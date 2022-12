Princeton Bible Church Choir présentera “Noel, Jesus is Born” les 17 et 18 décembre – Shaw Local

Le Princeton Bible Church Choir présentera “Noel, Jesus is Born” de Lanny Wolfe à 18 h le samedi 17 décembre et le dimanche 18 décembre dans l’auditorium de l’église, situé au 21890 Walter Payton Memorial Highway.

Le chœur de 20 voix présentera de la musique assistée par le narrateur et soliste Steve Lunger et d’autres solistes Chariss Hoffman, Katie McCoy, Christina Eggers et Rob Jensen dans le rôle du roi Hérode.

Une chorale d’enfants de 10 voix se joindra également à eux en tant que bergers sur le terrain.

Les parties de Mary et Joseph seront chantées par Debbie et Justin Burlington. The Magi sera interprété par Mitch McCoy, Keith Barnett et Jeff Huber assistés de Lydia Hardy et David Lunger.

L’ensemble de la production est réalisé par Marty Kiser et est ouvert au public en entrée gratuite.