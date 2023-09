Princeton exclut Newman, Casey Etheridge se précipite pour 170 verges, 2 touchés dans la victoire – Shaw Local

STERLING – Les Princeton Tigers ont battu les Newman Comets 20-0 au stade Roscoe Eades vendredi soir.

Voici les principaux points à retenir du jeu de la semaine 3 :

Casey Etheridge se déchaîne

Le demi offensif de deuxième année de Princeton, Casey Etheridge, a accumulé 170 verges au sol et deux touchés en 15 courses. Il a réalisé des échappées de 60 et 41 verges dans un premier quart monstre. Lors du premier entraînement du match, Etheridge a couronné une série de cinq jeux et 65 verges avec un touché de 41 verges sur la ligne de touche droite, donnant à Princeton une avance de 7-0 à peine trois minutes après le début du match. Lors du dernier entraînement du match des Tigers, Etheridge a converti deux ou trois premiers essais avec des courses difficiles au milieu et a marqué le touché décisif sur un contre de 7 verges à droite avec 1:50 à jouer.

Etheridge a effectué un lancer dès le deuxième entraînement du match, puis l’a coupé au milieu pour un gain de 60 verges. Le porteur de ballon junior Ace Christiansen a réussi un touché de 5 verges lors du jeu suivant, donnant à Princeton une avance de 14-0 avec 2:28 à jouer au premier quart. Etheridge a récolté 104 verges au sol et un touché en cinq courses en première mi-temps.

« Tout le crédit [to the offensive line] à chaque fois. Avec de petites formations comme celle-là, lorsque nous sommes rapprochés, la ligne fait le travail », a déclaré Etheridge. « Quand ils reçoivent la poussée, cela nous permet, à moi et à Ace Christiansen, de trouver une voie de réduction ou simplement d’avancer. »

La défense des Tigres a également impressionné lors de la victoire. Le demi défensif junior Noah LaPorte a réussi une interception et a réalisé un retour d’environ 40 verges, et le demi défensif senior Carlos Benavidez a réalisé une autre interception pour Princeton. Cade Odell, Bennett Williams et Payne Miller ont chacun enregistré un sack. Miller a battu le quart-arrière de Newman, Evan Bushman, sur un gros quatrième et cinq avec les Comets dans la zone rouge, alors qu’ils menaient 14-0 avec 11 :52 à jouer en quatrième.

La défense de Newman est réelle

La défense des Comets a forcé quatre échappés et en a récupéré trois, donnant à son attaque de multiples occasions de revenir dans le match, mais la défense de Princeton a été rapide vers le ballon tout le match.

Les joueurs de ligne défensive Caleb Donna et Dax Snyder ont chacun enregistré un sack. Donna a réussi un sac-fumble pour une défaite de 12 pour placer les Tigers dans une situation de troisième et 23 du côté de Newman avec 9 :20 à jouer en première mi-temps. Les Tigers ont complété un jeu de passes de 20 verges sur le suivant pour établir un quatrième et un 3, mais ont raté la passe suivante pour un chiffre d’affaires sur les downs.

Newman a failli marquer à la fin du quatrième quart avec un terrain court après un échappé récupéré lorsque le quart-arrière de deuxième année Evan Bushman a frappé le receveur senior Mac Hanrahan pour un gain de 20 verges, jusqu’au Princeton 8. Mais le jeu de course suivant a abouti à un gain de 1 verge. perte, et une passe proche du touché dans le coin arrière de la zone des buts a été jugée incomplète, car les pieds du receveur étaient hors des limites. Les Tigers ont également forcé une passe incomplète lors du quatrième jeu.

« Nos efforts, notre souci du détail, tout ce que nous faisons est vraiment bien. C’est génial de voir ces gars s’aligner, et ils continuent », a déclaré l’entraîneur de Newman, Mike LeMay, à propos de l’effort défensif. « Il y a eu quelques erreurs au début. Nous avons abandonné deux gros jeux de course, ce qui leur a donné une grosse avance au début de la mi-temps, et lorsque nous avons resserré les choses, cela leur a rendu la tâche beaucoup plus difficile. Mais nos gars sont courageux, ils savent comment faire sortir le ballon, et c’est ce que vous allez voir toute l’année de notre défense. Et si nous n’abandonnons pas le grand jeu, la situation sera différente.

« C’est comme ça que ça se passe, les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaitez, mais nous avons une autre chance la semaine prochaine. »