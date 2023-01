Princeton et Sterling se rencontreront lors de la semaine 5 de la saison 2023 – Shaw Local

Princeton et Sterling ont tous deux eu une ouverture pour la semaine 5 de la saison de football 2023.

Princeton avait besoin d’un remplaçant pour St. Bede, qui quitte les Three Rivers au profit de la nouvelle Chicago Prairie Football League la saison prochaine, la Tri-County Conference pour tous les autres sports.

Sterling a perdu son adversaire de la semaine 5 lorsque Rock Island Alleman a annoncé cette semaine qu’il n’alignerait pas d’équipe universitaire cet automne en raison d’un manque de joueurs.

Il s’est avéré être un match parfait.

Les Golden Warriors joueront à Princeton le vendredi 22 septembre. Les deux équipes étaient quarts de finalistes l’an dernier, Sterling en 5A, Princeton en 3A.

Ce sera la première rencontre entre les anciens rivaux du NCIC en 74 ans. Ils se sont rencontrés pour la dernière fois en 1949 avec la victoire des Golden Warriors 19-6. Sterling détient un avantage de série 6-2.

Les dominos ont commencé à tomber avec l’annonce d’Alleman et sont tombés assez rapidement.

“Ce jour-là, j’ai eu une correspondance avec [Sterling] Entraîneur [Jon] Schlemmer et ont juste demandé s’ils seraient intéressés à jouer et il a dit qu’ils aimeraient faire ça. Environ deux jours plus tard, cela s’est concrétisé », a déclaré l’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson.

“En bout de ligne, la chose la plus importante était que nos enfants aient eu un match. Après COVID, cela m’a brisé le cœur de voir les enfants ne pas avoir la saison qu’ils pensaient mériter. Je suis juste content que tout se soit bien passé.

Schlemmer était heureux de recevoir l’appel de son homologue de Princeton.

“L’entraîneur Pearson a parlé d’une éventuelle semaine ouverte qui correspondait à ce que nous avons. Tout s’est passé extrêmement vite », a déclaré Schlemmer. “Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de jouer un match près de chez nous contre un très bon programme qui compte de sacrément bons joueurs. Ça devrait être une atmosphère amusante.

Princeton, avec un effectif maintenant inférieur à 500, est allé 11-1 l’année dernière, tombant face à l’éventuel champion d’État 3A IC Catholic Prep, 27-20, en prolongation en quart de finale.

Sterling, qui compte 988 inscrits, s’est qualifié pour les quarts de finale 5A l’an dernier, tombant face à Sycamore, 28-0, terminant 9-3.

“C’était plutôt cool”, a déclaré Pearson. «Nous avons eu la chance de jouer une puissance 5A pérenne. Ce sera une excellente jauge pour voir où sont les enfants.

« Je sais que nos enfants vont concourir. Gagnez ou perdez le match de football, nous allons découvrir où nous en sommes en tant qu’équipe. Ça va être amusant. J’espère que c’est un affrontement de deux équipes 4-0 et cela ajoutera encore plus à l’excitation.

Certaines autres équipes de Three Rivers ont également été en mesure de remplacer St. Bede.

L’annulation d’Alleman a également permis à Mendota de s’aligner sur Geneseo pour la semaine 7.

Hall jouera Chillicothe IVC pour remplir son ouverture de la semaine 6.

Kewanee a débarqué Aurora Central Catholic pour la semaine 9.

L’entraîneur de Bureau Valley, Mat Pistole, a cependant déclaré que le Storm n’avait pas encore été en mesure de trouver un remplaçant pour St. Bede.