Princeton Closet distribue 215 000 $ dans le cadre de son programme annuel – Shaw Local

Des représentants de 36 organisations du comté de Bureau se sont réunis mardi matin au Princeton Closet alors qu’il distribuait 215 000 $ en fonds de son programme Lend a Hand.

Le programme est en cours depuis de nombreuses années depuis le Princeton Closet, car la présidente du conseil d’administration, Jo Anne Kloepping, a déclaré que c’est quelque chose que le groupe est reconnaissant de pouvoir offrir aux organisations locales.

“C’est notre communauté de dons, c’est ce que tout cela est”, a déclaré Kloepping. “C’est tout simplement incroyable ce que nous absorbons, des meubles aux tasses à thé, c’est juste sincère. Lorsque nous, en tant que conseil d’administration, nous réunissons fin décembre et que nous savons ce que nous devons donner, nous parcourons la liste qui est arrivée, vous le ressentez simplement dans votre cœur. C’est incroyable ce que la communauté a à offrir.

Le programme verse chaque année les fonds recueillis par la vente de biens donnés à diverses organisations. Pour être éligibles, les organisations doivent être un 501 (c) 3 et opérer dans le comté de Bureau.

Kloepping a non seulement remercié ceux qui ont contribué à faire des dons à l’organisation, mais également les autres membres du conseil d’administration tels que la vice-présidente Dianne Vandrew, la secrétaire Maureen Droessler, la trésorière Wanda Nelson et la directrice du magasin Jennifer Conwell.

“Cela nous donne une sensation chaleureuse et floue, vous vous sentez juste bien”, a déclaré Kloepping. “Il y a des organisations à qui nous payons le loyer de leur immeuble, afin qu’elles puissent continuer.”

La présidente du conseil d’administration de Jo Anne Kloepping remet des chèques d’un montant total de 215 000 $ à 36 organisations du comté de Bureau le mardi 17 janvier 2023 à Princeton. (Scott Anderson)

Au fil des ans, le placard a été vu par une variété d’organisations parmi celles qui participent au programme chaque année et celles qui n’ont utilisé ses services qu’une seule fois.

Alors que le Princeton Closet cherche à distribuer autant de fonds que possible aux organisations locales, Kloepping a déclaré qu’ils sont toujours en mesure d’économiser des fonds pour eux-mêmes afin de les utiliser pour les mises à niveau nécessaires des coûts de construction et de fonctionnement, au besoin.

“Nous devons aussi nous nourrir”, a déclaré Kloepping. «Nous savons qu’il y aura des choses pour lesquelles nous mettrons de l’argent chaque année. Nous savons que quelque chose de grand va se passer et nous voulons être prêts pour cela.

Au cours de la dernière année, le Princeton Closet a terminé son nouveau centre de dons à l’arrière de son emplacement au 2026 N. Main St. Cette construction a été financée par de nombreuses années d’économies et a été considérée comme une mise à niveau indispensable.

À l’avenir, le placard sera économisé vers l’objectif d’une nouvelle façade de bâtiment et la nécessité d’un nouveau toit pour maintenir le bâtiment plus loin.

Les bénéficiaires du programme Lend a Hand de cette année comprenaient : Barker Farm Outreach Inc., Bureau County Food Pantry, Second Story Teen Center, Western Bureau County Food Pantry, Our Table, Bureau Valley Buddy Bags, United Methodist Church of Wyanet Food Pantry, Cornerstone Community Wellness , Princeton Ministerial Association, Making it Programs at the Hampshire Colony Congregational Church, Royal Family Kids, Braveheart Children’s Advocacy Center, Freedom House, Another Child Foundation, Bureau County Christmas for Kids, Girl Scouts of Central Illinois, Princeton Club 5, Fellowship of Christian Athlètes, Happy Hands Preschool, U of I Extension Service, Learning Stage of Princeton Theatre Group, Arukah Institute of Healing, Gateway Services, Bureau County Senior Citizens Association, Illinois Valley Center for Independent Living, Tabitha’s Hands, A Night to Remember, Princeton Christian Academy, North Central Regional Betterment Coalition, Princeton Community Band, American Legion. Flags of Freedom, Prairie Arts Council, Shakespeare in the Park par Princeton Theatre Group, Princeton Buddy bags et Quilts of Valor.