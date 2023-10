Princeton met fin à la rivalité de Bureau Valley avec un rugissement – ​​Shaw Local

MANLIUS – Cela a commencé sous le nom de « Rumble vs. the Roar » il y a 23 ans. Cela s’est terminé vendredi soir avec peu de grondements et beaucoup de rugissements.

Les Tigres de Princeton, classés classe 3A n°2, ont battu Bureau Valley 42-0 dans ce qui sera la dernière des cinq rencontres entre les rivaux du comté de Bureau.

Les Tigres (6-1, 3-0) menaient 21-0 à la fin du premier quart-temps, 35-0 à la mi-temps et ont mis le chronomètre en marche au milieu du troisième quart-temps. Le porteur de ballon de deuxième année Casey Etheridge a mené la charge de Princeton avec 212 verges au sol et trois touchés.

« C’est triste que nous les affrontions pour la dernière fois, mais c’est vraiment bien de terminer avec une victoire, surtout une victoire de 42 rien. Cela renforce vraiment la confiance avant les dernières semaines de la saison », a déclaré Cade Odell, joueur de ligne bidirectionnel junior du PHS.

Avec le déplacement du Storm à la conférence Lincoln Trail-Prairieland l’année prochaine, cela a mis fin à la rivalité de courte durée du football, Princeton remportant les cinq rencontres depuis 1997, y compris les trois dernières saisons.

« J’ai du respect pour Mat (l’entraîneur-chef du BV Pistole) et tout ce qu’il a fait avec ce programme. J’ai certainement vu de grands progrès au cours des quatre années où il est là-bas », a déclaré l’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson. « Étant si proche géographiquement, j’adorerais maintenir la rivalité, mais ils passent au LPC. C’est un peu doux-amer, parce que j’aimerais continuer à jouer contre eux, mais je souhaite également bonne chance à ces gars-là.

Le joueur de ligne de Princeton Payne Miller soulève son coéquipier Noah LaPorte après avoir marqué un touché vendredi soir à Bureau Valley. (Mike Vaughn)

Pistole a ri et a dit qu’il avait une réponse par oui et par non à propos de son manque de jouer à nouveau contre les Tigres.

« Ils ont été vraiment très bons ces dernières années. Je suis content de ne pas avoir à affronter certains de ces athlètes, mais en même temps, oui, ce sont des rivaux, ne vous y trompez pas », a-t-il déclaré. « Cette rivalité va nous manquer. Nous n’avons jamais vraiment décollé du point de vue du football.

Les choses ont commencé mal pour le Storm lorsque le quart-arrière Bryce Helms a perdu le snap lors du premier jeu de mêlée.

Deux jeux plus tard, Preston Arkels a encaissé un touché de 9 verges par Tiger, à peine 49 secondes après le début du match.

« Vous ne pouvez pas retourner le ballon comme ça. Juste un manque d’exécution de notre part au début et Princeton, étant la bonne équipe qu’ils sont, nous a sauté dessus et n’a jamais regardé en arrière », a déclaré Pistole.

Etheridge a couru pour des scores de 45 verges et 41 verges pour porter le score à 21-0 à la fin du premier quart.

Odell a déclaré que c’était toujours amusant de bloquer pour Etheridge, qui peut utiliser n’importe quel petit trou et aller jusqu’au bout.

«J’apprécie tellement ça, et Casey donne l’impression que c’est beaucoup plus facile qu’il ne l’est. Il est bien meilleur que quiconque ne le croit », a-t-il déclaré.

Casey Etheridge de Princeton court derrière ses coéquipiers Noah LaPorte et Preston Arkels vendredi soir à Bureau Valley. (Mike Vaughn)

Avant la mi-temps, Arkels a de nouveau marqué sur une course de 2 verges et le quart-arrière Will Lott a frappé Noah LaPorte pour un touché de 16 verges pour donner aux Tigers une avance de 35-0 à la mi-temps, Carlos Benavidez réussissant les cinq tentatives du PAT. .

Etheridge a trouvé le chemin des filets une fois de plus pour un touché de 20 verges à 8 :20 du troisième quart alors que les Tigers ont appliqué le chronomètre en marche jusqu’au bout.

Pistole s’est dit déçu de ne pas avoir inscrit de points au tableau. Bureau Valley a été limité à 102 verges nettes totales en attaque (75 au sol) contre une défense avare de Tiger.

« Nous n’avons tout simplement pas assez bien joué pour rester avec une très bonne équipe. Ils sont bons défensivement. Évidemment, c’est un gars de Bureau Valley qui dirige la défense, donc ils vont être bons en défense », a déclaré Pistole, faisant référence à Patrick Smith, diplômé de Bureau Valley, le coordonnateur défensif des Tigers. « Ils sont vraiment solides et font extrêmement bien les choses défensivement et ils jouent très fort et ils méritent une grande partie du mérite de nous avoir arrêtés. »

Pearson s’est dit satisfait de la victoire, mais pas nécessairement de la façon dont les Tigers s’y sont pris.

« En fin de compte, nous voulions venir ici et nous occuper de nos affaires. Je pensais que nous avions fait une meilleure première mi-temps que la semaine dernière », a-t-il déclaré. « Nous avons encore certaines choses à consolider. Trop de pénalités, des clichés ratés, des petites choses qui s’additionnent. Nous avons réussi à nous en sortir, mais lorsque nous entrerons en séries éliminatoires, ce sont ces choses que nous devons consolider, sinon ils vont revenir et nous mordre.

« J’espère que nous l’avons sorti de notre système. Nous pouvons revenir en arrière et regarder des films et montrer certaines choses dans lesquelles nous devons nous améliorer. Pour être honnête, la seule équipe qui a arrêté Princeton ce soir était Princeton. Et nous ne pouvons tout simplement pas avoir cela.

Le Storm (3-4) devra remporter ses derniers matchs restants contre Aurora Central Catholic et Morrison pour se qualifier pour les séries éliminatoires.