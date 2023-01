Princeton démarre rapidement pour courir loin de St. Bede – Shaw Local

PÉROU – Les Tigers de Princeton ont raté leur préparation pour commencer leurs matchs ces derniers temps.

Vendredi soir, ils l’ont trouvé.

Les Tigers ont inscrit 24 points au premier quart et 50 à la mi-temps sur le chemin d’un emballement 81-46 contre leur rival St. Bede au Abbot Vincent Gymnasium dans la division Est de la conférence Three Rivers.

L’aîné de Princeton, Grady Thompson, a déclaré que les Tigers savaient qu’ils devaient démarrer plus tôt qu’ils ne l’ont été.

“C’est quelque chose dont nous avons parlé ces derniers jours et nous avons commencé faiblement. Nous avons commencé fort, donc je pense que nous avons pris cela à cœur aujourd’hui et avons atteint cet objectif », a-t-il déclaré.

Grady Thompson (Kevin Hieronymus)

L’entraîneur de Princeton, Jason Smith, a déclaré qu’un départ rapide était l’objectif des Tigers de la soirée.

“Ce n’était un secret pour personne que nous voulions commencer vite et défendre à un haut niveau”, a-t-il déclaré. « Nous avons démarré lentement ces deux dernières semaines. “C’était agréable de sortir et de jouer avec énergie, passion. J’étais plus excité par la façon dont nous faisions les passes supplémentaires ce soir. Je ne sais pas combien de passes décisives nous avons eues, mais ça a dû être beaucoup. C’est amusant.

«Nous avons vu à quelle vitesse nous avons mis le ballon sur le sol lorsque nous passons et partageons, et le ballon traverse tout de suite le bord. Ces gars-là savent jouer. C’est le moment de commencer à monter en puissance et de commencer à culminer. Je pense que nous avons commencé ce soir.

Princeton, l’équipe classée n ° 1 de la classe 2A, s’est améliorée à 21-0 au total et 6-0 dans le TRAC East lors de ce qui sera sa dernière apparition en conférence à l’Académie.

Christian Rosario de Princeton reçoit un coup de main de Logan Potthoff de St. Bede vendredi soir. (Mike Vaughn)

L’entraîneur de St. Bede, Brian Hanson, a levé son chapeau aux invités de la soirée.

« Il y a beaucoup d’adjectifs pour décrire cette équipe. Ils sont solides », a-t-il déclaré. « Qui n’a pas pu s’amuser ce soir ? C’est notre meilleur public de l’année. Qui ne voudrait pas atteindre un sommet au n ° 1 ? Et c’est quelque chose de spécial parce qu’il ne vient pas très souvent dans notre région.

Thompson a mené quatre Tigers à deux chiffres avec 24 points avec Noah LaPorte en ajoutant 17, Teegan Davis 16 et Kolten Monroe 10. Smith a déclaré qu’il était difficile de distinguer un joueur une nuit où ils partageaient si bien le ballon, mais a mentionné le jeu solide continu de LaPorte.

“Je pensais que Noah continuait à jouer au basket à un niveau élevé. Pour lui, en deuxième année, il est important pour nous de garder sa confiance à un niveau élevé », a déclaré Smith.

Trois Bruins ont enregistré huit points – Logan Potthoff, Landon Jackson et John Brady.

Les Tigers ont commencé tôt leur spectacle de dunk avec des chelems de Davis et Monroe dans les trois premières minutes pour prendre une avance de 12-3.

Thompson a déclaré que les dunks “nous font avancer mentalement, c’est sûr.”

Thompson a marqué 10 de ses 24 points, un sommet dans le match, au premier quart, et Davis et LaPorte en ont ajouté six chacun alors que les Tigers prenaient une avance de 24-7 à la fin du quart.

Grady Thompson

La compétition sur piste Tiger s’est poursuivie au deuxième quart avec Thompson menant la charge avec 13 points de plus pour mener les Tigers à une avance de 50-19 à la mi-temps.

Le quatrième quart-temps s’est terminé avec une horloge en cours d’exécution, Jimmy Starkey fournissant les faits saillants de Princeton avec cinq points.

Hanson a félicité son équipe pour avoir joué dur tout le long malgré le score.

“Notre petit mantra au début du match était de ne pas le considérer comme un match”, a-t-il déclaré. « Juste chaque possession, une à la fois. Lorsque nous avons le ballon en attaque, ‘Essayons d’obtenir un tir décent. Si nous sommes en défense, restons à nos places, restons dans nos zones et levons la main sur les tirs et poursuivons ce tableau. ”

Remarques: Princeton a remporté le deuxième match 57-39. Jordan Reinhardt avait 23 points pour les chatons et Liam Swearingen en avait 15. Kaden Newman a mené les Cubs avec 10.