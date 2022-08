Princeton entre dans la nouvelle saison avec tradition – Shaw Local

Ryan Pearson s’attache à perpétuer les traditions du football.

Il a aligné son équipe de football Princeton Tiger pour la navette partenaire traditionnelle de 12 minutes pour mettre fin au premier entraînement de lundi de la saison 2022 lundi matin. Chaque partenaire doit effectuer six navettes, en courant jusqu’à la ligne de 10 mètres et retour, la ligne de 20 mètres et retour, la ligne de 30 mètres et retour, et enfin la ligne de 40 mètres et retour dans la fenêtre de 12 minutes.

Pearson a plaisanté en disant que les Tigers pouvaient blâmer son entraîneur du comté de Stark, Gary Johnson, pour l’exercice, avec un clin d’œil aux cieux, ajoutant: «Repose en paix, entraîneur. Beaucoup de choses que nous faisons encore, je vais être honnête, viennent de lui.

“Croyez-le ou non, j’ai commencé cela en 1993 et ​​je l’ai fait chaque année depuis”, a-t-il ajouté. «C’est un truc de l’entraîneur Johnson. Je l’ai emporté avec moi, peu importe où j’allais. C’est vraiment devenu une chose de cohésion d’équipe. C’est difficile, mais en même temps, vous voyez ces relations se construire et je pense vraiment que cela rapproche notre équipe.

Pearson profite de son côté de l’exercice ces jours-ci en tant qu’instructeur que coureur.

“Je pense que je pourrais aller dur pour un maintenant que j’ai la quarantaine, mais c’est à peu près tout”, a-t-il déclaré en riant.

Pearson associe les joueurs de ligne à un joueur de position de compétence, y compris le jumelage de Payne Miller et du quart-arrière Teegan Davis lundi, pour aider à créer des liens d’équipe entre les différents groupes de l’équipe qui doivent travailler ensemble sur le terrain.

“Je crois fermement qu’une équipe dirigée par un entraîneur a une chance d’être bonne, mais une équipe dirigée par des joueurs a une chance d’être spéciale”, a déclaré Pearson. “C’est quelque chose que je répète avec nos enfants et je pense qu’ils ont fait du bon travail en restant positifs et en se prenant mutuellement en charge, mais aussi en se tenant mutuellement responsables.

« C’est ce que nous voulons. Nous avons un bon noyau de leaders. Nous sommes bénis.

La navette développe un sentiment d’accomplissement et des récompenses pour avoir relevé un défi.

“Tout sur nos casques est mérité, des rayures aux numéros qu’ils obtiennent, en passant par le logo Fear the Strips. Tout est gagné », a déclaré Pearson. “Nous ne croyons pas qu’il faille donner quoi que ce soit à nos enfants et c’est l’un des tests que nous effectuons. C’est une sorte de tradition que nous faisons le jour 1. Je pense que nos enfants ont fait du très bon travail aujourd’hui.

La bonne nouvelle est qu’ils en ont terminé avec la navette pour cette année car chaque groupe a réussi le test.

“Nous n’avons pas eu d’échec d’un groupe”, a-t-il déclaré. « Nous avons eu des années dans le passé où certains groupes ont échoué. Aujourd’hui, nous n’avons pas eu un seul échec de groupe, donc nous avons terminé. Nous n’avons plus jamais à refaire ça (cette année). Et je pense qu’ils sont d’accord avec ça.

Augie Christiansen, porteur de ballon principal / secondeur de PHS, qui a effectué sept étapes de navette, a déclaré: “Je pensais que la navette était un bon moyen de nous mettre en forme et de nous préparer pour la semaine 1.”

L’aîné de Princeton, Augie Christiansen, termine sa partie de la navette de 12 minutes des Tigers lundi matin alors que son partenaire Danny Cihocki décolle. (Kevin Hieronymus)

Bonne première pratique

Pearson était ravi de la façon dont la première journée d’entraînement s’est déroulée après une pause de deux semaines depuis le camp d’équipe.

“Nous avons été agréablement surpris”, a-t-il déclaré. «Chaque fois que vous quittez le camp et que vous avez une mise à pied de deux semaines comme ça, vous vous inquiétez toujours de la rétention. En fait, je pense que nos enfants ont fait un travail fantastique pour le premier jour. Nous avons répété beaucoup de choses que nous avons faites au camp et je n’ai vraiment pas eu à faire beaucoup de corrections.

“Je sais que c’était à l’antenne et que tout le monde ne portait que des casques aujourd’hui, mais j’ai quand même été très agréablement surpris de voir à quoi ressemble notre équipe aujourd’hui.”

Ouverture de la saison

Il y a un mouvement pour déplacer le match d’ouverture de la saison des Tigers à Rockridge au vendredi 26 août, comme prévu initialement. Il avait été déplacé au jeudi 25 août en raison de pénuries d’officiels lors de la conférence de Three Rivers.

Pearson a déclaré qu’un déménagement à vendredi est une “forte possibilité” et devrait être déterminé cette semaine.

Queues de tigre : Pearson a demandé à ses joueurs s’ils préféraient avoir une journée comme lundi où il faisait plus frais au milieu des années 70 avec un peu de pluie ou une journée au milieu des années 90 comme elle l’a été. Ils ont tous choisi le temps du lundi même s’ils se sont un peu mouillés. … Les Tigres seront de retour à 7 heures du matin le reste de la semaine.