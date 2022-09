PRINCETON – Princeton n’était pas sur le point de lancer le ballon à Mac Resetich pour commencer le match de vendredi soir à Bryant Field.

Les Tigers ont botté le ballon court, bien devant la vedette du Hall, juste au-dessus de la ligne de front du Hall, et ont récupéré le ballon au milieu de terrain.

Les Tigers ont marqué quatre jeux plus tard, seulement 45 secondes après le début du match.

Et puis ils ont recommencé.

Cette fois, les Tigres ont récupéré le coup de pied court sur le Hall 34 et ont encore marqué en quatre jeux. Princeton menait par 14 points moins de deux minutes après le début du match et avant que la grande foule n’ait à peine eu la chance de s’asseoir.

Hall ne s’est jamais remis du premier coup, accusant un retard de 28 points à la fin du premier quart et de 40 points à la mi-temps avec un chronomètre en cours de jeu au cours de la seconde mi-temps alors que les Tigers se sont enfuis avec une victoire de 55-20 dans les Trois Rivières. Jeu de conférence de la Division du Mississippi.

«Je pensais que nous avions donné le ton dès le départ. Évidemment, les équipes spéciales ont été très importantes pour nous ce soir », a déclaré l’entraîneur des Tigers, Ryan Pearson. “Absolument un excellent travail de la part de notre équipe de lancement, descendre et obtenir ces deux coups de pied. Ils n’ont pas été conçus pour les coups de pied. Nous ne voulions tout simplement pas que 4 (Resetich) y touche. Nous essayions juste de le lancer à l’endroit ouvert et de nous assurer que Resetich ne le touchait pas. Ce gamin est électrique et a évidemment montré pourquoi une fois qu’il l’a touché [later].”

Augie Christiansen, senior de Princeton, qui a marqué trois touchés en cours et un autre en recevant, a déclaré que les choses n’auraient pas pu mieux commencer pour les Tigers.

« Tout au long du premier quart-temps, nous avons eu un élan grâce à ces premiers coups de pied. Cela nous a vraiment fait avancer », a-t-il déclaré. «C’était tout notre plan de match pour ne pas le donner à Resetich. Vous avez vu ce qui s’est passé quand nous l’avons fait. Nous allions en profiter autant que nous le pouvions et capitaliser sur les deux.”

L’entraîneur de Hall, Randy Tieman, a déclaré que les coups d’envoi avaient mis les Red Devils dos au mur.

« Vous ne vous attendez pas à ce que ces choses se produisent. Vous vous attendez à ce qu’un enfant attrape le ballon », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’avoir de jeunes enfants à des postes et c’est ce qui va se passer. Vous allez avoir des douleurs de croissance.

“Ils sont [Princeton] très talentueux, et nous savons où nous en sommes. Nous sommes venus et avons dit que nous voulions juste faire de notre mieux.

Le quart-arrière Teegan Davis (course de 20 verges) et Christiansen (15 verges) ont eu les honneurs sur les deux premiers scores de Tiger.

Les deux ont marqué à nouveau avant la fin du quart pour porter le score à 28-0.

Davis est allé dans les airs au deuxième quart, se connectant avec Christiansen (12 verges) et Danny Cihocki (24) pour envoyer les Tigers à une avance de 42-0.

Resetich a montré pourquoi les Tigers ne voulaient aucune partie de lui pour commencer le match en partant avec le coup d’envoi qui a suivi 82 verges pour payer la saleté pour mettre les Red Devils sur le tableau avec 3:26 à jouer dans la mi-temps. Resetich a réussi la conversion pour en faire 42-8.

Davis a suivi le jeu de Resetich avec sa propre bobine de temps fort, faisant la course et tournant à travers la défense du Hall pour un score de 48 verges moins d’une minute plus tard pour s’assurer que le chronomètre serait en jeu pour commencer la seconde mi-temps avec les Tigers menant par 40 (48-8).

« J’aimerais dire que c’est de l’entraînement, mais nous savons tous que ce n’est pas le cas », a déclaré Pearson. “C’était un jeu assez spécial. Il voit des choses sur le terrain que beaucoup de gars ne voient pas. C’est un joueur spécial. »

Christiansen s’est précipité pour ouvrir la seconde mi-temps avec un TD de 65 verges sur un jeu dont il a dit qu’ils avaient parlé à la mi-temps.

“Tout le temps à la mi-temps, nous avons dit qu’un bloc était tout ce dont nous avions besoin et que le jeu allait frapper. Effectivement, Payne Miller avait ce bloc et il n’y avait personne devant moi », a-t-il déclaré,

Christiansen a admis qu’il avait utilisé tout le carburant qu’il lui restait dans son réservoir, terminant avec 112 verges au sol et trois touchés pour accompagner sa réception TD.

“J’ai définitivement atteint le maximum. C’était mon point où j’étais, ‘OK, je vais avoir besoin d’une pause’, puis l’entraîneur Pearson a dit que nous avions terminé. Ça a marché”, a-t-il dit.

Le match étant bien décidé, mené 55-8, Hall a marqué deux passes de touché tardives de Resetich à Joseph Bacidore.

Christiansen a déclaré que ce serait une victoire particulièrement mémorable pour les seniors de Princeton.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous devons jouer un match à la fois. Je pense que pour l’instant c’est une bonne victoire d’y penser, surtout nous les seniors. Nous n’allons probablement plus jouer à Hall », a-t-il déclaré.

Pearson a déclaré que gagner leur match d’ouverture de Three River Mississippi était un bon début dans leur défense du championnat de la conférence.

« Nous voulons nous concentrer sur la tâche à accomplir. Nous savions qu’il y aurait une bonne foule pour le week-end de Homestead et toutes les festivités », a-t-il déclaré. « Nous voulions venir bien jouer contre notre très proche rival et nous occuper des affaires. Nous allons nous amuser dans le défilé [Saturday]et nous reprendrons nos activités à Mendota la semaine prochaine.