Princeton DAR rend hommage à Brad Oeder pour son travail continu en l’honneur des anciens combattants – Shaw Local

Le chapitre Princeton des Filles de la Révolution américaine a tenu sa réunion de février où Terry Mecklenburg, membre du chapitre Pierre Menard DAR, a fait une présentation.

La présentation a mis en lumière la façon dont les individus peuvent donner de leur temps aux activités et aux causes qui soutiennent les anciens combattants. Mecklenburg est le président du comité du service pour les anciens combattants de son chapitre, un ancien président de l’État de l’Illinois pour le service aux anciens combattants et un ancien combattant elle-même.

Après la présentation, le groupe a pris le temps d’honorer Brad Oeder en tant que récipiendaire du DAR State of Illinois Outstanding Veteran Volunteer Award. Il sera honoré lors de la DAR State Conference à Bloomington en avril

Oeder a reçu un certificat et une épinglette d’aigle pour avoir offert son temps et ses services à plusieurs organisations d’anciens combattants, notamment la VFW, la Légion américaine, l’AMVETS, les écoles, la maison des anciens combattants de l’Illinois et de nombreuses maisons de retraite.

Oeder a également joué un rôle déterminant dans le maintien des quatre drapeaux de la liberté qui se dressent à chaque coin des rampes d’accès de l’Interstate 80 à Princeton.

Oeder s’adresse en permanence aux écoles, aux organisations et aux particuliers du comté et des environs sur l’importance d’honorer et d’aider les anciens combattants à la maison, dans les maisons de retraite et dans les rues et les refuges pour sans-abri.