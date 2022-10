Princeton choisi pour un centre de distribution de 68 millions de dollars, apportant 145 nouveaux emplois à temps plein – Shaw Local

Un centre de distribution de 600 000 pieds carrés, créant 145 nouveaux emplois à temps plein, est en route vers Princeton.

Le bureau du gouverneur JB Pritzker et le Département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois ont annoncé vendredi que Ollie’s Bargain Outlet construirait un nouveau centre de distribution de 68 millions de dollars à Princeton.

Le maire de Princeton, Joel Quiram, a déclaré que le projet était une excellente nouvelle pour Princeton et ses environs. L’installation devrait être construite le long de l’Interstate 80, sur un terrain adjacent au Super 8.

“Au cours des six derniers mois, nous avons entrepris un voyage enrichissant qui a atteint son apogée (vendredi) avec l’annonce qu’Ollie’s a choisi Princeton pour son quatrième centre de distribution”, a déclaré Quiram. « … La décision d’Ollie de s’installer à Princeton envoie un message dans tout le Midwest que Princeton et les communautés le long du corridor I-80 de l’Illinois sont prêtes pour la croissance. La ville attend avec impatience une relation longue et fructueuse avec Ollie’s alors qu’ils continuent de croître en tant qu’entreprise et au sein de notre communauté.

L’installation devrait être achevée en 2024 et desservira plus de 150 magasins Ollie’s à travers le Midwest. Dans le cadre de l’expansion, l’entreprise a reçu un crédit d’impôt pour le développement économique pour une économie en croissance, qui stipule un objectif d’investissement de 68 millions de dollars et de création de 148 emplois au cours des trois prochaines années.

“Je suis ravi d’accueillir le premier centre de distribution d’Ollie dans l’Illinois et dans le Midwest, et fier que cette installation crée des emplois à temps plein et soutienne l’économie locale à Princeton”, a déclaré le gouverneur JB Pritzker. “L’emplacement et l’infrastructure de premier ordre de l’Illinois sont bien adaptés pour répondre aux besoins d’une entreprise en expansion rapide comme Ollie’s et leur décision de s’installer ici renforce encore l’État en tant que destination de premier ordre pour faire des affaires.”

La directrice de la ville de Princeton, Theresa Wittenauer, a déclaré qu’une chaîne nationale choisissant Princeton comme son nouvel emplacement témoigne du fait que Princeton est une destination recherchée. Le PDG d’Intersect Illinois, Dan Seals, a crédité l’emplacement et le vivier de talents de Princeton pour l’acquisition de l’installation.

“La ville et Ollie’s ont travaillé en étroite collaboration avec toutes les parties au cours des mois d’été pour faire avancer ce projet rapidement, et cela a montré un niveau de professionnalisme qui a vraiment permis à Princeton de se démarquer”, a déclaré Wittenauer. “Non seulement cette nouvelle installation créera des emplois pour notre communauté et la région environnante, mais elle mettra également en évidence la position de Princeton en tant que centre de logistique et de distribution émergent.”

Ollie’s Bargain Outlet, Inc., fondée en 1982, est le plus grand détaillant américain de liquidations et de stocks excédentaires, vendant de la nourriture, des livres, des articles ménagers, des jouets, de l’électronique, des appareils ménagers, des vêtements, des meubles, des produits de santé et de beauté, des revêtements de sol et des articles de saison, entre autres produits. . La chaîne compte 462 magasins à travers le pays.

Ollie’s a déclaré que l’Illinois est l’un des États à la croissance la plus rapide avec 10 magasins et compte ouvrir dans les mois à venir.

“Son emplacement central par rapport à nos autres marchés de la région du Midwest et la forte main-d’œuvre ont fait de l’Illinois l’endroit idéal pour innover afin d’offrir aux clients plus de bonnes affaires”, a déclaré Eric van der Valk, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation d’Ollie’s. “Nous apprécions nos solides partenariats avec le gouverneur Pritzker, le maire Quiram, le directeur municipal Wittenauer et leurs équipes et nous sommes impatients de devenir un élément précieux de la communauté de Princeton et de l’Illinois.