, Mt. Carmel (7-0) avec 69 voix et Williamsville (6- 1), qui est passé du n ° 3 au n ° 7 avec 49 points après sa défaite de la semaine 6 contre le n ° 2 1A Colfax Ridgeview.

St. Bede (6-1), qui était n ° 6 la semaine dernière en 1A, est arrivé au n ° 10 cette semaine avec 26 points. Lena-Winslow (7-0) a reçu les 13 premières places et 130 votes au n ° 1 avec Colfax Ridgeview (7-0) au n ° 2 avec 114 points.

Toutes les équipes classées n ° 1 ont conservé leurs positions, y compris Decatur St. Teresa (2A), Springfield Sacred Heart-Griffin (4A), Kankakee (5A), East St. Louis (6A), Chicago Mt. Carmel (7A) et Loyola (8A).