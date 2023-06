Princeton Community Band se produira le 2 juillet au Soldiers and Sailors Park – Shaw Local

Le Princeton Community Band, sous la direction d’Ann Lusher, présentera un concert patriotique à 18 h le dimanche 2 juillet au Soldiers and Sailors Park à Princeton.

Le concert mettra en vedette le soliste Gavin Kestner du Festival 56 qui chantera « Some Enchanted Evening » de Rodgers et Hammerstein.

D’autres sélections de concerts incluent « America the Beautiful », « Washington Post March », « 1812 Overture » et « God Bless America ».

Lex Poppins et Jim Dunn de la Bureau County Historical Society partageront des lectures pendant l’événement.

Les vétérans et le personnel militaire seront également salués alors que la soirée se terminera par la lecture de « The Stars and Stripes Forever ».

Ce concert est gratuit et tous les dons sont acceptés avec gratitude. Des rafraîchissements seront fournis par le Lions Club. Des chaises de jardin sont suggérées.

En cas de pluie, le concert aura lieu au Pannebaker Gymnasium du Logan Junior High School. Utilisez l’entrée ouest.