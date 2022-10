Princeton danse devant Bureau Valley – Shaw Local

MANLIUS – Andy Puck pensait que son équipe de volley-ball de Princeton avait besoin d’une petite étincelle.

Les Tigresses ont abandonné le premier set pour rivaliser avec Bureau Valley 28-26 mardi au Storm Cellar et pataugeaient un peu dans le deuxième set.

Il a apporté sa propre excitation dans le groupe, en lançant des mouvements de danse qui n’ont peut-être rappelé à personne John Travolta, mais qui ont bien servi le moment.

Avec une énergie retrouvée, les Tigresses ont dominé le Storm 15-3 pour remporter le deuxième set 25-14 et ont terminé la victoire de la division Est de la conférence Three Rivers avec une victoire 25-17 au troisième match.

« C’était la vieille école. J’avais l’habitude de faire ça (danser) tout le temps. Mes enfants avaient l’habitude de l’initier eux-mêmes, mais maintenant je dois l’initier. Et je leur ai même demandé : ‘Est-ce qu’on danse ?’ Et ils sont comme, ‘non, nous sommes bons’ », a-t-il dit.

« Peu m’importe à quel point ça a l’air mauvais, du moment qu’il produit de l’énergie. Les gens peuvent se moquer de moi autant qu’ils veulent.

Princeton s’est amélioré à 7-2 en conférence, 9-14 au total.

La marée a commencé à tourner rapidement dans le deuxième set alors que les Tigresses ont brisé une égalité de 11-11 avec une course de 7-1 pour remonter 18-12.

Princeton s’est retiré à 19-14 et Morgan Foes a frappé pour un tir sur la ligne de touche devant le banc du BV. Sophomore Mia Bucchini a servi les six derniers points, dont trois as, pour terminer la victoire 25-14.

Olivia Gartin de Princeton prend un swing contre Bureau Valley dans “Pink Night” au Storm Cellar mardi. (Mike Vaughn)

La senior Olivia Gartin a pris le relais des Tigresses au troisième set avec son coup dur au filet. Elle a frappé pour trois victoires consécutives pour une avance de 16-9 et a représenté les cinq derniers points du match de Princeton avec des roquettes des mains de Storm, le coup final pour un vainqueur 25-17.

Gartin a terminé la soirée avec 19 attaques décisives.

« Ils n’ont pas pu arrêter Olivia. Vous obtenez 11 (Gartin), continuez-la. Elle était définitivement une force ce soir », a déclaré Puck.

Le Storm (9-18, 4-4) a déjoué trois points de jeu dans le premier set, égalant finalement le score à 26 sur une erreur de frappe de Princeton. Après une violation nette appelée contre Princeton, la passeuse junior Kate Salisbury a servi un as pour le vainqueur du match Storm à 28-26.

«Nous avons joué le match 1. Nous avons terminé le match. C’est ainsi que nous devrions terminer le match », a déclaré l’entraîneure du BV, Caitlyn DeMay. «Nous devons juste le faire de manière cohérente. Les bonnes équipes doivent finir tous Jeu.

“Félicitations à Princeton. Bravo à Puck. Joue une bonne attaque. Mais nous avons juste besoin de finir et d’être forts mentalement.

Isa Ibarra, senior de Princeton, fait une fouille mardi soir au Storm Cellar. (Mike Vaughn)

Puck cherchait également à terminer le premier match.

«Cela aurait été bien de clôturer ce premier set. Ce n’est jamais facile de faire trois sets ici si vous pouvez vous faufiler le premier », a-t-il déclaré. « Ce n’était tout simplement pas dans les cartes. Nous avons poussé, Bureau Valley a repoussé. Nous avons poussé, Bureau Valley a repoussé. Ils ont juste remporté la victoire avant nous.

Princeton a trouvé un peu de magie avec Buccini (14) et Kelsea Klingenberg (11), qui ont combiné pour 25 points.

«Ces deux-là sont granuleux. C’est ce dont nous avons besoin. Des enfants qui vont se battre et ferrailler. Ils ont fait toute la différence au cours des deux dernières semaines », a déclaré Puck.

Miyah Fox (13 récupérations) et Natasha Faber-Fox (37 passes, 12 récupérations) ont également récolté 11 points chacune tandis que Lily Keutzer a réussi 10 attaques décisives.

Emma Stabler a mené le Storm avec huit attaques décisives avec Ella Thacker (sept points) et Mallory Endress en ajoutant six chacune. Salisbury a récolté 24 passes décisives et Kate Stoller a récolté 10 récupérations et six points.

Puck a déclaré que c’était une bonne victoire de rebond pour les Tigresses après une défaite lundi contre IVC dans un match beaucoup plus rapide.

“Pour pouvoir nous relever de cette vitesse de match à cette vitesse, ce n’est pas facile de le faire en une journée sans aucun entraînement”, a-t-il déclaré. “Nous avons travaillé sur la force mentale et ce soir, nous avons définitivement montré que nous faisions des pas dans la bonne direction.”

• Remarques: BV a remporté le deuxième match 25-13, 25-18 tandis que Princeton a remporté l’inclinaison des étudiants de première année 25-22, 27-25.