Princeton classé sixième en 3A, St. Bede reçoit une mention en 1A – Shaw Local

Les Tigers de Princeton et les Bruins de St. Bede emporteront avec eux les classements des États sur le terrain pour lancer la saison de football 2022.

Les Tigers, qui ont atteint les quarts de finale 3A il y a un an, ont été classés sixièmes dans le sondage Associated Press 3A publié mercredi.

Le champion en titre de l’État Byron a reçu huit des 10 votes pour la première place et 97 points pour décrocher le n ° 1 en 3A. IC Catholic, qui a éliminé Princeton, mais est tombé face à Byron en demi-finale l’an dernier, a obtenu les deux autres votes pour la première place et 85 points pour le classement n ° 2.

Ils ont été suivis par Reed-Custer, Tolono Unity et Williamsville, tous à égalité pour la troisième place avec 64 points, et Princeton (53). Le top 10 était complété par Mt. Carmel (36), Eureka (26), Monticello (23) et Benton (18).

St. Bede a reçu quatre voix en 1A. La championne en titre de l’État 1A, Lena-Winslow, a reçu 10 votes pour la première place et 100 points pour remporter le classement n ° 1. Annawan-Wethersfield (6) et Ottawa Marquette (4) ont également reçu des votes, mais comme St. Bede n’ont pas percé le top 10.

Sterling a été classé n ° 8 en 4A.

Les autres équipes n ° 1 sont Wilmington (2A), Springfield Sacred Heart-Griffin (4A), Kankakee (5A), East St. Louis (6A), Chicago Mt. Carmel (7A) et Lincoln Way East (8A).

Voir le classement complet de Steve Soucie sur FridayNightDrive.com.