Princeton Park District Foundation accueille Jenn Conwell au sein de son conseil – Shaw Local

Après quelques années d’absence en raison de la pandémie de Covid-19, la Princeton Park District Foundation s’est réunie à nouveau et a accueilli un nouveau membre du conseil d’administration, Jenn Conwell.

Conwell est le directeur du Princeton Closet et est né et a grandi à Princeton et est diplômé de Princeton High School.

Elle a passé sa carrière dans le commerce de détail et le service à la clientèle et a déclaré qu’elle était ravie de faire partie du conseil d’administration.

“Je suis très heureux de faire partie d’un conseil d’administration qui redonne à cette communauté et aux résidents qui habitent Princeton”, a déclaré Conwell. “Je me réjouis de l’avenir de la Park District Foundation et de tout ce que cette organisation apporte à la communauté.”

La Princeton Park District Foundation est une société à but non lucratif, organisée et exploitée à des fins caritatives, bénévoles, récréatives et éducatives.

Le but de la Fondation est de soutenir et de promouvoir les services des parcs et des loisirs en fournissant une aide financière au leadership. Pour plus d’informations sur la Princeton Park District Foundation, contactez Tammy Lange au Princeton Park District.