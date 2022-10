Princeton et Bureau Valley ont leur dernière danse – Shaw Local

SPRING VALLEY – Princeton a traîné 23-21 contre Rockridge dans le deuxième set après avoir perdu le premier 25-22 lors de la demi-finale régionale de classe 2A Hall de mardi, et l’entraîneur Andy Puck savait qu’il était temps.

Il a demandé un temps mort pour installer ses Tigresses de la meilleure façon qu’il connaisse – elles ont dansé.

Les Tigresses se sont blottis et ont simplement dansé en cercle. Puck les renvoya au sol, espérant que ce n’était pas leur dernière danse.

Princeton s’est rallié pour prendre les quatre points suivants et remporter le match 25-23, mais a ensuite perdu le troisième set 25-23 pour mettre fin à sa saison.

Lorsqu’on lui a dit que les Tigresses se battaient, Puck a dit: “C’est votre titre juste là.”

“En tant qu’entraîneur, tout ce que vous pouvez demander, c’est que votre équipe se mette en position de gagner, et c’est ce que nous avons fait ce soir”, a ajouté Puck. “C’est l’un des meilleurs matchs que nous ayons joués toute l’année et nous connaissons quelques points ici, quelques points là, nous gagnons.”

Rockridge (21-11-1) avance pour affronter Sherrard (29-7) à 18 h jeudi dans la finale régionale. Sherrard a battu Bureau Valley 25-18, 25-16 dans le premier match.

Olivia Gartin de Princeton tente de bloquer le Kongkousonh d’automne de Sherrard mardi soir à Hall. (Mike Vaughn)

Rockridge a vaincu. Princeton 25-22, 23-25, 25-23

Les Tigresses ont pris les devants 10-7 au deuxième set grâce à une paire d’as de Natasha Faber-Fox. Ils ont joué contre une égalité à 13, mais se sont retrouvés menés 22-20 et 23-21 et face à l’élimination.

C’est alors que Puck a demandé le shuffle des Tigresses. Redynamisé après la danse, Princeton a égalé le match à 23 ans grâce à des attaques décisives de Lily Keutzer et Olivia Gartin.

Deux autres points via des erreurs de Rockridge ont donné à Princeton la victoire 25-23.

Puck a déclaré que c’était le bon moment pour leur danse d’équipe.

« Peu d’énergie, nous n’avions pas joué depuis une semaine. En quelque sorte, faites-vous une idée de votre équipe et voyez où nous en sommes », a déclaré Puck. “Je peux honnêtement dire que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour nous mettre en position de gagner la semaine dernière et ces enfants ont fait tout ce que je leur ai demandé.”

Princeton est en effet tombé au combat. Il a lutté contre un déficit de 20-15 pour égaliser le match à 21 sur une série de trois points de Chrissy Sierens, un coup sûr de Gartin et une erreur des Rockets.

Chloe Strachen a frappé pour deux points Rockridge et le gaucher Bailee Ryckaert a servi un as pour envoyer les Rockets à une avance de 24-22. Le dernier coup sûr de Princeton essayant de prolonger le match a raté de peu, envoyant les Rockets au match de championnat.

Princeton a marqué les trois premiers points du premier match et s’est accroché à une avance de 13-12. Les Rockets ont marqué quatre points consécutifs pour monter 16-13 et ont maintenu cette marge jusqu’à une victoire 25-22.

Gartin a réussi 24 attaques décisives lors de son dernier match en bleu et blanc. Morgan Richards a réussi sept attaques décisives et Keutzer et Sierens en ont ajouté six chacun. Faber-Fox a distribué 43 passes décisives, Miyah Fox a récolté 16 récupérations et Sierens a récolté 13 points et deux as.

“Chrissy Sierens et Olivia Gartin ont vraiment intensifié ce soir”, a déclaré Puck. “Nous avons eu des enfants qui se sont intensifiés dans certains domaines que nous n’avons pas vus de toute la saison et cela signifie beaucoup, surtout à cette période de la saison.”

Kate Salisbury et Keely Lawson de Bureau Valley ont bloqué McKenna Blackwell de Sherrard mardi soir à Hall. (Mike Vaughn)

Sherrard a vaincu. Bureau Vallée 25-18, 25-16

Le premier set n’a pas commencé comme l’espérait le Storm.

Sherrard a pris une avance de 9-2 et tandis que le Storm a riposté à quatre points à quatre reprises à 10-6, 13-9, 19-15 et à nouveau à 20-16, mais ils n’ont pas pu se rapprocher.

« Ils se sont levés 9-2, et c’est ce que je ne voulais pas qu’il se produise. Je voulais que ce soit l’autre à l’extérieur », a déclaré l’entraîneure du BV, Caitlyn DeMay. “Ils sont bons. Ils ébranleront tous ceux qui passeront par ici.

Kaitlyn DeBock a frappé pour les deux derniers points de Sherrard pour terminer un vainqueur 25-18.

Le Storm a pris un bien meilleur départ dans le deuxième match, jouant à égalité à 5, mais n’a jamais pu faire match nul ou prendre la tête.

Sherrard a marqué trois points de suite pour monter 19-12 et a ajouté deux autres points pour porter le score à 21-13. Les Tigers ont terminé la victoire 25-16 avec un as pour accéder à la finale de jeudi.

“C’est un bon club de baseball, mais nous devons sortir et mieux jouer”, a déclaré DeMay. “Passer le ballon, juste jouer, jouer pour gagner.”

Sherrard vise son premier championnat régional depuis 2010.

La junior Kate Salisbury a préparé le Storm (14-20) avec neuf passes décisives pour aller avec trois attaques décisives et cinq récupérations. Les autres leaders de BV étaient la junior Kate Stoller avec cinq récupérations, la recrue Keely Lawson avec cinq attaques décisives, quatre récupérations et un bloc et la junior Ella Thacker avec deux attaques décisives et trois récupérations.

L’avenir est prometteur pour le Storm, qui ne perd que trois seniors qui ont vu le sol mardi et ramènera sept juniors avec une expérience régionale dans un mélange avec des talents prometteurs de la sous-classe “qui frappent à la porte”.

« Et c’est excitant à voir. Je leur ai dit ici, votre prochaine décision déterminera comment se déroulera la saison prochaine », a déclaré DeMay. “Sortez la tête haute et efforcez-vous de réaliser ce que vous voulez que votre dernière année ou le reste de votre carrière universitaire soit.”