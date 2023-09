Princeton montre son cœur et bat Sterling – Shaw Local

Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi Princeton était intéressé à jouer dans une école comme Sterling, qui faisait plus de deux fois sa taille.

Les Tigres ont montré vendredi soir pourquoi ils l’étaient.

Princeton a profité de l’occasion pour affronter son ancien rival de la Conférence North Central Illinois pour la première fois en 74 ans, battant Sterling, 28-6, couronné par un retour de touché d’interception de 40 verges par le junior Noah LaPorte avec 2:13 à jouer. jouer.

Andrew Peacock (4) et Gavin Lanham (7) de Princeton font tomber Kaedon Phillips de Sterling vendredi soir à Bryant Field. Les Tigres ont gagné 28-6. (Mike Vaughn)

L’étudiant de deuxième année Casey Etheridge a marqué trois touchés, dont une course d’un mètre lors de sa première possession du match, donnant à Princeton sa première victoire contre les Golden Warriors depuis leur victoire 26-6 en 1928, il y a 95 ans.

«Je parlais à journaliste après journaliste après journaliste. En gros, ils se demandaient : « Pourquoi diable une école de 450 enfants jouerait-elle contre une école de 1 100 ? » a déclaré l’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson. « Ils n’arrêtaient pas de parler de la différence (de taille) et je leur ai dit à chacun d’entre eux que la seule chose que l’on ne peut pas mesurer, c’est le cœur de nos enfants. Je ne pourrais pas être plus fier de nos enfants, car ils se sont battus, se sont battus et se sont battus.

« Je n’arrêtais pas de leur dire que si vous gagniez les batailles de trois à quatre secondes, que vous vous mettiez en jeu et que vous récidiviez, vous aviez une chance de gagner la guerre à la fin. »

Les Tigres ont relevé le défi de jouer dans une plus grande école. Ils ont joué selon l’idée que plus ils sont gros, plus ils tombent durement.

« Nous allons les affronter. Tant que nous faisons notre travail et travaillons en famille, nous gagnerons », a déclaré le joueur de ligne senior de Princeton, Jack May. « Celui-ci était gros. Grand comme programme. Tous les enfants jouaient aussi fort qu’ils le pouvaient ce soir. Ils ont donné tout ce qu’ils avaient et je pense que cela va se voir toute la saison et les séries éliminatoires.

« Il se sent bien. L’entraîneur nous a montré toute la semaine que la taille n’a pas d’importance dans une école. Tout est dans le cœur. cela s’est montré directement dans le résultat », a déclaré LaPorte.

Le match de vendredi a eu lieu alors que Princeton avait besoin d’un remplaçant pour St. Bede sur son calendrier de Trois-Rivières et que Sterling cherchait un remplaçant sur sa liste Western Big Six lorsqu’Alleman n’a pas pu aligner une équipe cette année.

Les anciens rivaux du NCIC se sont rencontrés pour la dernière fois en 1949, les Warriors l’emportant 19-6. Les Warriors détiennent désormais un avantage de 6-4 dans la série.

Ace Christiansen a ajouté le point de conversion à la fin du premier touché d’Etheridge pour donner aux Tigers une avance rapide de 8-0 avec 8:56 à jouer au premier quart.

Joseph Holcomb s’est connecté avec Mason Emin pour une frappe marquante de 63 verges pour amener les Golden Warriors au tableau avec 1:52 à jouer au deuxième quart pour porter le score à 8-6 à la mi-temps.

Ensuite, c’était Princeton (4-1).

Etheridge, qui a totalisé 156 verges en 32 courses, a ajouté un touché de 35 verges avec 2:21 à jouer au troisième quart et un score de 3 verges au quatrième quart pour donner une avance de 22-6 aux Tigers avec 2:47 à jouer. jouer.

LaPorte a utilisé tout son cadre 6-6 pour décrocher une interception pour un Pick 6, courant 40 mètres pour payer la saleté.

« C’était incroyable. J’ai dû prolonger complètement pour celui-là. Tout 6-6 », a déclaré LaPorte avec un grand sourire. « Surtout pour terminer le match comme ça. Incroyable. »

Pearson a déclaré que les Tigers ont parcouru un long chemin depuis leur trébuchement de 22-21 lors de la semaine 2 contre Morrison de classe 1A.

« Nous n’étions pas satisfaits de notre situation au début de l’année. Nos enfants sont retournés à la meule, apportant leur mentalité de col bleu, leur casque de sécurité et leur seau à lunch chaque semaine, parce qu’ils pensaient que nous étions meilleurs que ce que nous avions montré lors de la semaine 2. Je pense qu’ils l’ont montré ce soir.

La victoire des Tigers a été freinée par la perte du joueur de ligne senior Bennett Williams à la suite d’une blessure en seconde période.